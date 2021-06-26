Минниханов отметил рост желающих вакцинироваться от коронавируса в Татарстане

Фото: пресс-служба президента РТ

Число желающих вакцинироваться в Татарстане растет, сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.



Тем не менее ситуация с инфекцией остается напряженной: отмечается и рост количества заболевших. Минниханов подчеркнул, что сфера здравоохранения готова к новым вызовам: в республике подготовлен коечный фонд, а у медучреждений есть необходимые лекарства.

«Сегодня сознание людей несколько поменялось. Мы вышли на 10—11 тыс. прививок в сутки. Вакцины имеются, работают пункты. Все условия созданы», — сказал он.

Президент РТ отметил, что коронавирусом заражается больше молодых людей. Он связал это с изменением инфекции. Он напомнил, что защитить себя можно, соблюдая противоэпидемические меры и пройдя вакцинацию.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане пока не будут вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, как это делается в других регионах России, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, подчеркнув, что в регионе ситуация находится под контролем.

Маргарита Головатенко