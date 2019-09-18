«Давыдов.Индекс»: Рустам Минниханов занял третье место в рейтинге глав регионов за сентябрь

Президент Татарстана Рустам Минниханов наряду с Сергеем Собяниным и Рамзаном Кадыровым вошел в тройку самых влиятельных глав регионов России в сентябрьском рейтинге «Давыдов.Индекс». Индекс главы республики остался неизменным по отношению к августу — 615.

Экспертный портал о политике ранжировал федеральных и региональных чиновников и политиков, кураторов внутренней политики в регионах и политических консультантов.

Политические персоны оценивались, исходя из профессиональной репутации и аппаратно-лоббистского потенциала, значимости курируемой сферы, возраста, наличия крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах административных единиц, поясняют составители рейтинга.

Ранее Рустам Минниханов вернулся в топ-10 медиарейтинга губернаторов от «Медиалогии».