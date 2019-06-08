Татарстан и Калуга: какой эффект может дать сближение двух сильнейших региональных экономик

Два региона, являющихся лидерами по инвестклимату, договорились теснее сотрудничать и запустили прямое авиасообщение

За последние несколько дней произошло сразу несколько событий, сближающих два мощных с экономической точки зрения региона — Республику Татарстан и Калужскую область. Так, 6 июня на Петербургском форуме между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве, а 7 июня состоялся первый авиарейс по маршруту Казань — Калуга. О том, что кооперация Татарстана и Калужской области — это имеющее высокий потенциал взаимодействие двух сильных субъектов, говорят и озвученные в рамках ПМЭФ результаты национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах. Калужская область, занимавшая в прошлом году 13-ю строчку, в этом году поднялась на 4-ю позицию. Татарстан, напомним, с третьего места переместился на второе. Подробнее о возможных перспективах сотрудничества — в материале «Реального времени».

«Нам следует придать импульс укреплению взаимовыгодного партнерства»

Петербургский международный экономический форум стал для республики богатым на события. Количество подписанных соглашений Татарстана с регионами, компаниями и встреч выражается двузначным числом, а сумма ожидаемых инвестиций — миллиардами. Осталось дождаться материализованных результатов, выраженных, в частности, количеством новых рабочих мест и увеличением налоговых доходов в бюджет республики.

Один из подписанных документов (хотя он и не предполагает конкретных цифр) требует отдельного внимания. Рустам Минниханов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 6 июня поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. По словам Минниханова, необходимость документа назрела давно: «Калужская область — один из самых успешных регионов России. Нам следует придать импульс укреплению взаимовыгодного партнерства».



В Минпромторге республики пояснили, что, согласно документу, стороны «готовы разрабатывать совместные проекты, направленные на развитие экономического и инновационного потенциала, проводить обмен проектами и специалистами по отраслям, представляющим взаимный интерес. Содействовать созданию условий для установления и расширения деловых контактов между хозяйствующими субъектами, разработке и реализации программ по развитию и поддержке предпринимательства в Республике Татарстан и Калужской области». Остается надеяться, что формулировки, с высокой вероятностью повторяющиеся из соглашения в соглашение, в полной мере найдут свое применение на практике.



Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев настроен оптимистично и в комментарии «Реальному времени» говорит, что подписание соглашения закладывает определенную юридическую основу взаимодействия и предполагает создание совместной дорожной карты. Николаев отмечает, что если речь идет о взаимодействии двух сильных регионов, как в данном случае, тогда есть чему друг у друга учиться. Николаев обращает внимание на тот факт, что и Татарстан, и Калужская область часто выступают пилотными регионами. Один из последних примеров — эксперимент по самозанятым [в первом этапе участвуют Москва, Московская и Калужская области, Татарстан, — прим. ред.].

Увеличить товарооборот



К сожалению, самых свежих данных по межрегиональному товарообороту между Татарстаном и Калужской областью за последние пару лет нет. Ни в том, ни в другом регионе чиновники не смогли предоставить эти сведения. Как сообщили в республиканском Минпромторге, такая информация формируется на основе данных от Росстата, за 2017—2018 годы она не предоставлена. Поэтому «наиболее актуальные» данные имеются лишь по итогам 2016 года — тогда оборот вырос в 1,2 раза и составил 8152,6 млн рублей.

«Торгово-экономическое сотрудничество основывается на поставке продукции крупнейших предприятий Республики Татарстан в Калужскую область, преимущественно нефтехимической, машиностроительной и аграрной отраслей промышленности», — сообщили в министерстве. Несмотря на то, что ежегодно проходят встречи бизнес-сообщества регионов, официальными визитами стороны не баловали друг друга давно. За последние пять лет таковой был один — Артамонов посетил тогда, в частности, ОЭЗ «Алабуга».

Среди перспективных направлений сотрудничества Рустам Минниханов назвал кооперацию в области машиностроения, взаимные поставки продовольственных и других товаров, стройматериалов. Объем товарооборота с 8 млрд рублей, по словам президента Татарстана, необходимо увеличивать.

В своем комментарии «Реальному времени» Анатолий Артамонов шире очертил круг взаимных интересов: «В Калужской области и Республике Татарстан производится много продукции, которая, уверен, заинтересует жителей как нашего региона, так и Татарстана, будет интересна и для экономики, и для потребления». Например, в Татарстане, говорит Артамонов, развита сфера автопрома, производится много сложной техники, отлично развито сельское хозяйство и производство, в республике гигантский опыт по привлечению инвестиций. Артамонов признается: «Мы всегда внимательно следим за тем, что происходит в Татарстане. Для нас интересен опыт реализации программ в сфере здравоохранения (в частности, развития реабилитационных служб), благоустройства территорий».

Кластерная экономика Калужской области

Анатолий Артамонов скромно добавляет: «Надеюсь, и наш опыт реализации тех или иных проектов будет полезен коллегам. В частности, в сфере производства бытовой техники или в аграрном секторе».

В национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах Российской Федерации, презентованном АСИ 7 июня на форуме в Санкт-Петербурге, Калужская область за год поднялась с 13-й на 4-ю позицию. По словам губернатора, в регионе стали больше работать с бизнесом, создали Дом предпринимателей: «Это одно из самых помпезных зданий, чтобы бизнесмен понимал, что с ним считаются. Это агентство [Агентство стратегически инициатив, — прим. ред.] всем помогает. И, во-вторых, освоили площадку ТПП, у нас идет системная работа с предпринимателями».



