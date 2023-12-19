Рустам Минниханов подписал закон об увеличении бюджета Татарстана на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в бюджет республики на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы на этот год увеличены на 57,76 млрд рублей, расходы — более чем на 68 млрд рублей.

Согласно внесенным изменениям, доходы бюджета Татарстана в 2023 году составят почти 484,7 млрд рублей. Расходы увеличены до 524,7 млрд рублей.

Законом также увеличен дефицит бюджета республики. По итогам 2023 года он должен составить 40,1 млрд рублей.

Законопроект о внесении изменений в бюджет Татарстана на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов депутаты Госсовета республики одобрили 18 декабря на 50-м заседании.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов 28 ноября. В следующем году он планируется бездефицитным — ожидается, что доходы и расходы составят почти 399,6 млрд рублей.

В 2025 году общий объем доходов бюджета Татарстана прогнозируется в объеме почти 403,6 млрд рублей. Расходы должны составить 416,09 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере почти 12,5 млрд рублей.

На 2026 год доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 427,4 млрд рублей, расходы — 446,27 млрд рублей. Дефицит таким образом оценивается в 18,86 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина