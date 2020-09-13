Выборы-2020: онлайн-трансляция «Реального времени»

«Реальное время» следит за ходом избирательного процесса в Татарстане и других регионах России

Фото: Максим Платонов

Сегодня — завершающий день сентябрьских выборов. Как прошли два предыдущих, можно почитать здесь и здесь. В Татарстане проходят выборы президента республики, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана по Елабужскому одномандатному избирательному округу, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики. «Реальное время» следит за ходом волеизъявления избирателей республики и страны в режиме онлайн.



21.24 Концерт у «Ак Барс Арены» продолжается. Семейная пара Евгений и Анна с маленькой дочкой рассказали корреспонденту «Реального времени», что еще не устали, будут до конца. Вскоре, отметим, ожидается салют.

21.19 Также глава ЦИК РТ рассказал, когда появятся первые результаты выборов: «У нас 4 кампании. Самый тяжелый подсчет будет в Нижнекамске (у них 4 кампании). Мы немного дольше будем считать. Там, где выборы президента, муниципальных депутатов — там быстрее».

21.17 Кондратьев продолжает: «ЦИК РФ отметил высокую активность татарстанцев. Были разные вопросы. Малькевич высказывал свои наблюдения по фейкам, по блогерам. Нас спрашивали по обращениям. У нас нет ни одного не отвеченного обращения. Еще наверняка будут обращения, на которые мы будем еще отвечать. Нас отметили (в ЦИК РФ). Это была хорошая характеристика. Хотелось бы, чтоб этот аванс оправдался. Будем наблюдать, как будет идти подсчет голосов»,

21.14 В Единый информационный центр РТ пришел глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев:

"Я только что приехал с избирательного участка. Идет напряженная работа. Смотрел через стекло, как достаются бюллетени, все наблюдатели смотрят, начался подсчет голосов. Нечем упрекнуть друг друга. Члены участковых комиссий устали. Наблюдатели выглядят бодрее, они ждали подсчета голосов».

Он процитировал главу Управления Роспотребнадзора по РТ Марину Патяшину: «Избирательная система прошла еще одно тестирование, обкатку противовирусной ситуации»

На сегодняшний момент существенных происшествий не зафиксировано, продолжает Кондратьев: «Это все наша общая заслуга: кто-то информировал, кто-то охранял. Сейчас перешли к главному функционалу — подсчету голосов. Всего на телефон горячей линии поступило 537 звонков. Из них 352 звонка — общего информационного характера. Люди интересовались по прививкам, транспорту, часы работы избирательных комиссий.

Надо будет продумывать более удобные моменты, чтоб информировать людей о работе избирательных комиссий».

131 звонок — по голосованию на дому. 54 обращения — по голосованию. Также с 11 по 13 сентября на имя Кондратьева в ЦИК поступило 51 обращение.

21.05 На сцену у «Ак Барс Арены» вышли последние на сегодня артисты — «Хор Турецкого».

21.01 Заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам Андрей Большаков говорит, что сам формат избирательной кампании (три дня) — новый: «Сейчас мы впервые столкнулись с трехдневным голосованием. Это увеличивает нагрузку на избирательные комиссии и наблюдателей».

Заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ Андрей Тузиков добавляет, что на этих выборах в регионах дебютировали новые политические силы («Новые люди», «За правду», «Новая демократия» и др.). В следующих выборах они будут больше участвовать.

«Меняется и политика. С одной стороны, существуют узкоспециальные, узкопрофессиальные вопросы. Но узловые вопросы, связанные с общим вектором развития, где решения не столь однозначны, предполагают расширение повестки. Легитимность — это готовность граждан подчиняться вновь сформатированным органам власти и признавать их решения», — говорит он.

20.59 Зрители концерта у стадиона в Казани выкладывают видео с выступлений. По количеству явно лидируют Нюша и Клава Кока.

20.49 Программу онлайн-марафона #МойТатарстан продолжает ВИА «Волга-Волга». Отметим, что музыканты уже выступали сегодня на концерте у «Ак Барс Арены».

20.45 Заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ Андрей Тузиков говорит, что 8 тысяч — очень представительная выборка по законам больших чисел.

«Хотел бы обратить внимание. При общем успехе действующего президента, он очень вовремя поделился своими воззрениями. Это лево-правая повестка. Если посчитать тех, кто левую повестку поставил во главу избирательных программ (Михеев, Валиев, частично Сурчилов) — в сумме 15%. Действующий президент себя озвучил как сторонник левой повестки в сбалансированной форме с правой. Квинтэссенция правых взглядов — Олег Коробченко. Действующий президент бросил на чашу весов свою личность — доверие к личности. Его опыт работы был узнаваемый для всех. Его плюсы перевесили. Личность плюс идеи — сработало. В отсутствие ярких политических фигур 15 процентов идеи социальной справедливости набрали. Власти республики должны учитывать запросы на левую повестку».

