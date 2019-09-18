«Давыдов.Индекс»: Рустам Минниханов занял третье место в рейтинге глав регионов за сентябрь
Президент Татарстана Рустам Минниханов наряду с Сергеем Собяниным и Рамзаном Кадыровым вошел в тройку самых влиятельных глав регионов России в сентябрьском рейтинге «Давыдов.Индекс». Индекс главы республики остался неизменным по отношению к августу — 615.
Экспертный портал о политике ранжировал федеральных и региональных чиновников и политиков, кураторов внутренней политики в регионах и политических консультантов.
Политические персоны оценивались, исходя из профессиональной репутации и аппаратно-лоббистского потенциала, значимости курируемой сферы, возраста, наличия крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах административных единиц, поясняют составители рейтинга.
Ранее Рустам Минниханов вернулся в топ-10 медиарейтинга губернаторов от «Медиалогии».
Справка
Самыми влиятельными федеральными политиками сентябрьского рейтинга «Давыдов.Индекс» стали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук.
Среди кураторов внутренней политики в регионах лидируют вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, руководитель аппарата губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева и заместитель мэра — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. На четвертом месте — заместитель руководителя аппарата президента — руководитель департамента по вопросам внутренней политики РТ Александр Терентьев.
В топ-3 политических экспертов вошли генеральный директор ТАСС, основатель агентства «Михайлов и партнеры» Сергей Михайлов, президент холдинга «Группа ИМА» Андрей Гнатюк и председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
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