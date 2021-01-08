Топ-10 событий Башкирии 2020 года: «переобувшиеся» на Куштау, ковидные страсти и споры с татарами

Ключевые события ушедшего года в Башкортостане

Башкортостан в 2020 году не раз попадал в новостные сводки федеральной и зарубежной прессы. Были как приятные поводы, так и трагические. Это и эпичная борьба за Куштау с последующим делом вокруг приватизации БСК, и вспышка коронавируса в больнице, и гибель известных людей. Происходили любопытные кадровые изменения, уголовные расследования, скандалы в мире шоу-бизнеса. Как всегда не утихают споры между татарами и башкирами. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Куштау Событием номер один безусловно стало противостояние на горе Куштау. Глава республики Радий Хабиров изначально дал добро на ее разработку (фактически — уничтожение). Башкирская содовая компания, которую поддерживали власти Башкортостана и аффилированные с ними информационные ресурсы, начала свозить на шихан технику. Произошло несколько жестких столкновений между активистами с одной стороны и сотрудниками БСК, чоповцами и правоохранителями с другой.



Прохабировские СМИ и телеграм-каналы заявляли, что шихан защищают «экстремисты», «ваххабиты» и «националисты». Своеобразным мемом стал «уфимец Анатолий» — неизвестный персонаж башкирских СМИ, который поведал местному информагентству об «истинных причинах политтехнологий по защите горы». Вопреки усилиям пропагандистов, число сторонников горы только росло. Свою поддержку экоактивистам выразили известные российские музыканты, политики, общественные деятели.

Фото: avdet.org В итоге на место был вынужден приехать Радий Хабиров, который, полностью изменил свою позицию, пообещав не трогать гору. Весьма яркими оказались кадры, на которых глава республики, еще недавно представляемый как несгибаемый супермен и брутальный мачо, стоит мокрый под дождем и в окружении охранников оправдывается перед протестующими. К слову, впоследствии он уже перестал навешивать неприятные ярлыки на защитников горы. Теперь в его устах они стали «романтиками». Антигероями событий стали глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, громивший лагерь активистов горы и не выбиравший выражений в адрес своих оппонентов, и гендиректор БСК Эдуард Давыдов, обзывавший экоактивистов «тварями».



К слову, другим популярным словом в башкирском сегменте соцсетей стало «переобуться». Различные политики, общественные деятели и журналисты, которые до событий 16 августа молча наблюдали за происходящим или выражали поддержку властям и «Соде», после изменения ситуации на шихане стали рассказывать об уникальности горы и ругать БСК.



Тем временем новый экологический протест перекинулся на юг Башкирии — на хребет Крыктытау в Абзелиловском районе. Русская медная компания Игоря Алтушкина хотела построить на этом месте рудник, однако под давлением жителей она вынуждена была отступить. Дело БСК Хабиров перед защитниками Куштау пообещал инициировать расследование приватизации Башкирской содовой компании. Генеральная прокуратура подала соответствующий иск. Изначально глава РБ заверял, что будет добиваться передачи всех активов БСК в собственность республики. Однако позже он изменил свое мнение и заявил, что правительство республики будет поддерживать исковые заявления Генпрокуратуры.

Фото: soda.ru В итоге Арбитражный суд РБ передал в собственность Росимущества акции АО «Башкирская содовая компания», которые ранее принадлежали АО «Башкирская химия», аффилированным с ним компаниям и Минземимуществу республики. РКБ как очаг коронавируса Республиканская клиническая больница им. Куватова тоже попала в топы российских информагентств. Медучреждение стало очагом распространения коронавируса. После того, как у одной пациентки диагностировали COVID-19, РКБ в Уфе закрыли на карантин. При этом главврач Эльза Сыртланова опровергла информацию о том, что некоторые врачи хотели бы покинуть стены учреждения до окончания карантина. Однако позже семь сотрудников все же покинули РКБ — они не дождались повторных результатов анализа на коронавирус. После вспышки вируса в больнице Следственный комитет начал проверки.

Фото: bashinform.ru После скандала Сыртланову, допустившую распространение инфекции в больнице, уволили с поста главврача. Несмотря на это, региональные власти отметили ее государственной наградой. Ковид-госпитали под Уфой и Стерлитамаком Ситуация с коронавирусной инфекцией не улучшалась. И в мае в селе Зубово Уфимского района открылся клинико-диагностический инфекционный центр, предназначенный для приема пациентов с COVID-19. Объект возвели в довольно короткие сроки — за 6 недель. Строительство и оборудование обошлось в 1,8 млрд рублей. Госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая общей площадью 16 тысяч кв. м. Рядом установили автобусную остановку «Антиковидная».

Фото: bashinform.ru Позже аналогичную клинику построили в Стерлитамаке. Однако госпиталей все равно не хватает. Смерть мэра Уфы В этом году коронавирус унес жизни многих людей. Не смогли спастись от него и сильные мира сего. В октябре скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.



О болезни мэра и его госпитализации спецбортом в московскую клинику СМИ сообщали еще в начале месяца. Однако официальные власти это поначалу отрицали. Более того, в городской администрации назвали эту информацию недостоверной и обещали судиться с журналистами за клевету. В мэрии только сообщили, что в начале октября градоначальник лишь контактировал с больным COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Позже муниципальные власти признались: Мустафин действительно находится в больнице с пневмонией средней тяжести. Но коронавирус все равно отрицался. А потом Хабиров объявил о смерти своего давнего соратника.

