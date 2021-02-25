В многострадальном долгострое «Свея» развернули битву за коммерческие площади

Борьба за офисы в печально известном казанском ЖК «Золотая середина» идет под предлогом защиты прав собственников квартир

Фото: Инна Серова

Дело свеевского долгостроя — ЖК «Золотая середина» на улице Четаева в Казани приобрело новый поворот. В дело по заявлению Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства о намерении стать приобретателем прав застройщика на два 9-этажных жилых дома на улицах Четаева и Адоратского, включая права на проектную документацию и договор аренды земли, которое рассматривается в Арбитражном суде РТ вступили коммерческие структуры, претендующие на нежилые коммерческие помещения — и проиграли. В репортаже «Реального времени» из зала суда — подробности и результат судебного заседания, закулисные интриги вокруг коммерческой недвижимости и причины, по которым сдача объекта может надолго отодвинуться.

Борьба за коммерческую недвижимость

— Мы еще в прошлом году подали заявление в Арбитражный суд о передаче республиканскому Фонду поддержки обманутых дольщиков прав застройщика на дома ЖК «Золотая середина», — пояснил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда Иван Новиков. — Эти действия — неотъемлемая часть федерального механизма: не получив прав застройщика, мы не сможем получить федеральное финансирование, а оно необходимо, так как сейчас работы там ведутся подрядчиками на заемные средства. Однако после подачи заявления мы встретили сопротивление в лице бывших собственников офисных помещений, преследующих свои коммерческие интересы.

Вчера в Арбитражном суде РТ оппонентами представителей Фонда и конкурсного управляющего стали представители ООО «Элист», претендующего на офисные помещения и дольщиков, которые приобрели несколько квартир «впрок» в домах №3 и №6 (последний в процессе строительства вырос вдвое — из 9-этажкного превратился в 18-этажный и прирос одним подъездом, а затем был «сокращен» до предусмотренных проектом размеров).

По словам Новикова, достраивать офисные помещения за счет Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ закон запрещает, а передача права собственности на недостроенные коммерческие помещения не допускается. Он полагает, что этот судебный спор, вероятнее всего, завершится в пользу Фонда. А коммерческие площади после сдачи ЖК Фонд сможет реализовать, чтобы возместить затраты на его достройку.

Рассмотрение дела в арбитраже может растянуться на многие месяцы, а то и годы. А это для дольщиков — наихудший вариант, им важно как можно скорее получить свои квартиры. Поэтому спор за коммерческую недвижимость в ЖК «Золотая середина» так или иначе будет ими восприниматься как попытка частных структур вставить палки в колеса.

«Мы пока не знаем, сколько всего компаний может претендовать на офисные помещения в домах «Золотой середины», — сказала Ирина Кулакова (в центре)

Знакомые по «Свею» лица

Судебное заседание оказалось длинным, а участников пришло столько, что часть обманутых дольщиков разместили в пресс-центре — суд связывался с ними по ВКС.

— Мы пока не знаем, сколько всего компаний может претендовать на офисные помещения в домах «Золотой середины», — сказала перед началом заседания «Реальному времени» представитель инициативной группы дольщиков ЖК Ирина Кулакова. — Зато очень хорошо знаем представителя компании, которая на них претендует! Елена Лукьянова представляла интересы «Свея» и самого Рашида Аитова и сейчас защищает интересы компании, которая, видимо, с ним связана.

— Они только затягивают дело! А мы уже сколько лет квартир ждем, — возмутилась дольщица Рамиля Сундюкова. — Восемь лет назад я заключила договор! 5 июня 2020 года, как раз в мой юбилей на дом зашли подрядчики и работы пошли ударными темпами. Это был для меня лучший подарок. А теперь что — все остановится на время суда?

Один этаж был не лишний?

Судебное заседание началось с подачи сторонами ходатайств. Одно из них — довольно неожиданное — подал представитель дольщика Ионова, который попросил суд, в частности, истребовать разрешение на строительство злополучного дома №6 и проектную документацию — с тем, чтобы установить, сколько жилых этажей в доме было разрешено построить. Он пояснил: после сноса лишних этажей в доме осталось только восемь этажей с жилыми помещениями. «А дом-то девятиэтажный!», — настаивал он на том, что в запале исполнители предписания надзорных органов о сносе переусердствовали и «смахнули» один законный этаж.