По его словам, общественное мнение может быть искренним и лукавым: «Нельзя ставить знак равенства между данными экзитполов и реальными результатами. Но тренд уже понятен».

20.37 Заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам Андрей Большаков:

«Ни одни выборы не проходят без экзитполов, кроме голосования по поправкам. Здесь экзитполы проводились 3 дня».

ФОМ РТ проводил опросы среди 8 тысяч человек. 34% участков — в Казани, 41% — в других городах, остальные — в сельской местности. Опрошено около 8 тысяч человек. Свыше 67% согласились поделиться информацией.

Данные опросов о том, за кого голосовали татарстанцы на выборах президента РТ:

Альфред Валиев — 6,5%;

Олег Коробченко — 2,3%;

Рустам Минниханов- 81,2%;

Альмир Михеев — 4%;

Владимир Сурчилов — 3,4%.

Еще 3% испортили бюллетени.

20.31 Отметим, что голосование продолжается в Калининградской области.

20.30 В Татарстане наблюдается самая высока явка на выборах глав субъектов РФ — 73,66%. Самая низкая — в Архангельской области, где проголосовали 22,38% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Татарстан также сохранил лидерство по явке на довыборах в Госдуму с 82,15%.

Самую низкую явку здесь показала Ярославская область — чуть более 18%.

20.25 А у «Ак Барс Арены» продолжает выступать певица Валерия. Она уже исполнила свою самую знаменитую песню «Часики», а также еще пару хитов и новую песню, которая родилась во время пандемии. Она впервые была представлена на широкой публике. Валерия заявила, что счастлива, что может выступать на большую аудиторию.

20.23 На онлайн-марафоне #МойТатарстан выступает певица Эльмира Калимуллина.

20.19 Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов:

«Нет сомнений, что Татарстан достойно завершит кампанию. Благодаря традициям, в РТ налажено коммуникативное взаимодействие общества и власти. Мы регулярно видим, как внимательно аккуратно идет работа по взаимодействию власти и жителей. Мы регулярно приезжаем в Татарстан. Этому способствует клуб «Волга», и можем воочию наблюдать, как происходит эта работа. В Татарстане происходит постоянное накопление качественного результата. Вы бежите в два раза быстрее, чем другие».

По его словам, высокая явка (на 18.00 — 73,66%) связана в РТ с тем, что жители республики ощущают полезность власти: «Они понимают, для чего нужно голосовать. Коммуникация в Татарстане сделана очень качественно, в отличие от других территорий. Коммуникация носит не характер императива, а характер разговора. Формирующееся доверие к власти предполагает потребность голосовать».

20.04 С концертом перед казанской публикой начала выступать певица Валерия. Ее сет продлится до 21.00, после чего на сцену выйдет главный хедлайнер — «Хор Турецкого».

20.00 По всей России закрылись избирательные участки — голосование на губернаторских и парламентских выборах в российских регионах, в том числе в Татарстане, завершились.

19.58 В социальных сетях появилось видео, на котором пользователь утверждает, что на него якобы напал председатель территориальной комиссии в подмосковном Фрязино. Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин назвал это инцидент провокацией, пишет «РИА Новости».

«Человек попытался воспользоваться правом стать членом комиссии с правом решающего голоса по заграничному паспорту. ... Человек явно хотел, и у него это получилось, — спровоцировать комиссию на действия», — сказал он.



По его словам, комиссия предложила гражданину принести российский паспорт либо справку, подтверждающую, что его документ, удостоверяющий личность, утерян и находится на переоформлении.

«Что сделал он? Он схватил документы, и помимо этого, возможно, еще какие-то документы и попытался скрыться. Председатель — и это его прямая обязанность — выполнил свою функцию сохранности избирательной документации, изъяв документы и не причинив физического вреда человеку», — сказал Березкин.



19.55 На сцену у «Ак Барс Арены» вышел Салават.

19.54 Председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова в Едином информационном центре РТ ответила на вопрос «Реального времени» о числе представителей молодежи на выборах в муниципальные советы:



«Из 8 тысяч кандидатов представителей молодежи 2—3 тысячи. Треть заявившихся (до 35 лет) могут стать депутатами своего муниципального образования, их действительно волнует жизнь своего села на ближайшие пять лет».

19.45 На 18.00 явка на выборы в Татарстане, по данным ГАС «Выборы», составила 73,66%.



Наибольшая явка наблюдается в Апастовской (94,78%) и Дрожжановской (93,81%) ТИК.



19.41 Певица Нюша на концерте у «Ак Барс Арены» сделала подарок Казани и исполнила одну из своих любимых татарских песен — «Зэнгэр томан». Пела она, конечно же, на татарском.

19.35 По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии Башкирии, на 18.00 (по местному времени) проголосовало более 1,17 млн избирателей — 44,35% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.

Для сведения: на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года на это же время проголосовало свыше 62%, на выборах в Государственное собрание — Курултай осенью 2018 года — 40,24%.