Фото: bashinform.ru Сейчас кресло мэра с приставкой «врио» занимает Сергей Греков. Назаров — премьер-министр В сентябре Башкирия наконец получила премьер-министра. Этот пост ожидаемо занял Андрей Назаров, который ранее был вице-премьером РБ. Отмечая его высокие управленческие навыки и лоббистские возможности, политологи и экономисты высказали и некоторые опасения. При этом Андрея Геннадьевича достаточно давно воспринимают как «номер два» в регионе (после Радия Хабирова).

Фото: Тимур Рахматуллин Через месяц он назвал состав нового правительства. Изменения в региональном кабмине оказались незначительными. БОО «Башкорт» под запретом В мае Верховный суд РБ удовлетворил административный иск прокуратуры, признав БОО «Башкорт» экстремистской с запретом ее деятельности. Один из лидеров организации Фаиль Алчинов (Алсынов) считает, что дело было инициировано властями Башкортостана.

Фото: echomskufa.ru Ответчики обжаловали данное решение в вышестоящем суде. Но четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность требований прокуратуры Башкирии. Страсти по северо-западному диалекту башкирского языка Камнем преткновения между Уфой и Казанью стал язык жителей северо-западного Башкортостана, который был объявлен диалектом башкирского языка. Особенно болезненно в Татарстане отреагировали на проведение «Башкирского диктанта», где предлагалось написать текст на северо-западном диалекте башкирского языка. В Казани не без оснований утверждают, что язык татарский. А осенью в Уфе прошел фестиваль «Сердце Евразии», где группа «Хаят-Исмаил», основанная музыкантом Альбертом Исмаилом, выступила с популярной башкирско-татарской песней «Ай, былбылым». Композицию представили как исполненную на диалекте, что опять вызвало «холивары».



В декабре в Казани презентовали книгу «Татары Уфимского уезда», в которой ученые Института истории им. Ш. Марджани, опираясь на ревизии XVIII века доказывают, что на северо-западе Башкирии расположены татарские деревни. Справочник вызвал гневную реакцию у башкирских общественников. А вице-премьер РБ Азат Бадранов весьма несдержанно высказался о представителях власти Татарстана.

Фото: Максим Платонов Несколько сгладило отношения между братскими республиками посещение Хабировым Казани, где он с Рустамом Миннихановым открыл памятник башкирскому поэту Мустаю Кариму (скульптуру изготовил Андрей Ковальчук). Также Горсовет Уфы принял решение дать имя Габдуллы Тукая площади перед татарским театром «Нур». Неугомонная Рамиля Саитова Кроме того, 2020 год отметился и экстравагантным поведением башкирской общественницы Рамили Саитовой. Летом она объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты Татарстана. Но она не была зарегистрирована в ЦИК РТ, а главой республики переизбрался Рустам Минниханов. Вскоре она отметилась еще в одной громкой истории. В Уфе она привязалась к армянским девушкам с вопросом: «Откуда у нас столько армян?». А фраза «Толерантность — это смерть» стала одной самых обсуждаемых в интернете. Она уже неоднократно предъявляла претензии к супруге главы республики Каринэ Хабировой (Аветисян), которая является армянкой по происхождению. Когда к ней в дверь позвонил сотрудник Следкома для проведения следственных мероприятий по этому случаю, она встретила гостя голышом, не надев даже национальный передник.

Фото: proufu.ru Уже в ноябре скандальная дама заявила о «воссоздании Башкирского правительства» образца 1917 года, которое сама же возглавила. Также она потребовала вернуть комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге «башкортам» — «вершителям десятой плотности». «Исконную» территорию от Волги до Тобола она объявила неприкосновенной.



Все это было бы смешно, если бы не ее призыв снести крест в селе Узян Белорецкого района, где она намеревалась провести некий башкирский йыйын (собрание). В итоге неизвестные подожгли крест. Вместе с тем отметим, что у некоторых местных жителей вызывает сомнение законность его установки. Саитову заключили под стражу на 2 месяца. Кроме того, своеобразным отголоском ее заявлений стали события в Кармаскалах. Шамиль Газизов без ФК «Уфа» В июле гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов перешел на аналогичную должность в московский «Спартак». Газизов стоял у истоков башкирской команды, при нем клуб заиграл в Премьер-лиге и пробился в Лигу Европы. После ухода одного из лучших менеджеров российского футбола дела в «Уфе» не заладились. Клуб опустился на нижние строчки в таблице РПЛ.

Фото: bashinform.ru Сам же Шамиль Камилович не прижился в клубе, зависящем от миллиардера Леонида Федуна. В декабре Газизов покинул стан «красно-белых», но возвращаться в родную гавань не стал. Различные источники сватали его в «Локомотив», «Сочи» и другие клубы.

Не оставили без внимания

Разумеется, в Башкортостане были и другие события, которые описывала пресса и обсуждали социальные сети. Например, Уфа начала подготовку к своему 450-летию в 2024 году. А певцы Салават Фатхетдинов и Радик Юльякшин (Элвин Грей) вновь обменялись заочными обвинениями (не без участия «Реального времени»), но в итоге помирились. Оправдательные приговоры получили бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов и экс-глава Минземимущества Башкортостана Евгений Гурьев. Зато 9 лет колонии дали оппозиционеру Айрату Дильмухаметову.

Уфа получила звание «Город трудовой доблести», а легендарный генерал Шаймуратов стал Героем России. 40-летие на посту верховного муфтия отметил глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Многих повергло в шок убийство 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в селе Леуза Кигинского района (убийцы были найдены).

Страшная трагедия случилась и в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, где в доме престарелых сгорели 11 человек. Не оставила равнодушными наших читателей и история с замурованной в стерлитамакской казарме бутылкой с посланием от зеленодольского солдата. А кого-то удивило равнодушие, с которым республиканские власти не заметили 130-летие отца-основателя Башкирской Республики Заки Валиди.

«Реальное время» будет следить за событиями в Башкирии.