«Мы ломаем работающую систему!»: Госсовет Татарстана против закона Клишаса — Крашенинникова

«Обнуление» местной власти: в новой системе местного самоуправления не у дел могут остаться более 7 тысяч поселковых депутатов Татарстана — президент Минниханов пообещал включить их в работу на местах

На сегодняшнем заседании Госсовета Татарстана депутаты обсудили новый законопроект Госдумы о местном самоуправлении, принятый уже в первом чтении, — он фактически упраздняет поселковые депутатские корпусы и «отменяет» сами поселки. Официальный Татарстан им крайне недоволен и направит в Москву своего «спецпредставителя» с 13 поправками, а спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин лично встретится с Вячеславом Володиным. Татарстан выступил за сохранение регионального порядка избрания глав муниципалитетов и за право регионов определять, где организовывать территориальные органы самоуправления. Ряд депутатов посчитали, что инициатива Госдумы «ломает работающую систему», другие — предложили разукрупнить ряд районов уже сейчас. А Рустам Минниханов пообещал сохранить в новой системе МСУ более 7 тысяч поселковых депутатов, которые могут остаться не у дел уже через три года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зачем федеральным властям понадобился новый закон о МСУ

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана с участием президента республики Рустама Минниханова обсудили и приняли поправки к скандальному федеральному законопроекту Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в иной системе публичной власти», который Госдума РФ приняла в первом чтении еще 25 января, дав время на внесение изменений до 23 февраля. Как отметил председатель Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, сам законопроект был подготовлен в развитие положений Конституции РФ (за поправки в которую, напомним, россияне голосовали еще в 2020 году — прим. ред.).

Несмотря на то, что депутаты Госсовета «концептуально» поддержали этот законопроект 25 декабря прошлого года, его положениями они, в принципе, остаются недовольны. Такой вывод можно сделать по предложенным ими поправкам и развернувшейся горячей дискуссии, в которой поучаствовал и Рустам Минниханов. Сами поправки появились на свет, по-видимому, не в последнюю очередь еще и в аппарате президента РТ, сотрудники которого принимали, по словам Хабибуллина, участие в обсуждениях. А некоторые главы муниципальных районов Татарстана даже выезжали в ряд регионов РФ с целью «изучения опыта перехода на одноуровневую модель местного самоуправления».

Отметим, что согласно новому законопроекту о местном самоуправлении все поселения будут объединены в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов. По мнению федеральных властей — процесс укрупнения округов и так уже давно идет. Таким образом российские власти хотят повысить эффективность самого местного самоуправления «за счет консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов». В Совете Федерации РФ, например, сослались на то, что на поселенческом, то есть, самом нижнем, уровне «крайне мало ресурсов для выполнения своих полномочий, из-за чего достаточно сложно, а порой и невозможно эффективно решать задачи в интересах граждан. Тем более что в настоящий момент депутаты сельских поселений не обладают «реальными властными полномочиями», не говоря уже о финансовых средствах.

Несмотря на то, что депутаты Госсовета «концептуально» поддержали этот законопроект 25 декабря прошлого года, его положениями они, в принципе, остаются недовольны. Фото: tatarstan.ru

Правительство РФ также настаивает на своих поправках

Однако уже само правительство РФ предложило внести в новый законопроект 27 поправок, в том числе блок замечаний, касающихся полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов об обеспечении непосредственной жизнедеятельности населения — а именно, пока не прописаны их полномочия по доступности медицинской помощи. Согласно же новым поправкам в Конституцию РФ именно органы местного самоуправления обязаны её обеспечивать самостоятельно и бесплатно.

Помимо этого, вероятно, будут разработанные новые механизмы межбюджетного регулирования — на ту же бесплатную гарантированную медицинскую помощь местным властям откуда-то нужно взять необходимый объем финансовых средств. И пересмотрят перечень полномочий муниципальных властей по тепло-, электро- и водоснабжению, обеспечению топливом, бесплатным образованием и т.д. — «чтобы не раздробить функциональное ядро» на местах.

Кроме того, оказалось, в 178 отраслевых федеральных законах содержатся положения, определяющие 1766 полномочий органов местного самоуправления: из них 160 законов определяют «вопросы местного значения», тогда как в законопроекте самого понятия «вопросы местного значения» больше нет. Мало того, в законопроекте даже отсутствуют определения «муниципального образования», «муниципальной должности», «органов местного самоуправления».

Правительство РФ предложило внести в новый законопроект 27 поправок, в том числе блок замечаний, касающихся полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов обеспечения непосредственной жизнедеятельности населения. Фото: pravdaurfo.ru

Если закон вступит в силу — число депутатов в Татарстане сократится на 7,5 тысячи

Госсовет тоже остался недоволен новым законопроектов, предложив, помимо корректировки вышеуказанных «промахов», еще 13 поправок к нескольким статьям. Но Хабибуллин назвал три важнейшие. Во-первых, депутаты и власти Татарстана вообще предлагают сохранить действующую схему избрания глав муниципальных образований, «которая установлена в нашей республике». Дело в том, что проектом закона вводится предложения, согласно которым полномочия депутата муниципального образования (МО), избранного главой МО, прекращаются. И независимо от того, возглавляет ли он местную администрацию, либо осуществляет полномочия председателя представительного органа МО.

