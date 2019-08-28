Минниханов вручил руководству WorldSkills International благодарность за помощь в проведении ЧМ в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с экс-президентом WorldSkills International Саймоном Бартли и вновь избранным главой организации Йосом де Гои.

Глава РТ вручил им благодарность президента Республики Татарстан — за большой вклад в подготовку и проведение в Казани в 2019 году мирового чемпионата WorldSkills.

На встрече обсуждали итоги ЧМ, а также вопросы дальнейшего взаимодействия в части развития профессионального образования и участия в содействии и подготовке Европейского чемпионата в Санкт-Петербурге в 2022 году, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, Бартли на церемонии закрытия 45-го чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Казани объявил, что новым президентом организации станет де Гои.