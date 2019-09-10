Фарид Мухаметшин: «Будем искать консенсус с политическими оппонентами ради людей»

Председатель татарстанского парламента подвел итоги выборов в Госсовет республики

Три татарстанских министра получили мандаты парламентариев, КПРФ создает фракцию, а единороссы увеличили численный состав и готовятся выслушивать «разумные предложения» от политических оппонентов. Итоги выборов депутатов Госсовета VI созыва подвел сегодня на пресс-конференции председатель парламента Фарид Мухаметшин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост спикера и в новом созыве. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сельские жители — самые активные избиратели

Действующий спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин во время пресс-конференции подвел итоги выборов в Госсовет РТ VI созыва. Он сообщил, что парламентариями республики станут представители пяти политических партий. «Единая Россия» увеличит свой численный состав в Госсовете до 90 человек. Хорошо, по его словам, поработала в избирательную кампанию КПРФ, количество мест у коммунистов выросло с трех до шести (по партийным спискам), и они создадут свою фракцию.

8 сентября 2811 участков открыли по просьбе сельских жителей на час раньше обычного, в 7 утра. В прекрасный, теплый день у них и у дачников большой объем сельскохозяйственных работ. По мнению Фарида Мухаметшина, раннее голосование оправдалось, дало хорошие результаты явки. «Сельские жители как никогда активны». В первую половину дня проголосовало более 50 процентов избирателей, живущих в сельской местности.

Фарид Мухаметшин отметил, что общеевропейская тенденция снижения активности избирателей не обходит стороной и Россию. И на этом фоне председатель Госсовета РТ считает явку в день голосования в Татарстане — более 70% избирателей, число которых почти 3 млн человек, — хорошим показателем. Явка в отдельных сельских районах достигла 97—98%. В Нижнекамске и Альметьевске проголосовало порядка 70% населения. Более 5 тыс. сотрудников полиции присутствовали на избирательных участках, в том числе по просьбе партий. По выражению Мухаметшина, это зарядило «позитивным настроем тех, кто пришел на участки».

Председатель Госсовета РТ считает явку в день голосования в Татарстане — более 70% избирателей, число которых почти 3 млн человек, — хорошим показателем. Фото kazanfirst.ru

В день голосования зарегистрировали 28 официальных обращений о нарушениях избирательного законодательства. По словам Фарида Мухаметшина, «каждое из них было рассмотрено на месте коллегиально, по каждому обращению даны правовые оценки и разъяснения».

Как самое крупное политическое объединение, «Единая Россия» направила на участки более 3,5 тыс. своих наблюдателей. Число наблюдателей от партий и независимых общественных организаций сейчас уточняется, но оно превысило 18 тыс. человек. Некоторые политические партии пригласили наблюдателей из других регионов: из Ульяновской, Оренбургской, Кировской, Челябинской областей.

— В соцсетях были фейковые посты, которые при проверке не подтверждались. При таком количестве наблюдателей процедура голосования лишь подтверждает свою легитимность, — подчеркнул спикер парламента.

«Министры обогатят парламентскую деятельность знанием и опытом»

— «Единая Россия» сохранила парламентское большинство и чуть нарастила его, — отмечает Фарид Мухаметшин. — Думаю, будем искать консенсус вместе с нашими политическими оппонентами ради людей. И «Справедливая Россия», и ЛДПР должны влиться в общую команду для согласованных решений для наших избирателей в республике… Мы провели анализ относительно тех избирательных участков, где с небольшим количеством получили преимущество представители Компартии — их немного, но это предмет для более глубокого изучения состояния дел на этих участках. Возрастет активность КПРФ. Нужно уметь слушать разумные предложения наших политических оппонентов. Иногда приходится принимать решение, с которым не согласен, если большинство его одобряет.