— Введение данного императивного положения представляется неоправданным и необоснованным, — заявил Хабибуллин. — Установленная законопроектом модель избрания главы МО, при которой он избирается из депутатского состава, продолжает возглавлять депутатский корпус, но утрачивает статус депутата — носит, на наш взгляд, искусственный характер.



«Объективных предпосылок» для такой нормы нет, добавил он, эффект от нее далеко «не очевиден». Нынешняя же модель избрания главы — не приводит к конфликту интересов, заверил депутат Госсовета, понятна населению муниципалитета, и «успешно апробирована на практике». Кроме того, подобная новая структура — где глава не является местным депутатом — снизит легитимность руководителя и «ослабит его позиции» среди депутатов, что в итоге скажется на самой системе функционирования местной власти. А сам глава утратит связи с собственными же избирателями, которые за него голосовали, уверены в Госсовете РТ. Дополнительные же выборы, очевидно автоматически назначающиеся после перехода депутата в кресло главы администрации, потребуют дополнительных же финансовых средств.

— А в связи с предполагаемым упразднением поселенческого уровня — только в нашей республике численность представительных органов городов и районов сократится на 7 570 человек. Это сегодняшняя численность депутатов органов поселенческого уровня, — объяснил Хабибуллин.

Госсовет РТ, проголосовав за поправки единогласно, в целом предлагает оставить в силе действующую норму 131-го закона о том, что избираемый из состава представительного органа МО глава слагает полномочия депутата этого органа только в том случае, если возглавляет исполком района или города.

Фото: tatarstan.ru

Альберт Хабибуллин: «Установленная законопроектом модель избрания главы МО, при которой он избирается из депутатского состава, продолжает возглавлять депутатский корпус, но утрачивает статус депутата — носит, на наш взгляд, искусственный характер»

Регионы должны сами определять, где организовывать территориальные органы самоуправления

Во-вторых, депутаты Госсовета РТ предлагают установить критерии для образования территориальных органов местной администрации. По законопроекту Госдумы в структуру местной администрации как правило входят территориальные органы МО, и вводится «одноуровневая модель местного самоуправления» с упразднением фактически этого местного самоуправления на поселенческом уровне. Функции местного самоуправления упраздненных в поселении — будут в итоге возлагаться на территориальные органы местных администрации, которым придется решать весь спектр вопросов жизнедеятельности населения. А как образовывать эти самые «территориальные органы» неизвестно — критериев по их созданию в законопроекте нет. В результате их можно либо создавать «без наличия необходимости», либо, напротив, не создавать, когда их организация на той или иной территории необходима.

— Мы предлагаем внести положение, согласно которому критерии для их создания устанавливаются субъектом РФ, — заявил глава Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению. Таким образом республика все-таки попытается перехватить собственные полномочия, которые явным образом «уплывают» на федеральный уровень.

Муниципальные округа в РТ могут через три года остаться без депутатов

В-третьих, Татарстан предлагает в переходный период провести дополнительные выборы депутатов действующих представительных органов МО — в случае досрочного прекращения их полномочий. Сам переходный период предусмотрен до 1 января 2028 года, но у депутатов МО в Татарстане полномочия избранных депутатов закончатся уже в сентябре 2025 года — а законом новые выборы, разумеется, не назначаются и не проводятся.

При этом тем самым в Татарстане уже в сентябре 2025 года в границах территории муниципального района образуется «муниципальный округ», а сам муниципальный район, и входящие в него поселения — упраздняются. В итоге население, то есть, избравшие депутатов жители районов, останется без своих представителей в этих самых округах.

Поправки в Госдуме РФ поручено внести и озвучить депутату от Татарстана Айрату Фаррахову — он станет «официальным представителем республики по рассмотрению поправок в Государственной думе». Поправками в Госдуме также будет заниматься еще один депутат от РТ Ильдар Гильмутдинов.

Поправки в Госдуме РФ поручено внести и озвучить депутату от Татарстана Айрату Фаррахову. Фото: Максим Платонов

«Мы же ломаем работающую систему! Зачем это делается, я не понял?»

— Насколько я правильно понял, мы как бы уже согласились с тем, что на поселенческом уровне органов местного самоуправления не будет? А почему мы этим согласились?! Это устоявшаяся система, эти люди [депутаты поселков] наиболее близко знают все потребности населения. Мы же ломаем работающую систему! И связь прерывается, связь [с населением поселков] прекращается! Зачем это делается, я не понял? — удивился депутат Госсовета РТ и председатель телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

Ответ ему дал Альберт Хабибуллин:

— По мнению разработчиков законопроекта он идет в развитие нашей Конституции. То есть, Госдума РФ приняла закон о публичной власти, а в систему публичной власти входят и органы МСУ. Поэтому нам предложили переход на одноуровневую систему, то есть, дальнейшее выстраивания, будем прямо говорить, «вертикали» [власти].

