Президент Татарстана Рустам Минниханов начал обращение к Госсовету
Президент Татарстана Рустам Минниханов начал традиционное ежегодное послание Госсовету о внутреннем и внешнем положении республики. Оно проходит в рамках 35-го заседания парламента региона.
Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.
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