Среди городских округов явка составила 27,25%, средний процент явки среди муниципальных районов — 55%. Высокую активность среди городского населения сохранил город Сибай: там проголосовало 54,42% избирателей. Среди сельских районов высокая явка в Благоварском районе (75,80%), в Татышлинском районе (74,87%) и в Шаранском (70,19%).

На дополнительных выборах депутатов Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Новиковскому избирательному округу № 14 и Металлургическому избирательному округу №35 по системе «Мобильный избиратель» по состоянию на 18.00 часов проголосовали 80 человек (63,49% от общего числа подавших заявления).



19.33 Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия «Единая Россия» одерживает убедительную победу в этом избирательном цикле.

По его словам, она уже одерживает победу на выборах на Дальнем Востоке, в Томске и Новосибирске.

19.28 Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что большинство скандалов приходится на муниципальные выборы:

«Самые ожесточенные битвы бывают, большинство скандалов где у нас? На муниципальных выборах, там точно не надо ссылаться на разного рода иностранные разведки», — сказала Памфилова в инфоцентре ЦИК в единый день голосования.

19.16 Клава Кока завершила свое выступление и поблагодарила всех присутствующих. На сцену вышла певица Нюша.

Наш корреспондент передает, что зона перед главной сценой заполнена, зрители начали скапливаться на парковке, где до этого работали интерактивные площадки.

19.15 Экзам Губайдуллин ответил на вопрос «Реального времени» об отличиях процесса голосования в городах и сельской местности:

«В городах непредсказуемо, когда люди придут. В сельской местности люди приходят до обеда — они рано встают. К вечеру голосующих не так много. В городах за несколько минут (до закрытия участков) могут прийти и воспользоваться конституционным правом».

19.12 Согласно данным на мониторах в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборы президента Татарстана перевалила за 71%.

Далее идут Краснодарский край (61,6%), Тамбовская область (61%), Пензенская область (51%).

19.06 Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», экс-глава ЦИК РТ Экзам Губайдуллин вышел на связь с Единым информационным центром РТ по ВКС из Тетюш:

«Ожидаю высокую явку. У избирателей хорошее настроение. Приходят с большим оптимизмом. Они верят, что все наказы, обещания будут реализованы, республиканские программы тоже будут работать. Праздничный настрой вселяет уверенность в завтрашнем дне».

По его словам, процесс голосования в городах и селах отличается: «Надо поблагодарить наших законодателей за то, что дали возможность проголосовать в течение трех дней. Это учебное время, дачный сезон. Благодаря этому новшеству люди смогли реализовать свое конституционное право. Мне кажется, на следующих выборах эту норму можно будет безусловно использовать».

«Везде четко соблюдается санитарно-эпидемиологический режим. Безусловно, обстановка пандемии сказывается. Люди боятся, как бы не заболеть. Но люди знают, какие приняты серьезные меры. Ничто не помешало проведению выборной кампании. В этом году ситуация отличается».

18.55 А на онлайн-марафоне #МойТатарстан выступает другая представительница популярной молодежи — певица Лэйна.

18.52 Министерство внутренних дел России зафиксировало массовые вбросы провокационной информации на фоне единого дня голосования. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«Вы сейчас говорили про элементы провокаций. Мы чётко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в социальных сетях и средствах массовой информации».

18.50 Клава Кока со сцены поблагодарила Казань за теплый прием. По ее словам она думала, что будет тяжело, но в итоге она призналась, что приняли ее хорошо.

18.45 Интерактивные площадки заканчивают работу, организаторы просят всех подойти к главной сцене. Место перед ней, по словам нашего корреспондента, забито под завязку.



18.40 А на сцену у «Ак Барс Арены» вышла Клава Кока — зрители пришли в восторг.

18.39 Тем временем на онлайн-марафоне #МойТатарстан — 12 шоу за 12 часов — выступает известная казанская группа «Мураками» и уже исполнила свой знаменитый хит «Нулевой километр».



18.36 Она же прокомментировала о некорректное поведение представителей некоторых СМИ:

«Мы абсолютно не репрессивный орган и даем возможность работать на выборах всем: нашим критикам, тем кто сомневается, кто находится в оппозиции. Мы приветствуем всех, кто готов честно доносить до своих читателей и зрителей объективную информацию — вне зависимости от их политических взглядов. Однако поведение, несовместимое со статусом журналиста, неприемлемо, у нас уже есть достаточно оснований для того, чтобы в будущем отказать в аккредитации тем, кто позволяет себе нарушение журналистской этики».

18.34 Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что законодателям следует подумать над решениями, которые помогут бороться с партиями и кандидатами-спойлерами:

«По спойлерам и двойникам, а сейчас не только есть партии-двойники, но и просто однофамильцев (кандидатов — ред.) находят. Я считаю, что это очень дискредитирует избирательный процесс, и я считаю, что законодателям в этом, поскольку мы только правоприменители, надо подумать. Есть возможность как-то этот процесс упорядочить».

Часть I.