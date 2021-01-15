Минниханов о Специальной Олимпиаде: «Это не только показать, что мы такие молодцы, а чтобы наследие осталось»

Гайдаровский форум в Москве стал площадкой для обсуждения предстоящей зимней Специальной Олимпиады в Казани и проблем инклюзивного общества

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

С 22 по 28 января 2022 года в России пройдет Специальная Олимпиада. Она соберет в Казани порядка 2 тысяч спортсменов из 108 стран мира, поддержку которым будут оказывать 3 тысячи волонтеров. А в начале февраля этого года в столице республики пройдут пре-игры Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады. Что означает новое для многих словосочетание «Специальная Олимпиада», почему она пройдет именно в Татарстане и какое значение имеет Специальная Олимпиада в движении по развитию инклюзивного общества в России, говорили сегодня на очередной экспертной дискуссии в рамках международного Гайдаровского форума. Ее участниками стали министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РТ Рустам Минниханов, глава Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич и президент движения «Специальная Олимпиада России» Ольга Слуцкер.

Чтобы осталось наследие

Специальное Олимпийское движение появилось в США в конце 50-х годов прошлого столетия по инициативе сестры президента Джона Кеннеди, Юнис Кеннеди Шрайвер, а первые международные спортивные соревнования для людей с ограниченными ментальными возможностями прошли в 1968 году. С тех пор участниками особенного олимпийского движения стали более 3-х млн человек начиная с 8-летнего возраста из 180 стран мира.

20 лет назад Россия также включилась в участие в Специальной Олимпиаде, но ранее ни разу не принимала игры у себя. Местом проведения спортивных состязаний между людьми, имеющими особенности интеллектуального развития, была выбрана Казань. Как отметили сегодня в ходе дискуссии Гайдаровского форума, выбор пал на столицу Татарстана по ряду объективных факторов. Во-первых, у Казани имеется огромный опыт организации и проведения на высоком уровне крупных международных соревнований — это не только чемпионат мира по футболу, но также World Skills, чемпионат мира по плаванию и другие. Как отметил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, «инфраструктура спортивная и транспортная, гостеприимство — они позволяют решать те задачи, которые необходимо будет решить в следующем году. Для Республики это большая ответственность и большая честь».

Состязания по 8 видам спорта — сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек и бег на снегоступах — будут проходить на базе пяти спортивных комплексов Казани, рассказал Минниханов. Уже создан оргкомитет по проведению Специальной Олимпиады. Но для оперативного решения всех вопросов, связанных с организацией соревнований международного масштаба, необходимо создать аналогичный оргкомитет на федеральном уровне — с такой просьбой в ходе выступления Минниханов обратился к министру спорта России Олегу Матыцину.

Проведение Специальной Олимпиады обсудили сегодня на экспертной дискуссии в рамках международного Гайдаровского форума. Фото Михаила Терещенко/ТАСС

Как считает глава республики, такие соревнования рассчитаны больше не на спортивный результат, а адаптацию особенных людей к жизни в обществе, «возможность показать, что их способности иногда даже лучше и выше, чем у обычных спортсменов, это очень хороший опыт». Рустам Минниханов отметил, что адаптации людей с инвалидностью, созданию инклюзивного общества в республике уделяется немало внимания: на территории Татарстана 6 700 объектов и порядка 2 000 спортивных сооружений, которые адаптированы под потребности инвалидов.

Президент выразил уверенность, что Специальная Олимпиада даст стране серьезный толчок, который был получен после чемпионата World Skills: «Поэтому могу заверить, что данный вопрос важен для страны, и мы сделаем все, чтобы она стала лучшей зимней Специальной Олимпиадой, которая пройдет в нашей стране».

— Мы должны провести Специальную Олимпиаду на таком уровне, чтобы в другом месте было уже сложно этого уровня достичь. Мы это можем сделать. Но это не только показать, что мы такие молодцы, а чтобы после этого у нас наследие осталось — люди, традиция, культура. Это для нас самое главное. Любое событие, которое у нас мы проводили, оно оставляло огромное наследие, и эта Олимпиада должна оставить наследие, которое будет работать не только во благо тех людей, которые имеют какие-то проблемы, а для всех нас.

Местом проведения спортивных состязаний между людьми, имеющими особенности интеллектуального развития, была выбрана Казань. Фото Дмитрия Валеева/ТАСС

Кадровый вопрос и пример для воспитания

В ходе дискуссии речь шла не только о предстоящей Олимпиаде в Казани, но и в целом о том, как в России сегодня решаются вопросы по созданию инклюзивного общества, где на равных, без каких-либо ограничений, сегрегаций и косых взглядов могут нормально жить люди с особенностями здоровья.

Сделать так, чтобы инвалиды не чувствовали себя отдельной категорией — такую задачу сегодня решают и в министерстве спорта России. Как отметил глава министерства Олег Матыцин, сегодня в рамках движения «Специальная Олимпиада» в стране уже занимаются более 250 тысяч спортсменов, которые в 2019 году стали участниками почти 5 тыс. соревнований. Также, считает Матыцин, сегодня воспитывать детей нужно через примеры людей с особенностями развития, как они преодолевают трудности, достигая высоких результатов и успеха.

Как отметил Олег Матыцин, в рамках движения «Специальная Олимпиада» в стране уже занимаются более 250 тысяч спортсменов. Фото Михаила Терещенко/ТАСС

Однако для особенных спортсменов нужны и специально обученные тренеры, даже больше воспитатели, которые умеют найти особый подход к людям с ментальными особенностями развития, обладают специальным набором методик обучения. Сегодня в России вопрос кадрового обеспечения — один из острых. Но свою роль в скором будущем должна сыграть Поволжская академия спорта, подчеркнул Рустам Минниханов, где по решению Минспорта РФ был открыт факультет по подготовке именно таких тренеров и учителей физкультуры.

Огромное счастье самореализации

Большую поддержку развитию инклюзивного общества, особенно по включению в обычную жизнь людей с умственными особенностями развития, в России оказывают, к сожалению, пока в основном иностранные фонды. Например, специальная программа фонда сына известного греческого миллиардера Ставроса Ниархоса объединила особенных спортсменов 6 регионов страны, в том числе и Татарстан. За прошлый год созданы почти 250 спортивных юнифайд-команд, где инвалиды занимаются и соревнуются вместе с партнерами без особенностей развития, рассказала в ходе форума президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

За прошлый год созданы почти 250 спортивных юнифайд-команд, рассказала президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер. Фото Михаила Терещенко/ТАСС

Однако и российский бизнес постепенно начинает включаться в решение вопросов по созданию инклюзивного общества — ведутся переговоры с фондом Владимира Потанина, по организации спортивных юнифайд-команд, но уже в 15 регионах России, добавила Ольга Слуцкер.

— Дети с особенностями развития, которые занимаются спортом, — они самые успешные в семье: они ездят на соревнования, побеждают, получают кубки и медали, они имеют огромное счастье самореализации!