Артамонов руководит регионом с 2000 года. Область занимает (на январь 2019-го) 1-е место в ЦФО и 2-е в РФ по объему производства продукции обрабатывающих производств на душу населения, 1-е в ЦФО и 12-е в РФ — по объему производства промышленной продукции на душу населения, 4-е место в ЦФО и 26-е в РФ — по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на душу населения.



В области действуют 12 индустриальных парков (где уже реализовали свои проекты Nestle, Continental, Samsung, L'Oreal, General Electric и другие известные производители) и две площадки ОЭЗ. Десять лет назад в регионе была принята стратегия развития до 2030 года, кластерный подход в ней был принят в качестве основной модели развития. Сегодня в Калужской области представлены автомобильный кластер (VW, PCMA, Volvo и др.), металлообработки («НЛМК Калуга», «Северсталь-Гонварри-Калуга», «АГРИСОВГАЗ» и др.), фармацевтики, кластер биотехнологий и биомедицины («АстраЗенека», «Штада СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини» и др.), транспортно-логистический (Freight Village Росва, Freight Village Ворсино), агропромышленный, информационно-коммуникационных технологий, туристско-рекреационный, композиционных и керамических технологий, ядерных технологий, стройматериалов и, наконец, образовательный.

В национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах Российской Федерации, презентованном АСИ 7 июня на форуме в Санкт-Петербурге, Калужская область за год поднялась с 13-й на 4-ю позицию. Фото tatarstan.ru

Совместная помощь инвесторам

Артур Николаев, говоря о возможных перспективах взаимодействия, также выделяет автомобилестроение (здесь, в частности, может быть взаимный интерес в производстве автокомпонентов), сельское хозяйство, перерабатывающую, пищевую промышленность. Если Татарстан по многим позициям лидирует в Приволжском федеральном округе, то Калужская область — в Центральном. Другими сферами сотрудничества могут быть строительство, фармацевтика, наука и образование. Калужской областью могут быть востребованы опыт и наработки Татарстана в сфере информационных технологий.



И Калужская область, и Татарстан, — очень сильные регионы в плане привлечения инвестиций. Очевидно, что у области есть преимущества с точки зрения географического расположения: с одной стороны — Москва (менее чем в 200 км) с ее огромным потребительским рынком, с другой — Европа. Что касается конкуренции с Московской областью, то в Калужской — более дешевые ресурсы. Однако успех области не определяется только логистическими возможностями. Власти здесь так же внимательно, можно сказать — «цепко», относятся к инвесторам, оперативно решая вопросы по созданию всех необходимых инфраструктурных и иных условий. По сути, не оставляя (в хорошем смысле) инвесторам выбора.

Но и здесь, по словам Николаева, регионы могут кооперироваться. Возможно, компании, расположенные в Калужской области, планируют расширять свои мощности и открывать новые площадки на других территориях. В частности, чтобы сократить «транспортное плечо» и создавать новые мощности ближе к другим рынкам сбыта, например в Татарстане. И здесь может быть взаимовыгодное сотрудничество в обоих направлениях. Регионы могут обмениваться информацией, поддерживая друг друга.

Республика с налаженными отношениями с турецкими партнерами, восточными странами может служить своеобразным «мостом» — если инвесторам, которые находятся в Татарстане, будет интересна экспансия дальше, ближе к Москве. «Где-то мы можем их проекты подхватывать, а они — наши», — полагает Николаев.



Собеседник добавляет, что решение многих вопросов осуществляется сейчас на федеральном уровне и сильные регионы должны для этого объединяться.

Перелеты между городами будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Фото Максима Платонова

«Жители Калужской области с радостью будут летать на выходные в Казань»

Помимо долгожданного соглашения о сотрудничестве, появилось еще одно «сближающее» обстоятельство — с 7 июня открыто прямое авиасообщение между Казанью и Калугой. Оно появилось впервые, ранее на самолете из одного города в другой можно было добраться только с пересадкой в Москве или других городах.

Анатолий Артамонов отмечает важность события: «Прямое авиасообщение дает возможность не только усилить деловые связи, но и значительно увеличить туристический обмен между нашими регионами. Уверен, что жители Калужской области с радостью будут летать на выходные в Казань. Мы, в свою очередь, готовы предоставить уникальные туристические маршруты для жителей Татарстана».

Перелеты обеспечивает авиакомпания «РусЛайн». Пока на рейсы заявлены небольшие, 50-местные, CRJ-200. Перелеты между городами будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Вылет из Казани — в 18.00, из Калуги — в 15.30, время полета — 1 час 50 минут.

«Калужская область и Республика Татарстан договорились софинансировать этот рейс, он является субсидируемым», — раскрыл «Реальному времени» детали коммерческий директор «РусЛайна» Александр Крутов. «Оба региона обладают высоким потенциалом как туристическим, так и деловым, поэтому мы постарались сделать расписание удобным для разных категорий пассажиров», — говорит собеседник.

Что касается потенциального объема перевозок, в авиакомпании признаются, что говорить об этом пока рано, но оценивают его высоко. Рейс будет работать как минимум до конца года. Продажа билетов пока открыта до конца августа, цены стартуют от трех тысяч рублей.

Рустам Минниханов отмечает, что Калужская область — регион с высоким туристическим потенциалом: это порядка 2,5 млн туристов в год. К примеру, если не считать итогов 2018 года, когда Казань принимала игры чемпионата мира по футболу и десятки тысяч болельщиков, за год до этого турпоток в Татарстан составил чуть более 3 млн человек, то есть различие показателей не столь существенное.



Таким образом, новые механизмы для более плотной кооперации регионов появляются. Результаты покажет время.

Ильшат Галявин