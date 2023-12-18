Белоруссия и Казахстан стали основными торговыми партнерами Татарстана среди стран СНГ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Внешнеторговый оборот Татарстана с Белоруссией и Казахстаном в 2022 году суммарно составил $1,6 млрд. Обе страны стали основными торговыми партнерами республики среди стран СНГ.

Рост в 20% по ВТО достигнут у Татарстана с Узбекистаном. Оборот по итогам 2022 года достиг $291 млн. На четвертом месте по этому показателю расположилась Киргизия, оборот составил $161 млн. Топ-5 замыкает Азербайджан с показателем $125 млн.

В части сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном после пандемии также наблюдается рост. В целом ВТО составляет $46 млн, этот показатель в 2023-м году уже показывает рост на 41%, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Сотрудничество с Арменией по итогам 2022 года дало $34,6 млн ВТО. Татарстано-таджикистанское сотрудничество в последние два года также дает рост, на 50%. По последним данным, товарооборот находится на уровне $31 миллиона.

Внешнеторговый оборот Татарстана со странами Содружества независимых государств (СНГ) в 2022 году вырос на 15% и составил $2,5 млрд. Об этом рассказал раис республики Рустам Минниханов во время презентации татарстанского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ.

Стенд Татарстана посетили премьер-министр Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьеры Армении и Туркменистана. Делегацию глав правительств возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Айрат Назипов