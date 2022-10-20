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Президент Татарстана Рустам Минниханов начал обращение к Госсовету

10:05, 20.10.2022
Президент Татарстана Рустам Минниханов начал обращение к Госсовету
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов начал традиционное ежегодное послание Госсовету о внутреннем и внешнем положении республики. Оно проходит в рамках 35-го заседания парламента региона.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Государственный Совет РТМинниханов Рустам Нургалиевич

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