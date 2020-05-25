«Чтобы полноценно выйти на «Яшьлек», потребуется как минимум 15 лет»: когда Казань получит вторую ветку метро

Но продолжать строительство надо: метрополитен эффективен, когда это сеть, а не одна линия, считают эксперты

Сдача первого участка второй линии Казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» запланирована на август 2027 года, хотя еще в октябре прошлого года в документах мэрии в качестве срока фигурировал 2023-й. «Реальное время» выяснило, какие неудобства могут доставить жителям микрорайона стартующие работы по выносу инженерных коммуникаций, а также узнало мнение экспертов о необходимости продолжения строительства метро в Казани.

Перенос по срокам — на четыре года



Паспорт строительного объекта «Вынос (защита) инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройство территории строительства объекта «Первый участок второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» «Реальное время» запечатлело на заборе рядом с домом по адресу ул. Академика Завойского, 14. Забор скрывает сложенные друг на друга трубы, та же картина — через дорогу, по нечетной стороне улицы Ю. Фучика. На плакате обозначены сроки работ: начало запланировано на третий квартал текущего года, а окончание датировано четвертым кварталом 2022-го. Также указано, что проектной организацией является ГУП «Татинвестгражданпроект», а генеральным подрядчиком — АО «Казметрострой».

Сборник документов и правовых актов мэрии Казани от 3 октября прошлого года информировал, что ориентировочным сроком строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди второй линии является 2023 год. «Реальное время» обратилось в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, чтобы выяснить, насколько реальны эти сроки и какие неудобства ожидают жителей близлежащих домов в связи с проводимыми работами.

В ответ на запрос в Минстрое РТ сообщили, что в настоящее время работы по выносу инженерных коммуникаций развернуты на участках линии метрополитена от станции «Сахарова» до станции «10-й микрорайон», в том числе на перекрестке улиц Фучика и Завойского. «По мере выноса инженерных коммуникаций из зоны строительства станционных комплексов и защиты существующих коммуникаций на перегонах между станциями будут осуществляться работы по проходке перегонных тоннелей», — сообщили в пресс-службе министерства.

В ответ на запрос в Минстрое РТ сообщили, что в настоящее время работы по выносу инженерных коммуникаций развернуты на участках линии метрополитена от станции «Сахарова» до станции «10-й микрорайон». Фото Рината Назметдинова

В Минстрое обозначили и новый ориентировочный срок окончания строительства первого участка второй линии метрополитена — август 2027 года. Подтвердив известную информацию, что финансирование строительства ведется из бюджета Татарстана, в ведомстве не уточнили размер предполагаемых затрат. Представитель же АО «Казметрострой» сообщил нам в частном порядке, что «мы, как генподрядчики, сняли с себя обязательства выдавать комментарии по строительству».

«Главная задача — минимизировать отключения»

Комментируя возможные неудобства для жителей в связи с проведением работ, в Минстрое РТ отметили, что «проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению прохода людей и проезда автомобильного транспорта при строительстве инженерных сетей (временные мероприятия). Переключение вновь построенных сетей осуществляется поэтапно с участием эксплуатирующих организаций, с уведомлением населения».

В то же время в пресс-службе мэрии Казани нам уточнили, что в настоящее время определяется, каким образом будут проводиться отключения в связи с выносом коммуникаций. «Главная задача — минимизировать отключения, задействовав резервные ветки и не создав дополнительных неудобств для жителей в связи со строительством метро. В случаях, если избежать отключения не будет возможным, жители будут проинформированы дополнительно», — сообщили в мэрии, намекнув также, что сроки сдачи объекта, обозначенные осенью прошлого года, рассчитывались без учета «нынешних «коронавирусных» реалий».

«Город с населением менее 3 млн человек может и не входить в метрополитенные проекты»

Учитывая серьезный сдвиг сроков ввода линии в эксплуатацию (вполне возможно, что не последний), «Реальное время» решило еще раз уточнить у экспертов целесообразность этого строительства. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с корреспондентом «Реального времени» усомнился в необходимости метрополитена в городе с населением 1,2 млн человек, но обозначил: если власти все же взялись за строительство метро, иметь в активе лишь одну линию крайне неэффективно — необходима разветвленная сеть.

— В Казани я был неоднократно и схему казанского метро хорошо знаю, — отметил Блинкин. — Метро в любом городе эффективно, когда оно представляет собой некоторый набор линий, целую сеть. Не одна линия откуда-то и куда-то, а именно сеть. Если какой-то город однажды влез в метрополитенные проекты, то уже надо продолжать работу в этом направлении.

По мнению собеседника, город с населением менее 3 млн человек может и не входить в метрополитенные проекты. «Но если нашлись деньги и есть убежденность городской общественности и властей, что надо строить метро, тогда и слава богу. Метро симпатичнее, престижнее. Но быстро это нигде не бывает, кроме Китая. Китайцы строят метрополитенов больше, чем весь остальной мир в сумме», — отмечает он.

По мнению урбаниста, в городах с населением менее 1,5 млн человек нужны более дешевые рельсовые системы. И мировая мода идет в этом направлении. «Но поскольку в Казани решение о строительстве метро было принято давно, надо искать выходы и способы развития в этом направлении, — резюмировал Блинкин. — Это часть длительного процесса, пока Казань не обретет нормальную сеть метрополитена. Никто не обещает, что это может быть завтра. Все будет зависеть от экономической ситуации в стране, в Татарстане и Казани в частности. Но, повторю, метро в одну линию — вещь очень малоэффективная. Как только возникает топология чуть посложнее — вторая, третья линии — это уже жизнь и перспектива».