«Некоторые министры прошли и по одномандатным округам. В их числе Азат Хамаев, Марат Ахметов (на фото) и Айрат Зарипов... Считаю, что они обогатят парламентскую деятельность профессиональными знаниями и опытом, который наработали», — отметил Мухаметшин

Секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин сообщил, что состав партии в ходе избирательной кампании почти наполовину обновился и вырос на 120 человек:

— Об этом я доложил на селекторном совещании Дмитрию Медведеву. Приятно, что люди разных возрастов увеличили состав партии, это еще раз подтверждает авторитет и доверие к ней. Несколько министров, которые получили поддержку на предварительном голосовании, были включены в партийный список, а некоторые прошли и по одномандатным округам. В их числе Азат Хамаев, Марат Ахметов и Айрат Зарипов... Считаю, что они обогатят парламентскую деятельность профессиональными знаниями и опытом, который наработали. Они смогут со знанием дела разрабатывать и анализировать законы, чтобы избежать ошибок.

Параллельно с выборами в Госсовет прошло формирование и молодежного парламента, голосование проводилось в режиме онлайн. Фарид Мухаметшин пообещал, что в молодежном парламенте все увидят много новых людей, которые станут кадровым резервом для «Единой России».

О кандидатуре спикера в парламенте действующий председатель Госсовета, чувствующий ответственность за проекты и принятые решения, заявил:

— Считаю, разумно было бы предложить свою кандидатуру от партии большинства. Но это решим на партийной конференции, и мы рассмотрим все кандидатуры, которые выдвинут. В целом этот вопрос будет решать парламент республики уже 20 сентября. Будем собирать мнения депутатов, где бы они себя видели, в каких комитетах могли бы максимально эффективно работать… Фракция партийного большинства сыграла значительную роль в жизни парламента V созыва, поэтому буду обращаться к Юрию Камалтынову и просить, чтобы он возглавил фракцию «Единой России».

«Фракция партийного большинства сыграла значительную роль в жизни парламента V созыва, поэтому буду обращаться к Юрию Камалтынову и просить, чтобы он возглавил фракцию «Единой России», — сообщил Фарид Мухаметшин. Фото Максима Платонова

Президент Татарстана ждет программу от «Единой России»

Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин поблагодарил за командную работу членов ЕР и избирателей Татарстана:

— 72 процента избирателей проголосовали за «Единую Россию». Успех партии несомненно заключается в том, что республика живет в созидательном режиме. Набранный темп в реализации нацпроектов, инициированных президентом Путиным, позволит улучшить условия жизни людей в разных населенных пунктах республики. И это актуально и для политической партии «Единая Россия». Программа «Наш двор», связанная с продолжением партийного проекта «Единой России», «Мобильная приемная» и другие проекты привлекли большое число наших избирателей. С ними мы говорили о проблемах с глазу на глаз, о резервах, которые есть в республике, чтобы привести в порядок дома и дворы, обеспечивать жильем, решать вопросы трудоустройства, строить дороги. С такими вопросами люди обращались к нашей партии. Это доверие мы должны своей последующей работой оправдать.

Фарид Мухаметшин заявил, что большая, серьезная работа у единороссов только начинается. Предстоит проанализировать более 8 тысяч наказов. Ни одно обращение не останется без внимания. Представители «Единой России» в ближайшие дни подготовят программу по реализации наказов и направят ее президенту и правительству республики. На вопрос «Реального времени» об основных запросах татарстанцев секретарь регионального отделения ЕР ответил:

— Один из вопросов касается жилья для многодетных семей. Они получили землю, небольшие деньги, но дальше строить, подвести воду, газ, канализацию вывести нет возможности у этих семей. Это становится общероссийской проблемой. Будем добиваться того, чтобы развивать эту программу с федеральным центром на условиях софинансирования. Не все вопросы войдут в бюджет 2020 года. Президент Рустам Минниханов ждет эту программу, и мы должны максимально учесть в ней социально значимые проблемы, которые подняло население республики.

«Поэтому мы сохраним инструменты общения с населением, которые себя зарекомендовали во время избирательной кампании, — прокомментировал Мухаметшин работу с избирателями». Фото gossov.tatarstan.ru

— Сейчас люди все больше пользуются соцсетями, более свободно чувствуют себя там, ведут дискуссии на площадках в интернете. Поэтому мы сохраним инструменты общения с населением, которые себя зарекомендовали во время избирательной кампании, — прокомментировал работу с избирателями Фарид Мухаметшин.

