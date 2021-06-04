Минтимер Шаймиев — делегатам форума: «В истории мы оставили глубокий след»

Традиции и костюмы



Сегодня утром Международный выставочный центр «Казань Экспо» принимал делегатов XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В нем приняли участие 1200 представителей духовенства и гостей из Республики Татарстан и 72 регионов Российской Федерации. В числе участников было 14 женщин — в основном преподавательницы женских медресе.

В концертном зале центра прошло пленарное заседание форума, в котором приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник, первый президент республики РТ Минтимер Шаймиев.



Перед началом заседания в фойе выставочного центра работала выставка, посвященная истории и культуре татарского народа. У стендов, на которых были представлены вехи развития государственности и культуры Татарстана, гостей встречали артисты театра имени Галиаскара Камала — в национальных костюмах разных эпох. При попытке корреспондента «Реального времени» заговорить грозные с виду ханы и воины неожиданно смущались — оттаяли и заулыбались лишь после того, как услышали, что их спектакли видели, знают и любят не только носители языка.

На фоне оживших исторических персонажей с удовольствием фотографировались гости форума со всей России — поодиночке и целыми делегациями. И тоже смущались при виде микрофона. Зато живо откликнулся на попытку заговорить гость из Финляндии Рамиль хазрат Беляев. Но пообщаться с ним не давали его поклонники — оказалось, что чуть ли не каждый из делегатов его знает и мечтает с ним сфотографироваться.

— В Финляндии татарская диаспора включает около 600 человек, и мы стараемся сохранять татарские культурные традиции, — рассказал Рамиль хазрат «Реальному времени». А вот увидеть традиционный татарский костюм в Финляндии, по его словам, уже редкость, как, впрочем, и одежду, в которой явились на форум его участницы, — в турецком стиле.

«Учимся быть благодарными»

— Наша семья всегда сохраняла религиозность, но бабушка научила нас всего нескольким сурам из Корана. И когда у нас в городе открылась мечеть, я с радостью пошла учиться, — рассказала «Реальному времени» гостья из подмосковного Щелково, бывшая работница хлопчатобумажной фабрики Альфия Шамсутдинова.

В ответ на вопрос, что всего труднее давалось в начале учебы, женщина улыбнулась:

— Платок. Трудно было привыкнуть его носить. Зато сейчас надеваю его всегда. Даже под шляпу — видите? Это удобно!

— И красиво! — Подключилась к разговору ее молодая спутница в хиджабе Лилия Хакимзянова. — В мечети учат не только намазу, Корану, но и нравственности. Нас учили быть терпеливыми, поддерживать друг друга, сохранять и беречь семью, родной язык. И еще — быть благодарными.

— Альфия одета достаточно современно, вы — можно сказать, канонически с точки зрения ислама, скромно, аккуратно, со вкусом, но без намека на татарскую самобытность — почему? — поинтересовалась корреспондент.

— Одежда — лишь внешнее проявление национальной самобытности. И в нее можно добавить какие-то элементы национального костюма. Но выглядеть как музейные экспонаты, наверное, не стоит, тем более что так одевались не все, а только состоятельные люди. Все поголовно не могли себе это позволить, крестьяне так не ходили. Я, можно сказать, одета как крестьянка — просто. И надо помнить, что есть еще и внутренние проявления — они выражаются в культуре общения, гостеприимстве, традициях.

— Мы видим свои главные задачи в сохранении татарского языка, — продолжил тему Сергали Утешев из Саратова. — В том, чтобы наши дети знали наши традиции и приобщались к исламу, могли учиться в медресе.

Уроки патриотизма…

Модератором пленарного заседания форума выступил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Василь Шайхразиев. Он отметил, что форум проводится в рамках реализации принятой в 2020 году стратегии («Татары: стратегия действия»):

— Религия играет большую роль в сохранении и развитии языка, культуры и традиций нашего народа.

