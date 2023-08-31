К новому учебному году в Татарстане сдали еще 11 школ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в приеме и передаче в эксплуатацию 11 новых школ. В режиме ВКС в процессе участвовали министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

— В Татарстане уделяется особое внимание развитию образовательной системы. В преддверии нового учебного года построено 11 общеобразовательных организаций на общую сумму более 17 миллиардов рублей, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Объекты были построены в рамках национального проекта «Образование», государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также за счет средств республиканского бюджета.

Школы сдали в Арском, Алексеевском, Высокогорском, Тукаевском, Мамадышском районах, в Набережных Челнах и Казани.

С 2010 по 2022 год в республике построено 88 новых школ и создано более 51 тысячи новых мест. С учетом сданных сегодня объектов дополнительно появилось еще 9 674 места.

За парты в Казани 1 сентября сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для Казани станет рекордом.

В новом учебном году в одной из школ Казани будут работать 15 первых классов, в четырех — по 13. Больше всего первых классов, а это 15, для 502 детей открыто в этом году в лицее №185 в ЖК «Весна». По 13 классов открыли в образовательных организациях №186 в «Солнечном городе», №184 в «Светлой долине» и №182 и №188 в жилом районе «Салават купере».



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Айрат Назипов