Получив разрешение судьи Руфата Коновалова заглянуть в дело для ознакомления с его содержимым с целью установления истины о первоначальном количестве этажей, представитель Ионова перенес его на скамью, где сидели дольщики, и принялся рыться в бумагах и фотографировать. Судья некоторое время спустя напомнил, что идет процесс:

— Документы верните! А то вы так их тихо понесли куда-то...

Представитель Фонда возразил, что они получат квартиры в компенсационных домах, которые будут построены на улицах Гареева и Аграрной, либо получат компенсационные выплаты

«Документов нет?»

Доверитель дольщиков, которые рассчитывали получить в «Золотой середине» по несколько квартир и представитель ООО «Элист» Елена Лукьянова изложили свои возражения против передачи Фонду поддержки обманутых дольщиков РТ прав на дома, проектной документации и прочего. Лукьянова, в частности, заявила, что и право аренды нельзя передать Фонду — потому что, дескать, договора аренды де-юре не существует, «Свей» потерял право аренды «в 2014 году — с момента, когда первый дольщик зарегистрировал право собственности».

Кроме того, по словам Лукьяновой, в настоящий момент не защищены должным образом права дольщиков, которые купили квартиры в снесенной впоследствии части дома №6. Представитель Фонда возразил, что они получат квартиры в компенсационных домах, которые будут построены на улицах Гареева и Аграрной, либо получат компенсационные выплаты.

— Документов нет? — настаивала Елена Лукьянова, имея в виду письменные гарантии получения компенсационных квартир.

— Нет, — признала представитель Фонда и попыталась объяснить, что такие гарантии не требуются, поскольку действует закон. И после этого судебный процесс стал все больше напоминать митинг, поскольку начали высказываться дольщики.

— Мы просим, чтобы нас передали в Фонд, — едва ли не хором заговорили они с мест. — Это юрист «Свея», она вводит суд в заблуждение!

И очень быстро страсти достигли кульминации:

— Построить компенсационные дома для тех, кому не хватит квартир в «Золотой середине» обещал лично президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов.



Кроме того, по словам Лукьяновой, в настоящий момент не защищены должным образом права дольщиков, которые купили квартиры в снесенной впоследствии части дома №6

Социальная составляющая



Вслед за экс-представителем «Свея» попытку развернуть процесс сделала представитель дольщиков, купивших сразу несколько квартир, как это делается обычно для перепродажи или в иных коммерческих целях, — она обратила внимание суда на то, что квартиры и компенсации полагаются только тем, кто покупал лишь одну квартиру в качестве единственного жилья, да еще и компенсировать будут не более 120 квадратных метров:

— Компенсация не защищает права всех дольщиков, учитываются только определенные социальные категории и нуждаемость в жилье...

А когда Елена Лукьянова в прениях опять заговорила об отсутствии гарантий, о том, что про компенсационные дома написали лишь СМИ, что не является официальным обязательством перед дольщиками, в зале суда вновь запахло скандалом: «Вы нагло коверкаете!» — возмутилась одна из дольщиц.

— Выбирайте, пожалуйста, формулировки, — предостерег ее судья и выяснив, что более ничего нового никто не добавит, удалился в совещательную комнату.

«Не прощаюсь!»

Суд в полном объеме удовлетворил требования и ходатайства Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ. Резолютивную часть определения Рамиля Сундюкова слушала, замерев на вдохе и бессознательно сложив ладони перед лицом почти в молитвенном жесте. Лишь спустя несколько минут, когда пришло осознание, на чьей стороне суд, женщина выдохнула и немного расслабилась.

Но радость оживившихся активистов «Золотой середины» поспешила притушить Елена Лукьянова. Проходя мимо них к гардеробу, она бросила:

— Не прощаюсь, еще увидимся.

— Это она сказала, что апелляцию подавать будут, — сделала вывод Ирина Кулакова. — Все-таки постараются они затянуть нам дело! Не дай бог, стройка снова встанет...

