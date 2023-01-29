«Он имел уникальную способность не иметь врагов и находить решения в любой ситуации»

Потомственный врач, главврач, депутат



Шокирующая новость пришла в воскресенье утром. Ушел из жизни министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков — потомственный врач и талантливый администратор, человек дела. Главврач 7-й казанской городской больницы, проведя реконструкцию, которая коренным образом изменила не только уровень оснащения, но и фактически статус клиники, он принял на себя ответственность за татарстанскую медицину в один из самых сложных периодов и сумел меньше чем за 5 лет сделать очень многое для ее развития.

Будущий министр родился 27 января 1970 года в Буинске в семье заместителя главврача Буинской ЦРБ Наиля Садыкова. В 1993 году он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», затем обучался в клинической ординатуре ГИДУВа на кафедре поликлинической педиатрии и остался работать там в должности ассистента.

В 1996 году Марат Садыков был назначен на должность заместителя главного врача 18-й горбольницы, а спустя 3 года защитил кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения. В 2000 году он возглавил Казанский онкодиспансер, а спустя 8 лет городскую клиническую больницу №7. В 2009 году Садыков стал депутатом Государственного Совета Республики Татарстан и до 2018-го работал в комитете Госсовета по социальной политике и комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.

В 2013 году, перед Универсиадой 2013, была завершена реконструкция 7-й горбольницы. Под руководством Марата Садыкова рядовая казанская клиника превратилась в отлично оснащенную многопрофильную больницу скорой помощи, имеющую несколько уникальных отделений, был построен новый 10-этажный корпус для оказания экстренной медицинской помощи, городской центр аллергологии и иммунологии, роддом.

В 2013 году, перед Универсиадой 2013, была завершена реконструкция 7-й горбольницы. Фото: realnoevremya.ru

Пять сложных лет и много строек

На должность министра здравоохранения Татарстана Марат Садыков был назначен 14 февраля 2018 года. За 5 лет на этом посту он успел сделать очень многое, в частности для того, чтобы медицинская помощь стала более доступной для жителей всей республики.

В 2018 году завершилась двухлетняя программа модернизации первичного звена и было сдано в эксплуатацию 187 поликлинических учреждений, оснащенных новым оборудованием. В 2019-м была запущена программа мобильных поликлиник для диспансеризации жителей поселков и деревень Татарстана, новое медицинское оборудование получили 30 детских поликлиник, в Набережных Челнах начато строительство филиала онкодиспансера, проведены закупка и оснащение современным оборудованием 237 автомобилей для скорой помощи. В 2020-м в условиях пандемии COVID-19 были развернуты и оснащены госпитали, открыты мини-лаборатории для проведения тестов, для ведения тяжелых пациентов создан Виртуальный клинико-экспертный центр на базе ситуационного центра РКБ, в рекордно короткие сроки — за 100 дней — возведен новый стационарный корпус Республиканской клинической инфекционной больницы, а также построены и отремонтированы инфекционные отделения в Набережных Челнах, Нижнекамске и Алькеевском районе. В 2022 году в горбольнице №7 открылся новый лечебно-реабилитационный центр, а Марат Садыков инициировал вопрос о строительстве нового перинатального центра в Казани. Он был поддержан Рустамом Миннихановым, и началась подготовка к строительству на территории больницы нового перинатального центра.

Усилия Марата Садыкова были высоко оценены: он был удостоен званий лауреата Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, «Заслуженный врач Республики Татарстан», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2018 году Садыков был удостоен Благодарности министра здравоохранения Российской Федерации. Среди его наград — нагрудный знак «Отличник здравоохранения» и медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Он никогда не говорил слово «нет»

— Я глубоко потрясен — наверное, как и все, — сказал «Реальному времени» депутат Госдумы Айрат Фаррахов, бывший министр здравоохранения РТ. — Вчера только я поздравил Марата Наилевича с днем рождения. В его уход не верится… Это, трудно сказать «был», очень открытый, очень позитивный человек, который никогда не говорил слово «нет». Мы знали друг друга очень давно — вместе получали дипломы, только он заканчивал педиатрический факультет, а я — лечебный. Я прекрасно знаю его семью и приношу глубочайшие соболезнования Наилю Салаховичу.

