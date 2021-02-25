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В многострадальном долгострое «Свея» развернули битву за коммерческие площади

00:00, 25.02.2021

Борьба за офисы в печально известном казанском ЖК «Золотая середина» идет под предлогом защиты прав собственников квартир

В многострадальном долгострое «Свея» развернули битву за коммерческие площади
Фото: Инна Серова

Дело свеевского долгостроя — ЖК «Золотая середина» на улице Четаева в Казани приобрело новый поворот. В дело по заявлению Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства о намерении стать приобретателем прав застройщика на два 9-этажных жилых дома на улицах Четаева и Адоратского, включая права на проектную документацию и договор аренды земли, которое рассматривается в Арбитражном суде РТ вступили коммерческие структуры, претендующие на нежилые коммерческие помещения — и проиграли. В репортаже «Реального времени» из зала суда — подробности и результат судебного заседания, закулисные интриги вокруг коммерческой недвижимости и причины, по которым сдача объекта может надолго отодвинуться.

Борьба за коммерческую недвижимость

— Мы еще в прошлом году подали заявление в Арбитражный суд о передаче республиканскому Фонду поддержки обманутых дольщиков прав застройщика на дома ЖК «Золотая середина», — пояснил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда Иван Новиков. — Эти действия — неотъемлемая часть федерального механизма: не получив прав застройщика, мы не сможем получить федеральное финансирование, а оно необходимо, так как сейчас работы там ведутся подрядчиками на заемные средства. Однако после подачи заявления мы встретили сопротивление в лице бывших собственников офисных помещений, преследующих свои коммерческие интересы.

Вчера в Арбитражном суде РТ оппонентами представителей Фонда и конкурсного управляющего стали представители ООО «Элист», претендующего на офисные помещения и дольщиков, которые приобрели несколько квартир «впрок» в домах №3 и №6 (последний в процессе строительства вырос вдвое — из 9-этажкного превратился в 18-этажный и прирос одним подъездом, а затем был «сокращен» до предусмотренных проектом размеров).

По словам Новикова, достраивать офисные помещения за счет Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ закон запрещает, а передача права собственности на недостроенные коммерческие помещения не допускается. Он полагает, что этот судебный спор, вероятнее всего, завершится в пользу Фонда. А коммерческие площади после сдачи ЖК Фонд сможет реализовать, чтобы возместить затраты на его достройку.

Рассмотрение дела в арбитраже может растянуться на многие месяцы, а то и годы. А это для дольщиков — наихудший вариант, им важно как можно скорее получить свои квартиры. Поэтому спор за коммерческую недвижимость в ЖК «Золотая середина» так или иначе будет ими восприниматься как попытка частных структур вставить палки в колеса.

«Мы пока не знаем, сколько всего компаний может претендовать на офисные помещения в домах «Золотой середины», — сказала Ирина Кулакова (в центре)

Знакомые по «Свею» лица

Судебное заседание оказалось длинным, а участников пришло столько, что часть обманутых дольщиков разместили в пресс-центре — суд связывался с ними по ВКС.

— Мы пока не знаем, сколько всего компаний может претендовать на офисные помещения в домах «Золотой середины», — сказала перед началом заседания «Реальному времени» представитель инициативной группы дольщиков ЖК Ирина Кулакова. — Зато очень хорошо знаем представителя компании, которая на них претендует! Елена Лукьянова представляла интересы «Свея» и самого Рашида Аитова и сейчас защищает интересы компании, которая, видимо, с ним связана.

— Они только затягивают дело! А мы уже сколько лет квартир ждем, — возмутилась дольщица Рамиля Сундюкова. — Восемь лет назад я заключила договор! 5 июня 2020 года, как раз в мой юбилей на дом зашли подрядчики и работы пошли ударными темпами. Это был для меня лучший подарок. А теперь что — все остановится на время суда?

Один этаж был не лишний?

Судебное заседание началось с подачи сторонами ходатайств. Одно из них — довольно неожиданное — подал представитель дольщика Ионова, который попросил суд, в частности, истребовать разрешение на строительство злополучного дома №6 и проектную документацию — с тем, чтобы установить, сколько жилых этажей в доме было разрешено построить. Он пояснил: после сноса лишних этажей в доме осталось только восемь этажей с жилыми помещениями. «А дом-то девятиэтажный!», — настаивал он на том, что в запале исполнители предписания надзорных органов о сносе переусердствовали и «смахнули» один законный этаж.