Открыл заседание мухтасиб Зеленодольского района Татарстана Габдельхамит хазрат Зиннатуллин — чтением аятов Корана. А вслед за ним молитву прочитал патриарх татарского духовенства — 97-летний основатель калининградской мусульманской общины Хаким хазрат Биктеев.

— Не только сыновья, но и внуки татар должны говорить на татарском, чтобы считаться татарами! — напутствовал Хаким хазрат участников форума.

Президент Татарстана Рустам Минниханов перед началом выступления негромко прочитал молитву и только потом обратился к делегатам. Он начал с напоминания: 2020 год был тяжелым, пандемия коронавируса унесла жизни многих наших близких. А потом перешел к делу:

— Уже в этом году мы начинаем работу по подготовке к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (событие произошло в 922 году, — прим. ред.). Сегодня есть возможность обсудить многие вопросы. Федерального оргкомитета еще нет, документ о формировании татарстанского оргкомитета мы подписали сегодня… В этом году пройдет перепись населения. Мы — патриоты своей нации, поэтому каждый татарин должен записаться как татарин! И вы — наша опора в этой работе на местах.

Президент напомнил:

— Если мы потеряем язык, веру, у нашей нации не будет будущего. Эти ценности не нужны никому, кроме нас, у нации не будет будущего! Поэтому надо донести нашу историю до будущих поколений.

…и секреты согласия

Выступавшие после Рустама Минниханова представители духовенства из Татарстана и других российских регионов говорили о том же — рассказывали о том, как строятся мечети, создаются библиотеки в помощь желающим изучать Коран, открываются медресе, а для просвещения прихожан мечетей используются самые передовые цифровые технологии.

Председатель Духовного управления мусульман республики муфтий Камиль хазрат Самигуллин выразил готовность «поделиться» местными достижениями — электронной библиотекой ДУМ, мусульманским телевидением «Хузур ТВ», которое сейчас вещает на девять регионов России, мусульманским радио, аудиоверсиями толкований Корана…

— Сегодняшний форум проходит в преддверии большой исторической даты — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, — сказал Камиль хазрат. — Это событие нельзя связывать только с Татарстаном. Его даже нельзя ограничивать Россией. Потому что наши предки, официально и добровольно приняв ислам, явили всему миру пример межрелигиозного и межнационального согласия. Вот главный урок, который мы должны вынести из этого исторического события. Не под страхом сражения, а благодаря красивому и мудрому наставлению булгары по своей воле приняли ислам. Вот в чем секрет межконфесионального и межнационального мира и согласия.

Он напомнил, что большую роль в сохранении языка играет мечеть, и обратился к духовенству:

— Вы — не только имамы, но и руководители общественных организаций, и каждая мечеть должна стать не только религиозным центром, но и консультационным — давать консультации на татарском…

А потом вернулся к задаче, поставленной президентом:

— Если татарин не хочет записываться как татарин — это наша недоработка!

«Все должно исходить из сердца»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев высоко оценил деятельность ДУМ РТ и Болгарской исламской академии при подготовке отечественных религиозных деятелей и призвал делегатов форума быть сплоченными в достижении главной цели — сохранения татарской культуры и языка:

— Мы всей душой стремимся к этой цели, отдаем ей все силы… Сегодня непростые времена. Нужно встречаться, разговаривать, вместе искать пути решения насущных проблем. И все, что мы делаем, должно исходить из самого сердца!

Первый президент республики напомнил о сложностях формирования новой татарской государственности в 90-х и подчеркнул:

— Мы можем гордиться собой!.. Если есть цель, можно достичь многого. В истории мы оставили глубокий след, и большое достижение — этот праздник.

Особо Минтимер Шаймиев упомянул про важность сохранения родного языка, качественного преподавания татарского языка в школах. Он также призвал в деятельности татарского духовенства как можно активнее использовать современные технологии. В частности, Государственный Советник предложил транслировать в онлайн-формате образовательные курсы, которые проводятся в мечетях. Таким образом, считает он, появится возможность охватить гораздо более широкую аудиторию.

Инна Серова, фото: tatarstan.ru