Леонид Михельсон: «Принято решение сосредоточить всю науку в Татарстане»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани будет создан центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения. Об этом рассказал председатель Совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон.

— Мы сегодня на Совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций, и большой упор делается именно на Татарстане. Очень важное принято решение — всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане. У нас отдаленные объекты, и очень много рабочих инженерного состава работает именно из Татарстана. Кадровый резерв страны — очень профессиональные люди. Здесь надо инвестировать, — сказал он.

Сегодня Леонид Михельсон, раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин приняли участие в церемонии ввода установки в коммерческую эксплуатацию синтеза изопропилбензола. Обновление и реконструкция объекта КОСа позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%. Затраты на реализацию проекта составили 2,5 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы ощутили, как идут преобразования — и это касается не только реконструкции промышленных установок, что очень важно, но и создания условий для работы трудового коллектива. Это организация питания, медицинское обслуживание, раздевалки и другие бытовые помещения, благоустройство территории. Все в целом. И конечно, большие перспективы открываются в новом направлении — в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, — сказал татарстанский лидер.

Напомним, «Казаньоргсинтез» благодаря решениям в области бережливого производства в первом полугодии 2023 года снизил объемы потребления воды на 9%, а также уменьшил на 11% показатель удельных выбросов в атмосферу.



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Айрат Назипов