«Деревянный» юбилей «цифрового города»: что сделано в Иннополисе за пять лет

В татарстанскую «Силиконовую долину» за пятилетку пришло полторы сотни резидентов и около пяти тысяч жителей

Фото: Роман Хасаев

Пять лет назад Дмитрий Медведев и Рустам Минниханов торжественно открыли Иннополис — «татарстанский наукоград», задуманный как российская «Силиконовая долина» или, как заявлено на сайте Иннополиса, «ИТ-столица России». Какие из озвученных тогда амбициозных планов сбылись, какие трансформировались и чем в действительности стал Иннополис, попыталось разобраться «Реальное время».

Кем «заполняют» Иннополис



«Уверен, что здесь будут созданы многие тысячи новых современных инновационных продуктов в области науки, техники», — заявил на открытии «города будущего» тогдашний российский премьер-министр Дмитрий Медведев. А министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров уточнил: полное заселение Иннополиса резидентами должно завершиться через пять-семь лет.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух тогда буквально в двух предложениях сформулировал главные задачи по развитию Иннополиса: заполнить построенную структуру инноваторами, способными наладить выпуск продукции и обеспечить ее сбыт, прежде всего на внутреннем рынке.

— Сегодня в особой экономической зоне «Иннополис» работают 97 компаний-резидентов и 18 партнеров, — рассказал «Реальному времени» гендиректор АО «Особая экономическая зона «Иннополис» Ренат Халимов. — Не так давно распоряжением президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова для компаний, подающих заявки в ОЭЗ, введен статус стартапа. С декабря 2019 года проведены четыре отбора и принято 39 стартапов. Таким образом, в особой экономической зоне «Иннополис» сейчас осуществляют деятельность 154 компании.

«Сегодня в ОЭЗ «Иннополис» работают 97 компаний-резидентов и 18 партнеров», — рассказал Ренат Халимов. Фото Рината Назметдинова

Успех — у тех, кто уже вышел в лидеры

— Резидентов и партнеров особой экономической зоны «Иннополис» можно поделить на четыре категории, — ответил Ренат Халимов на вопрос «Реального времени» о резидентах ОЭЗ. — Во-первых, это центры разработок крупнейших корпораций Российской Федерации. Такие компании, как Сбербанк, «Яндекс», МТС, X5 Retail Group, «Магнит», открыли центры разработок в Иннополисе и помогают цифровой трансформации своих предприятий. Кроме того, у нас представлены ведущие разработчики отечественного программного обеспечения. Например, в Иннополисе разрабатывалась первая российская мобильная операционная система «Аврора» с высокой степенью защиты данных, что позволяет использовать ее в государственных учреждениях. Компания «Новые облачные технологии» разработала офисное программное обеспечение для корпоративных коммуникаций и работы с документами. Среди ее клиентов — крупные российские организации, а в 2019 году подписано соглашение о поставке программных решений «МойОфис» в ряд стран Африки.

Третья категория компаний, работающих в ОЭЗ, по словам Халимова, — это развивающиеся, но уже зарекомендовавшие себя на международном рынке резиденты. Например, «Сорамитсу Лабс», которая разрабатывает для Нацбанка Камбоджи проект платформы для цифровых платежей Bakong, рассчитанный на 18 млн пользователей. Он запущен в опытно-промышленную эксплуатацию в июле 2019 года, уточнил собеседник «Реального времени». Компания «Иннософт» с проектом веб-платформы Yorso, пользователями которой являются клиенты из Китая, Эквадора, Марокко и других стран. Компания «Инфоматика», заключившая в июле 2019 года контракт в Катаре на поставку системы контроля доступа зрителей на стадион AL Rayyan, который строится к чемпионату мира по футболу — 2022. «Провектус Лабс», чье приложение Worker Safety, которое использует алгоритмы машинного обучения для обнаружения несоответствий техникам безопасности на производстве и строительных площадках, используют некоторые американские нефтедобывающие и строительные компании. Разработанная резидентом ОЭЗ «Визиолоджи Технологии» платформа Visiology для сбора данных, аналитической обработки и прогнозирования в бизнесе и госуправлении с апреля 2020 года используется в Нижегородской области — Центром управления регионом.