Фаррахов вспомнил, как в 2008 году он попросил Марата Садыкова возглавить объединенную горбольницу №7, как тому удалось не только осуществить масштабную реконструкцию и перевооружение лечебного учреждения, но и решить сложнейшую задачу объединения трех медицинских коллективов, что «очень сложно». Он подчеркнул его «уникальную способность не иметь врагов и находить решения в любой ситуации, умение находить подход к каждому человеку».

— Мы очень плодотворно работали. Даже в пятницу, в день его рождения обсуждали вопросы, которые надо вместе решать — в части лекарственного обеспечения, в этом плане мы активно двигались вперед, законопроект уже прошел первое чтение. У нас были и другие очень серьезные планы по строительству перинатального центра на базе 7-й горбольницы — он будет открыт в этом году, проектирование на базе РКБ центра трансплантации — республика выходит в лидеры России по этому направлению. Надо решать вопросы с больницей в Набережных Челнах. Было огромное количество планов…

«Всегда находил пути решения проблемы»

— Я мысли не могу собрать, не верится в случившееся, — говорит главврач казанской станции скорой медицинской помощи Казани Фарид Галяутдинов. — Для меня Марат Наилевич был не только руководителем, наставником. Но и другом, очень большим другом. Я в течение четырех лет работал его заместителем по хирургии в 7-й горбольнице, до этого у меня был 11-летний опыт работы в скорой помощи, и через месяц после назначения на должность министра он пригласил меня и сказал, что я должен возглавить самый сложный, самый неспокойный участок медицины — скорую помощь. И при первой встрече Марат Наилевич обещал мне помогать во всех проблемных вопросах, чтобы вывести службу скорой на принципиально новый уровень. Он сдержал свое слово: мы за короткое время обновили весь парк машин, на всех подстанциях завершили ремонт. А с этого года начался новый этап — мы начали серьезную модернизацию нашей ремонтной мастерской.

Фарид Галяутдинов вспомнил, какую поддержку оказывал министр сотрудникам скорой во время ковида, и насколько министр был внимателен к работникам здравоохранения:

— Поддерживал, помогал не только в работе — интересовался семьями, содействовал в решении личных проблем. Я не помню ни одной просьбы, в которой прозвучал бы отказ — он всегда находил пути решения проблемы, советовал, как лучше поступить. Это был человек с большим сердцем, настоящий врач. Помню, как в 7-й горбольнице он обходил больных сам и контролировал лечение, работал по субботам и воскресеньям. Словами ощущение потери не передать. Весь коллектив наш ему безмерно благодарен.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования близким Марата Садыкова. По его словам, это тяжелая, невосполнимая потеря для них и огромная утрата для всей республики:

— Из жизни ушел опытный, авторитетный руководитель и талантливый врач, искренне преданный непростой, но благородной профессии. Марат Наилевич внес большой вклад в укрепление татарстанской системы здравоохранения, в создание центра экстренной медицины на базе городской клинической больницы №7, в решение многих актуальных задач, от которых зависели жизнь и здоровье наших граждан. Образец профессионализма и увлеченности делом, он всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов.

По его словам, в республике останется светлая благодарная память об этом замечательном человеке со щедрой душой и горячим сердцем.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

Руководитель администрации президента РТ Асгат Сафаров также выразил свои самые искренние соболезнования семье покойного:

— Не стало признанного профессионала медицины, опытного организатора здравоохранения, посвятившего себя служению родной республике и жизненно важной для каждого человека отрасли. Его многолетняя деятельность всегда была достойным примером верности клятве Гиппократа, большого трудолюбия, ответственного отношения к своему благородному призванию и по праву снискала высокий авторитет в медицинском сообществе, благодарное признание многочисленных пациентов.