«Да, метро будет, когда будут деньги. А когда они будут, никто не говорит»

Эксперт «Реального времени», экс-начальник отдела инноваций Минтранса РТ Ринат Губаев довольно скептически отнесся даже к новым срокам сдачи первого участка второй линии, обозначенным Минстроем РТ.

— 2027 год — это еще в лучшем случае. Построить даже к этому сроку, я считаю, практически нереально. Только если будут достаточные средства. И к тому же этот участок, от Фучика до Сахарова, просто аппендикс какой-то. Чтобы полноценно выйти на «Яшьлек», потребуется как минимум 15 лет, и это опять же при наличии финансирования, — убежден он. — На строительство обозначенного участка (Фучика — Сахарова, — прим. ред.) потребуется не менее 25 млрд рублей без учета инфляции.

По мнению Губаева, необходимо менять сам подход к вопросу. «Подземный транспорт — это дорого. На сегодняшний день финансовая ситуация такова, что, поставив на строительство метро, мы уйдем в бесконечность. Тех средств, которые выделяет республика: по 1 млрд рублей ежегодно, хватает буквально на 200 метров. На днях Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным попросил 5 млрд на Большое Казанское кольцо. Я думал, на метро тоже попросит, но, видимо, это уже расценивается как нереальная просьба. Я понимаю, что метро нужно. Но это настолько дорого и долго, а все хотят сегодня или даже вчера, и чтобы быстро и комфортно проехать. Да, метро будет, когда будут деньги. Но когда они будут, никто не говорит», — отметил собеседник.

Альтернативные варианты при этом не рассматриваются, с сожалением констатирует Губаев. «Я уже с 2009 года пытаюсь предложить систему надземного (не путать с наземным, — прим. ред.) транспорта, но ее все отодвигают, — сетует он. — У нас ведь пока до первого лица не доведешь, ничего не сдвинется. А до президента не допускают — отправляют в Минтранс. Минтранс отправляет в город, а администрация [Казани] пишет, что у нас есть метро, скоростной трамвай, который все никак не может развить скорость, какие-то метробусы задумали. Между тем надземный транспорт — самый эффективный и по времени, и по деньгам. Он в восемь раз дешевле подземного, строится в 16 раз быстрее. На деньги, потраченные на строительство метро с 2009 года, мы могли бы построить 78 км надземных транспортных систем и потратили бы на это лет 5—6».

И проблема общественного транспорта в Казани со строительством новых жилых микрорайонов будет только усугубляться.

— Основная проблема — пригороды, где строятся новые микрорайоны. Туда без собственного транспорта не добраться. Общегородские артерии набиваются дополнительным транспортом жителей микрорайонов, образуются «бутылочные горлышки». Есть надежда, что построят Большое Казанское кольцо, но и оно полностью не снимет проблему.

Оставайтесь на линии

Первый участок второй линии метрополитена включает в себя строительство четырех станций — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР», «Улица Академика Сахарова. Расстояние между станциями от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «10-й микрорайон» составит 930 м, от станции «10-й микрорайон» до станции «100-летие ТАССР» — 820 м и от станции «100-летие ТАССР» до станции метро «Улица Академика Сахарова» — 2130 м. Эксплуатационная длина первого участка второй линии метрополитена составит почти 6 км — 5743,71 метра.

Планируется, что в целом вторая линия метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Ее общая протяженность составит 20 км, на которых расположатся 12 станций. Начнется строительство линии от станции «Фучика», она будет пересадочной на «Дубравную». «10-й микрорайон» расположится у одноименной остановки по улице Фучика, а на пересечении улиц Фучика и Ломжинской откроют станцию «100-летие ТАССР». Станция «Улица академика Сахарова» появится на пустыре у проспекта Альберта Камалеева, возле «Меги».

Станция «Улица академика Сахарова» появится на пустыре у проспекта Альберта Камалеева. Фото Рината Назметдинова

Четыре первые станции второй линии будут введены в эксплуатацию одновременно. После введения в эксплуатацию первой части далее будут построены станции «XXI век», «Советская площадь» в районе улицы Пионерской, «Компрессорный завод» на Сибирском тракте. Затем ветка метро перейдет на другой берег Казанки в Московский и Ново-Савиновский районы. На ныне действующей станции «Яшьлек» вторая ветка будет пересекаться с первой, образуя пересадочный узел. В соответствии с концепцией развития Казани полностью вторая ветка (от «Дубравной» до «Яшьлек») будет готова в 2030—2050 годах.

Когда в 2014 году проектировался план развития казанской подземки, предполагалось, что первый участок Савиновской линии, от Фучика до «Казань Арены», будет построен к ЧМ-2018. Однако через год Казань исключили из федеральной программы поддержки развития метрополитена, и от этих планов пришлось отказаться. Власти РТ заявляли, что метро планируется развивать и без федеральной поддержки. Так, на строительство метрополитена в Казани с 2019 по 2024 год планируется направить 6 млрд рублей.

В апреле 2020 года президент РТ Рустам Минниханов посетил Казанский метрополитен, где начали проходку перегонных тоннелей со станции метро «Сахарова». В ходе осмотра работ он отметил, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, строительство метро продолжается.

