Рустам Минниханов опубликовал фото с Хасиковым и Бабушкиным

Рустам Минниханов опубликовал совместное фото с врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Они посетили республику Татарстан с рабочим визитом.

Сегодня глава республики показал Хасикову и Бабушкину казанскую мечеть «Аль-Марджани». Для них Имам-хатыйб мечети Мансур хазрат Джалялетдин провёл небольшую экскурсию. Далее министры приняли участие в торжественном приеме по случаю празднования Курбан-байрам, который организовали для них Совет старейшин ДУМ РТ.



Игорь Бабушкин — российский политик, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области с 5 июня 2019 года.

Бату Хасиков — временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия с 20 марта 2019 года. Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов продемонстрировал в своем Instagram фотографии винограда из Камского Устья.