По его словам, безвременный уход Марата Наилевича — это огромная, невосполнимая потеря не только для его родных, но и для всей системы татарстанского здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru

«Высочайший профессионал своего дела, талантливый врач»

— Не могу поверить, что его больше нет. Слезы на глазах и всего один вопрос — почему так рано? Еще вчера мы с ним обсуждали рабочие вопросы, вместе готовились к совещанию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка в связи с предстоящим визитом в Татарстан. А позавчера мы поздравляли его с 53-м днем рождения, — написала в своем telegram-канале татарстанский омбудсмен по правам ребенка Ирина Волынец.



По ее словам, он искренне переживал за то, что делал: «Конечно, очень уставал — нести на плечах такую колоссальную ответственность. Несмотря на высокую нагрузку, старался услышать и помочь каждому. В нем были человеческая доброта и душевность, человечность и чувство юмора — ценные качества». Она отметила, что Марат Наилевич был хорошим человеком, ушел сегодня на рассвете во сне — хорошим людям дарован такой уход. «Отзывчивый, доброжелательный, всегда поможет, поддержит. Веселый, добрый, приветливый. Высочайший профессионал своего дела, талантливый врач, он работал 24/7, как и положено настоящему доктору», — добавила Волынец.

— Республике повезло с таким министром здравоохранения, как Садыков, а всей нашей команде с коллегой. Очень жаль, что он ушел в расцвете лет, полный планов, любящий муж и отец. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Покойтесь с миром, дорогой Марат Наилевич. Светлая память! Нам будет очень не хватать Вас, — написала у себя в аккаунте омбудсмен.

Многие официальные лица также выразили свои соболезнования. Например, Ранис Камартдинов, глава Буинского района, откуда родом Марат Садыков, сообщил, что республика понесла тяжелую утрату, ушел из жизни замечательный человек, профессионал:

«Марат Наилевич родился и вырос в Буинске. Он пошел по стопам родителей и посвятил себя медицине. Стал заслуженным врачом Татарстана, в последние годы развивал здравоохранение на посту министра, добиваясь высоких результатов.

Марат Наилевич всегда чтил малую родину, входил в состав Буинского землячества, поддерживал наш район.

Человек дела, патриот своей Родины, который посвятил себя служению народу, ответственный, целеустремленный руководитель, жизнерадостный и добрый человек. Именно таким он останется в нашей памяти навсегда.

Глубоко соболезнуем родным, разделяем боль вашей утраты.

Эш кешесе, үзен халыкка хезмәт итүгә багышлаган ватанпәрвәр, җаваплы, максатчан җитәкче, шат күңелле һәм игелекле кеше. Нәкъ шундый булып ул безнең хәтеребездә мәңгегә калачак. Урыны оҗмахтагы булсын!» — написал Камартдинов в соцсетях.

Ранис Камартдинов (на фото), глава Буинского района, откуда родом Марат Садыков, сообщил, что республика понесла тяжелую утрату. Фото: Buinsk.tatarstan.ru

— Выражаю глубокие соболезнования близким, родным, коллегам министра здравоохранения Татарстана, Марата Наилевича Садыкова. Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, профессионал, талантливый руководитель, который верно служил своему делу на благо жителей Татарстана. Марат Наилевич внес огромный вклад в укрепление здравоохранения и развитие медицины Республики. Светлая память о нем сохранится в сердце навсегда, — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Фото: e-nkama.ru

— Печальное известие о безвременной кончине министра здравоохранения Татарстана Марата Наильевича Садыкова потрясла нас с коллегами этим утром. Выражаем самые искренние соболезнования. Это был светлый и добрый человек, который трудился во благо нашей республики и ее жителей! Светлая память! — написал у себя в аккаунте в соцсетях глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: realnoevremya.ru

Церемония прощания с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым состоится в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе министерства.



Инна Серова