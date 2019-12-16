Встреча Путина, прощание с Лужковым и утеря 42 языков малых народов России — «7 дней»

Сложилась такая традиция, что президент страны Владимир Путин раз в квартал приезжает в Татарстан

Что увидел и о чем говорил в Татарстане президент России Владимир Путин, как прощались с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым и почему народы России забывают родные языки — обо всем этом в обзоре минувшей недели от программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

КАМАЗ: от всесоюзной стройки, до крупнейшего в России завода грузовиков

На прошлой неделе отечественный автогигант принимал поздравления по случаю полувекового юбилея и встречал гостей. Без сомнения, самой значимой персоной, приехавшей специально, чтобы поздравить заводчан с их общим праздником, стал президент России Владимир Путин. Это уже седьмой его визит на КАМАЗ, а в Татарстан — четвертый только за этот год. Впрочем, удивляться этому стоит едва ли — уверен ведущий программы Ильшат Аминов: «Сложилась такая традиция, что президент страны Владимир Путин раз в квартал приезжает в Татарстан. И здесь часто принимаются решения, определяющие развитие всей страны. Может все дело в том, что Путин испытывает особые чувства к нашей республике — не знаю. Одно несомненно: Татарстан — это мощная «точка роста» в масштабах всей России, один из самых экономически и промышленно развитых регионов», — отмечает он.

И во время этого визита, кроме участия в праздничной программе, Владимир Путин успел пообщаться со старым другом — первым президентом Татарстана, а сегодня Государственным советником РТ, Героем Труда — Минтимером Шаймиевым, осмотрел производство, в частности завод двигателей (с локализацией производства в России в 87%) и завод кабин, увидел новинки, которые уже скоро пойдут в поток, и встретился с заводчанами. Деловая программа российского лидера на этом не завершилась: в разговоре с молодежью он обсудил вопросы высшего и среднеспециального образования. О перспективах развития автогиганта шла речь во время трехсторонней встречи с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и руководителем корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Амбициозные планы требуют серьезных инвестиций: пока речь идет о 50 млрд рублей, благодаря которым в серию выйдут грузовики нового поколения К5 и беспилотный транспорт.

Во время беседы с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, президента России интересовали нюансы экономических успехов республики: общий валовый региональный продукт, процент прироста к результатам 2018-го, реализация национальных проектов и республиканских программ, строительство и ремонт жилого фонда.

На прошлой неделе ушел из жизни один из политических тяжеловесов — неординарный человек, выдающийся политик и экономист, деятельный общественник и крепкий хозяйственник — экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Фото Михаила Козловского

Прощание с Юрием Лужковым

На прошлой неделе ушел из жизни один из политических тяжеловесов — неординарный человек, выдающийся политик и экономист, деятельный общественник и крепкий хозяйственник, экс-мэр Москвы и, вместе с Евгением Примаковым и Минтимером Шаймиевым, сосоздатель новой политической силы в Госдуме РФ — партии «Отечество — Вся Россия», на базе которой позже появилась политическая партия «Единая Россия».

О друге и коллеге, журналистам программы «7 дней» рассказал Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. А еще в передаче напомнили о главных достижениях Юрия Лужкова в качестве столичного градоначальника, вспомнили как просто неравнодушного человека. Символично, что и гражданская панихида по Юрию Михайловичу состоялась в стенах возрожденного при его непосредственном участии храма Христа Спасителя. И проститься с выдающимся гражданином России пришли и приехали практически со всех уголков огромной страны многие тысячи людей. И уже только это наглядно показывает — насколько Лужков был незаурядной и значимой личностью.

Поселок Васильево: работы нет… но будет?

После закрытия градообразующего предприятия — Васильевского стекольного завода — жители крупнейшего в республике поселка (общая численность жителей — 17 тыс. человек) вынуждены ежедневно отправляться на заработки в Казань, Зеленодольск или Волжск. В самом поселке работы почти не осталось. Разве что хлебозавод. Но там трудятся всего 130 человек. Капля в море. Тем более, что в начале 2019-го их было 180. Сократили 50 человек.

На днях президент Татарстана Рустам Минниханов отдал распоряжение: разработать программу социально-экономического развития Васильево. Пока видны лишь очертания. Планируется реанимировать несколько существовавших ранее производств. Возможно — построить новые. Но уже то, что начало положено, говорит о многом и вселяет в людей надежду.

За язык можно быть спокойным, когда на нем не только говорят, но еще и поют. Фото Максима Платонова

Языковой вопрос

За последние 10 лет в России утеряны 42 языка. Во время последней переписи населения, согласно данным, народы страны говорили на 177 языках. Сегодня — на 135.

Генеральная ассамблея ООН 2019-й год объявила как год родных языков коренных народов. Согласно официальной статистике, по всей России прошли свыше 700 мероприятий, связанных с вопросами сохранения нематериального богатства, определяющего сам факт существования народа. Самосознание и самоидентификация человека происходит именно благодаря родному языку.

Но есть и другие данные — не утешительные: все больше детей отказываются изучать родной язык. Журналисты программы «7 дней» побывали в национальных школах и классах и впору бить тревогу: где-то лишь половина мальчишек и девчонок готовы учиться правильно писать и говорить на языке родителей, бабушек и дедушек. Где-то и того меньше. Так в Марий Эл лишь каждый десятый школьник выбрал в качестве родного языка — марийский. Регионы, где родной язык преподается на всем протяжении обучения — с первого по 11-й классы, можно пересчитать по пальцам одной руки: Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) и… все. На Северном Кавказе — только с первого по пятый классы. В республике Тыва — родной язык совсем исключили из перечня школьных предметов. О том, что вопрос сохранения национальных языков должен быть поддержан на федеральном уровне, говорится уже давно. Но говорить — мало, как мало и творческого подхода в его преподавании: «Какой бы удачной и современной не была бы методика преподавания, статус языка, его политический вес и положение в обществе должны оставаться неизменными. И, по словам специалистов, только при таком раскладе можно быть спокойным за судьбу родного языка и своего народа», — подчеркивает журналист программы «7 дней» в своем материале.

И еще, за язык можно быть спокойным, когда на нем не только говорят, но еще и поют. Как современные произведения, так и песни, дошедшие до наших дней из глубины десятилетий, а то и веков. В Татарстане одним из весомых инструментов сохранения родной культуры является национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» — Милли премия. О ней журналисты так же рассказали в свежем выпуске еженедельной информационно-аналитической программы.

Татарстанка Наталья Быстрова на прошлой неделе вернулась на родину с очередными наградами.Фото minsport.tatarstan.ru

Наталья Быстрова — 9-кратный чемпион мира по бодибилдингу и фитнесу

Татарстанка Наталья Быстрова на прошлой неделе вернулась на родину с очередными наградами. На турнирах в Словакии и Испании ей не оказалось равных и она в очередной раз стала абсолютной победительницей в своей категории. Теперь уже 9-кратной. А еще она 3-кратная Мисс Вселенная (для информации, Арнольд Шварцнегер титула Мистер Вселенная добивался четырежды).

Съемочная группа программы «7 дней» смогла пообщаться с миниатюрной (рост чемпионки всего 153 см) женщиной со стальными мышцами и железобетонной волей к победе.

Рассмотреть награды самой титулованной женщины Татарстана, узнать о том, насколько мы отстали от Европы в вопросах обращения с бытовыми отходами, а также о других событиях минувшей недели можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 16 декабря в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