Гендиректор ОЭЗ подчеркнул: разработку резидента «Иннополиса» — компании «ИВКС» — платформу видео-конференц-связи IVA MCU владельцы бесплатно предоставили министерствам и крупнейшим предприятиям Республики Татарстан для работы по реализации мер по борьбе с коронавирусом.

Он также перечислил резидентов — международные компании: Schneider Electric, IBM, Portavita, NNG.

— В общей сложности компании, зарегистрированные в особой экономической зоне «Иннополис», создали 3,4 тыс. рабочих мест, — сообщил Ренат Халимов. — Резиденты и партнеры ОЭЗ на декабрь прошлого года инвестировали 16,9 млрд рублей, причем за 2019 год инвестиций было осуществлено почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы.

В общей сложности компании, зарегистрированные в особой экономической зоне «Иннополис», создали 3,4 тыс. рабочих мест. Фото Романа Хасаева

Бронь как способ заполнить арендные площади

На сегодня, как следует из презентации, размещенной на официальном сайте Иннополиса, 95% арендных площадей в Технопарке им. Попова занято резидентами. Если же посмотреть на этом же сайте раздел, где предлагаются площади в аренду, то нарисуется несколько иная картина: на первом из семи этажей арендованы лишь пять небольших помещений — не больше 20% площади, на втором и третьем этажах заняты почти все площади, на четвертом и пятом около половины площадей в аренде, а остальные числятся в «забронированных», то есть скорее не заняты, чем заняты. На шестом сдано порядка 90% площадей, на седьмом — около 20%, остальная площадь делится поровну на свободную и забронированную.

Впрочем, отвечая на вопрос «Реального времени», насколько сегодня «Иннополис» заполнен резидентами, а технопарк Иннополиса — АДЦ им. Попова — арендаторами, гендиректора АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов назвал другие цифры:

— На данный момент заполняемость площадей технопарка им. А.С. Попова составляет 87 процентов. Еще около 10 процентов офисных площадей забронировано в рамках предварительных соглашений о сотрудничестве с компаниями, которые намерены в 2020 году подавать заявку на получение статуса резидента или партнера. Стартапы могут на льготных условиях также арендовать офис или рабочие места в коворкинге.

На вопрос, планируется ли расширять арендные площади и за счет чего, Ренат Халимов сообщил, что на территории Иннополиса ведутся работы по строительству второго технопарка, который будет носить имя Н.И. Лобачевского, — общей площадью 30 тысяч квадратных метров:

— Завершение работ запланировано на конец 2020 года. Уже сейчас к нам обращаются компании, которые выражают заинтересованность в переезде в Иннополис после открытия нового технопарка, рассчитанного на 1,5 тысячи рабочих мест.

По данным Халимова, заполняемость площадей технопарка им. А.С. Попова сейчас составляет 87 процентов. Фото Максима Платонова

Халимов сказал, что в перспективные проекты развития Иннополиса были представлены президенту Татарстана Рустаму Минниханову:

— Совместно с корпорацией «Росэнергоатом» утверждена дорожная карта по созданию Центра обработки данных. В течение трех лет в ОЭЗ «Иннополис» также планируется построить логистический центр и первую в России роботизированную гостиницу, индустриальный парк и индустриальную долину, где компании будут развивать проекты в таких направлениях, как биомедтехника, беспилотные аппараты, новые материалы, микроэлектроника и промышленная робототехника.