В рабочей группе, добавил он, при этом долго обсуждали, что «было бы здорово», если бы регионам дали право самим определять, какую форму МСУ выстраивать. И даже сохранить, если необходимо, поселенческий уровень. Но пришли к выводу, что такие предложения окажутся идущими вообще «в разрез» с самой концепцией предложенного Госдумой РФ законопроекта.

Президент РТ пообещал сохранить оставшихся не у дел поселковых депутатов в новой системе МСУ

— Двухуровневая система (которая есть сейчас) вообще не совсем правильная, — включился в дискуссию президент РТ Рустам Минниханов. — И вы правильно говорите, что эти наши муниципальные поселения очень важны. В любом случае все эти структуры [власти МСУ] останутся. То есть, люди. Просто они будут наделены полномочиями муниципального округа.

Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханнов: «Мы продумаем все их полномочия и возможности в новой вертикали. Я не вижу возможности какого-либо ухудшения управления»

Однако в республике, заявил глава Татарстана, рассмотрев все плюсы и минусы нового законопроекта, «не увидели угроз», хотя будет стоять сложная задача — найти нужное число людей для округов. Минниханов сослался на собственный опыт работы в районах, согласившись с Аминовым, что именно власти на местах умеют хорошо работать с местным населением, понимая их проблемы. Он заверил, что вся поселенческая инфраструктура власти в РТ «сохранится», во всяком случае к управлению в новой системе МСУ привлекут местных поселенческих депутатов. Как это будет сделано — видимо, еще обсуждается.

— Мы продумаем все их полномочия и возможности в новой вертикали. Я не вижу возможности какого-либо ухудшения управления, — заявил Рустам Минниханов.

«Не всегда главы районов дотянутся до вопросов на местах»: депутаты предложили разукрупнить часть районов

Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев, комментируя «радикально меняющий систему МСУ» законопроект, предложил провести административно-территориальную реформу в самом Татарстане. Он попросил посмотреть на возможность разукрупнения ряда муниципальных районов: дать части городов статус городских округов, а их муниципальные районы сделать муниципальными округами отдельно. По его мнению, это позволило бы «не сильно отдалять муниципальную власть от населения. Иннополису же он предложил дать статус «муниципального образования».

— Рустам Нургалеевич, посмотрите, нет ли необходимости проведения административно-территориальной реформы? Вот, например поселок городского типа Васильево — он по численности превышает даже некоторые муниципальные районы! Потому что иначе какие-то вопросы мы упустим, они просто будут на местах копиться. Не всегда главы районов дотянутся до вопросов на местах. Главы сельских поселений фактически фундамент муниципальной власти, — заявил народный избранник.

Фото: tatarstan.ru

Эдуард Шарафиев: «Не всегда главы районов дотянутся до вопросов на местах. Главы сельских поселений фактически фундамент муниципальной власти»

«Мы хотим сохранить положительную нашу систему… Она сложилась и работает»

— Мы ничего менять не хотим. Двухуровневой системы муниципалитетов вообще нигде в мире нет. Система хороша работала. И мы всегда опираемся на наши поселения. Мы их не отторгаем! То, что глава района «не дошел» куда-то — его недоработка. По Васильево да, мы можем посмотреть. Но лучше — как сложилось. Зачем трогать? Если район будет функционировать как единая система, а представители с полномочиями работать на местах — я думаю от этого система хуже работать не будет, — ответил глава Татарстана. — Но это вопрос непростой. Мы тоже беспокоимся.

По словам спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, речь о поправках к новому законопроекту о МСУ в Татарстане зашла потому, что власти Татарстана могли сохранить что-то «из положительного опыта» самой республики. Сам спикер уже лично встречался и обсуждал закон с президентом Татарстана и со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным (телефонный разговор с последним прошел накануне, 9 февраля — прим. ред.). С председателем нижней палаты парламента Мухаметшин пообещал встретиться особо — чтобы донести «суть» татарстанских поправок.

Фарид Мухаметшин уже обсуждал закон со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Фото: tatarstan.ru

— Мы хотим сохранить положительную нашу систему, — резюмировал президент РТ Рустам Минниханов. — Председателя совета, руководителя исполкома…. Чтобы не пришлось опять перестраивать что-то. Она сложилась и работает. Для простого человека, который живет на месте, не важно, кто ты такой — ему надо, чтобы все его проблемы были решены, интересов защищены. До сентября 2025 года еще раз все вопросы внимательно рассмотрим. Если поправки пройдут, мы безболезненно пройдем. Не расстраивайтесь, все будет хорошо!