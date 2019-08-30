Президент Турции поздравил «братский народ Татарстана» с Днем Республики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и всех татарстанцев с Днем Республики.

«Искренне поздравляю Вас и братский народ Татарстана с Днем Республики», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, направленной в Казанский Кремль.

«Наше сотрудничество, основанное на давних исторических и крепких братских связях, является важной составляющей турецко-российских взаимоотношений. Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность в том, что наше сотрудничество, особенно в сфере экономики и культуры, будет развиваться и в дальнейшем. Желаю Вам и братскому народу Татарстана благополучия и процветания», — цитирует главу Турции пресс-служба президента РТ.

Напомним, на днях президент России Владимир Путин показал турецкому лидеру на авиасалоне МАКС в Жуковском казанский вертолет Ми-38 и другие новинки отечественного авиастроения.