Дорогие резиденты

С тех пор как «Реальное время» написало о судебных процессах Минсвязи с резидентами Иннополиса — компаниями «Говермедиа Инкорпорейтед», «Дом Бобра» и «Си Ай Коннект», инициированных в связи с нарушениями ими соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне, количество таких нарушителей выросло вдвое. Как свидетельствует сайт Арбитражного суда РТ, аналогичные иски поданы к ООО «Уровень 90», АО «Юридический интеллект», ООО «Айэмси».

Кроме того, АО «Особая экономическая зона «Иннополис» в настоящее время выбивает с горе-резидентов через суд долги за аренду помещений в Технопарке им. Попова. К примеру, ООО «ФМ Разработка» за офис площадью 115,8 кв. м задолжало, с учетом пени, почти 886 тыс. рублей, ООО «Айэмси» около 350 тыс. рублей, ООО «Уровень 90» — порядка 120 тыс. и так далее. 2 июня поступило последнее на сегодняшний день исковое заявление — к ООО «Ай Ти Би Эс Разработки», сумма требований — свыше 668 тыс. рублей.

Арбитражный суд РТ эти иски удовлетворяет почти автоматически, да что толку? Выселить ответчиков, как просит ОАЗ «Иннополис», — не проблема. А что взять, например, с ООО «Айэмси», завершившего 2018 год, по данным «Спарк-Интерфакс», с чистым убытком в 1,33 млн и с августа 2019 года стоящего на грани банкротства?

Или с ООО «Уровень 90», которое завершило 2017 год с полумиллионным убытком и начиная с этого самого года не произвело никакой продукции (оно специализируется на создании программ для ЭВМ)? Кстати, собственником последней компании является совладелец ООО «Дом бобра», которое также выступало в качестве неудачливого резидента Иннополиса. 2 июня Арбитражный суд РТ признал банкротом и ООО «ФМ Разработка».

В 2019 году в особой экономической зоне начали работу 24 компании, еще 12 получили статус резидента или партнера в апреле 2020 года. Фото Максима Платонова

АС РТ вдесятеро уменьшил сумму, которую запрашивало Минцифры РТ за нарушение договорных обязательств с другого резидента Иннополиса — ООО «ГоверМедиа Инкорпорейтед», с 14,4 млн рублей до 1,44 млн, однако и эти деньги верхнеуслонские приставы-исполнители не могут взыскать с июля прошлого года.

Что характерно — поговорить о причинах неудачного захода в Иннополис, который так дорого обошелся особой экономической зоне, с руководителями вышеперечисленных предприятий не удалось: телефонов резидентов-неудачников в открытом доступе не обнаружено либо они отключены.

— Соглашения с рядом компаний-резидентов были расторгнуты из-за невыполнения ими условий трехстороннего соглашения в ходе процедуры получения статуса резидента, — говорит гендиректор ОЭЗ Ренат Халимов. — Причины, по которым компании не смогли вести деятельность, были различными. Необходимо понимать, что компании, которые приходят в Иннополис, зачастую являются технологическим стартапами. А выживаемость технологических стартапов даже в условиях поддержки со стороны особой экономической зоны не может быть стопроцентной.

Он указал на то, что общее количество расторгнутых соглашений существенно ниже количества компаний, зарегистрированных за этот период в ОЭЗ «Иннополис»:

— В 2019 году в особой экономической зоне начали работу 24 компании, еще 12 получили статус резидента или партнера в апреле 2020 года.

«Люди на работе»



Залетных гостей Иннополис поражает безлюдьем, однако в пресс-службе мэрии города сообщили: днем в городе находится порядка 4 600 человек, из них проживают в нем постоянно 3 600. В числе жителей — 700 студентов кампуса и 270 лицеистов, причем последние находятся на закрытой территории.

Днем в городе находится порядка 4 600 человек, из них проживают в нем постоянно 3 600. В числе жителей — 700 студентов кампуса и 270 лицеистов. Фото Максима Платонова

Город, по заверению пресс-службы мэрии, оживает по вечерам, после 18.00 — в остальное время его обитатели работают в офисах или учатся. Средний возраст жителей — 28,5 года, так что днем гуляют только мамы с детьми, а их тут пока немного.

