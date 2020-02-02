Видео недели: поющий Путин, реакция Минниханова на Слуцкого и обрушение СКК «Петербургский»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Трагедия в Петербурге

Трагедией закончились работы по демонтажу крыши спортивно-культурного комплекса «Петербургский» в Северной столице. Обрушение пошло совсем не по плану: погиб 29-летний сварщик из Петрозаводска Матвей Кучеров. Он выполнял работы вне высотной люльки и не успел добежать до нее, когда крыша обвалилась. Этот страшный момент засняла камера дрона.

Поющий Путин

Пресс-служба Кремля опубликовала очередную порцию видео из архивов. Среди выложенных роликов есть съемка с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году, на котором Владимир Путин исполнил песню Blueberry Hill. Среди слушателей российского президента Курт Рассел, Шэрон Стоун, Венсан Кассель и другие селебрити.

Минниханов ответил Слуцкому

Рустам Минниханов выпустил в соцсетях ролик в популярном у видеоблогеров жанре «Реакция на…». Президент Татарстана отреагировал на признание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, сделанное в передаче Ивана Урганта, о том, что сначала он проверит Instagram Виктории Лопыревой и лишь затем — Минниханова.

Вождение с рождения

В Татарстане женщина посадила восьмимесячную дочь за руль автомобиля. Видео с младенцем-водителем мать выложила в соцсетях.

Комаровский против коронавируса

Известный российский врач-педиатр Евгений Комаровский выпустил короткий ролик, разъясняющий, как обезопасить себя от китайского коронавируса. За пять дней видео набрало более 4 млн просмотров.

Самолет на шоссе

В Иране пассажирский самолет выкатился на дорогу. Лайнер сел в городе Махшехр на проезжую часть. Он перевозил 150 пассажиров, которым пришлось покидать салон через иллюминаторы.

Вечер памяти Коби Брайанта

В НБА выпустили видео с вечера памяти Коби Брайанта, погибшего в прошлое воскресенье. Мероприятие организовал клуб знаменитого спортсмена Los Angeles Lakers.

Новый «Форсаж»

Франшиза «Форсаж» выпускает новый фильм. Это будет уже девятая часть боевика об уличных гонщиках с Вином Дизелем. Судя по трейлеру, зрителей ждут погони с участием военной техники, трюки актеров и авто с реактивным двигателем.

Добрый человек из Астрахани

Житель Астрахани спас собаку, провалившуюся под лед. Александр Нешин гулял с семьей, его дочь заметила, как бродячий пес барахтается в ледяной воде, и мужчина не растерялся — вытащил животное из реки Кутум.

«Сияние Дью»

Актер Брайан Крэнстон, оседлавший вторую волну популярности после выхода сериала «Во все тяжкие», снялся в рекламе напитка Mountain Dew. Ролик выполнен как пародия на знаменитый фильм ужасов «Сияние» Стэнли Кубрика.