Получив разрешение судьи Руфата Коновалова заглянуть в дело для ознакомления с его содержимым с целью установления истины о первоначальном количестве этажей, представитель Ионова перенес его на скамью, где сидели дольщики, и принялся рыться в бумагах и фотографировать. Судья некоторое время спустя напомнил, что идет процесс:

— Документы верните! А то вы так их тихо понесли куда-то...

Представитель Фонда возразил, что они получат квартиры в компенсационных домах, которые будут построены на улицах Гареева и Аграрной, либо получат компенсационные выплаты

«Документов нет?»

Доверитель дольщиков, которые рассчитывали получить в «Золотой середине» по несколько квартир и представитель ООО «Элист» Елена Лукьянова изложили свои возражения против передачи Фонду поддержки обманутых дольщиков РТ прав на дома, проектной документации и прочего. Лукьянова, в частности, заявила, что и право аренды нельзя передать Фонду — потому что, дескать, договора аренды де-юре не существует, «Свей» потерял право аренды «в 2014 году — с момента, когда первый дольщик зарегистрировал право собственности».

Кроме того, по словам Лукьяновой, в настоящий момент не защищены должным образом права дольщиков, которые купили квартиры в снесенной впоследствии части дома №6. Представитель Фонда возразил, что они получат квартиры в компенсационных домах, которые будут построены на улицах Гареева и Аграрной, либо получат компенсационные выплаты.

— Документов нет? — настаивала Елена Лукьянова, имея в виду письменные гарантии получения компенсационных квартир.

— Нет, — признала представитель Фонда и попыталась объяснить, что такие гарантии не требуются, поскольку действует закон. И после этого судебный процесс стал все больше напоминать митинг, поскольку начали высказываться дольщики.

— Мы просим, чтобы нас передали в Фонд, — едва ли не хором заговорили они с мест. — Это юрист «Свея», она вводит суд в заблуждение!

И очень быстро страсти достигли кульминации:

— Построить компенсационные дома для тех, кому не хватит квартир в «Золотой середине» обещал лично президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов.

Кроме того, по словам Лукьяновой, в настоящий момент не защищены должным образом права дольщиков, которые купили квартиры в снесенной впоследствии части дома №6

Социальная составляющая

Вслед за экс-представителем «Свея» попытку развернуть процесс сделала представитель дольщиков, купивших сразу несколько квартир, как это делается обычно для перепродажи или в иных коммерческих целях, — она обратила внимание суда на то, что квартиры и компенсации полагаются только тем, кто покупал лишь одну квартиру в качестве единственного жилья, да еще и компенсировать будут не более 120 квадратных метров:

— Компенсация не защищает права всех дольщиков, учитываются только определенные социальные категории и нуждаемость в жилье...

А когда Елена Лукьянова в прениях опять заговорила об отсутствии гарантий, о том, что про компенсационные дома написали лишь СМИ, что не является официальным обязательством перед дольщиками, в зале суда вновь запахло скандалом: «Вы нагло коверкаете!» — возмутилась одна из дольщиц.

— Выбирайте, пожалуйста, формулировки, — предостерег ее судья и выяснив, что более ничего нового никто не добавит, удалился в совещательную комнату.

«Не прощаюсь!»

Суд в полном объеме удовлетворил требования и ходатайства Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ. Резолютивную часть определения Рамиля Сундюкова слушала, замерев на вдохе и бессознательно сложив ладони перед лицом почти в молитвенном жесте. Лишь спустя несколько минут, когда пришло осознание, на чьей стороне суд, женщина выдохнула и немного расслабилась.

Но радость оживившихся активистов «Золотой середины» поспешила притушить Елена Лукьянова. Проходя мимо них к гардеробу, она бросила:

— Не прощаюсь, еще увидимся.

— Это она сказала, что апелляцию подавать будут, — сделала вывод Ирина Кулакова. — Все-таки постараются они затянуть нам дело! Не дай бог, стройка снова встанет...

Инна Серова, фото автора
ПроисшествияНедвижимостьОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам НургалиевичАрбитражный суд Республики ТатарстанАитов Рашид РафаиловичРеспубликанский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиковНовиков Иван АлександровичФирма Свей

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