— Сейчас в городе имеется 22 многоквартирных дома на 1 572 квартиры, — сообщила руководитель пресс-службы мэрии Иннополиса Лилиана Сайфетдинова. — Из них заселено 1 426 квартир. В жилом комплексе «Зион» построен 21 дом на 168 квартир. Все эти квартиры проданы. Сейчас в ЖК «Зион» начинают строить вторую очередь комплекса.

Первоначально предполагалось, что к 2030 году в Иннополисе будет 155 тысяч жителей, однако уже спустя год после заселения первых горожан мэрия отказалась от конкретных планов на конкретную дату. Поскольку на тот момент желающих там жить набралось всего около 2 тысяч. И судя по сегодняшним цифрам, темпы роста населения татарстанской «Силиконовой долины» с тех пор остаются невысокими.

Аренда жилья: дешево и сердито

Дальнейшая застройка Иннополиса также пока под вопросом, во всяком случае масштабная. Ее затормозили низкие цены на аренду жилья, о которых с гордостью говорил на московском урбанистическом форуме первый гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, — 7—10 тыс. рублей за квартиру (не считая платы за ЖКУ).

Московское ООО «Территория-Иннополис» выкупило у ГЖФ два дома — в общей сложности 105 квартир, чтобы сдавать их в аренду за 22—27 тыс. рублей в месяц. Однако московские цены в татарстанском «городе будущего» не прокатили. Сообразив, что ни резидентов, ни работников сюда таким «доступным» жильем не заманишь, правительство республики вдвое снизило арендную ставку.

Дальнейшая застройка Иннополиса также пока под вопросом, во всяком случае масштабная. Фото Романа Хасаева

А «Нота банк», который должен был выдать кредит москвичам, собиравшимся выкупить 800 квартир, потерял лицензию, и финансирование остановилось. Проект потерпел крах в зародыше. Сегодня ООО «Территория-Иннополис» — банкрот, по данным «Спарк-Интерфакс», ее задолженность перед кредиторами превышает 744,6 млн рублей, еще почти 267,4 млн — невыплаченные долги по кредитам. А имущество компании, согласно независимой оценке, потянуло всего на 317,22 млн рублей, и это имущество — 85 квартир в доме №114 по улице Спортивной.

Для согласных на переезд

В числе тех, кто был пять лет назад на открытии Иннополиса, был и собеседник «Реального времени» Матвей Алексеев, занимавший тогда пост директора по внешним коммуникациям Rambler&Co.

— Сейчас я занимаюсь другой работой и не смог отследить тот проект, однако я часто бываю в Иннополисе, — говорит он. — Последний раз я там был в прошлом году. Город изменился, сильно вырос и действительно стал площадкой для реализации инновационных идей.

Но по-настоящему «выстрелить» Иннополис, по его мнению, может вследствие пандемии коронавируса, которая показала, как много специалистов могут эффективно работать на удаленке. По его мнению, татарстанская «Силиконовая долина» может быть интересна компаниям, которым выгодно арендовать для таких сотрудников (согласных на переезд в «глубинку») офисные помещения по более низким ценам вдали от Москвы. И опять же, согласным на переезд IТ-специалистам, многие из которых предпочитают жить подальше от мегаполисов и поближе к природе, но хотели бы жить с комфортом, не платя за него слишком дорого.

— А имеет, по вашему, смысл стремиться строить сейчас жилье в Иннополисе согласно плану, имея в виду будущее население в 150 тысяч? — поинтересовалось «Реальное время».

— Строительство города — не быстрый процесс. Он зависит от того, как будут в дальнейшем поступать инвестиции, от того, как будет развиваться инфраструктура, — выдал осторожный прогноз Алексеев.