«О таких людях говорят: с ними уходит эпоха»

В Казани похоронили Айрата Хайруллина

Церемония прощания с политиком, бизнесменом, меценатом Айратом Хайруллиным прошла сегодня в Татарской государственной филармонии. Проводить его в последний путь приехали первые лица республики — президент Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Почтить память Айрата Назиповича пришли и его многочисленные коллеги из Государственной думы. Не все выступавшие на траурном митинге смогли сдержать слезы. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Портрет на черном фоне

Церемония прощания с трагически погибшим вчера Айратом Хайруллиным прошла в Татарской филармонии. Задолго до ее начала рядом со зданием дежурили машины ГИБДД, с торца здания был припаркован автомобиль скорой помощи. Корреспондент «Реального времени» наблюдала, как еще с 10.15 к зданию филармонии один за другим подъезжали автомобили, подходили люди с гвоздиками и розами.

В холле на первом этаже были установлены мультимедийные экраны, на которых транслировалась подборка фотографий Хайруллина. В центре был установлен помост для цветов и портрет, с которого Айрат Назипович смотрел на каждого подходившего. Уже к половине одиннадцатого помоста не было видно из-под цветов. Проводить политика, бизнесмена и мецената в последний путь пришли сотни людей.

Церемония прощания проходила на втором этаже здания, в торжественном зале. К телу по очереди шла вереница людей: двадцать минут перед церемонией и совсем немного — после нее. Здесь были и депутаты, и главы районов, и простые люди: было стойкое ощущение, что здесь собрался весь Татарстан. И сам парадный зал, и галерея над ним были заполнены до отказа. Сотни людей молча стояли и смотрели на огромный портрет Айрата Назиповича на фоне черной ткани. Многие плакали, слез не сдерживали даже мужчины.

Фото tatarstan.ru

Возле носилок с телом постоянно стояли и периодически сменяли друг друга близкие, знакомые и родственники Хайруллина. Жена, отец и дети покойного сидели рядом. Рустам Минниханов и Ильсур Метшин в траурной церемонии не участвовали: они приезжали в филармонию примерно за час до ее начала, прощались с покойным в частном порядке и разговаривали с его близкими.

Носилки с телом Айрата Хайруллина выглядел как что-то чужеродное и невозможное. Но факт остается фактом: такой живой, деятельный, открытый и яркий, он отправился сегодня в свой последний путь.

Фарид Мухаметшин: «В последние минуты, последние часы он тоже сидел за компьютером, работал и в полете»

Траурную церемонию открыл и вел Марат Ахметов, двадцать лет возглавлявший Минсельхоз, ныне — заместитель председателя Госсовета РТ. «Для всех нас сегодня тяжелейшая утрата. Мы потеряли близкого человека, самоотверженного труженика, патриота республики и страны», — начал он траурный митинг и пожелал выдержки семье, близким и родным Айрата Назиповича.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выразил соболезнования семье Хайруллиных от имени руководства республики, президента Татарстана Рустама Минниханова, первого президента республики Минтимера Шаймиева, органов государственной власти, депутатов и правительства Татарстана и лично от себя.

Фото tatarstan.ru

«Вместе с вами мы низко склоняем головы и глубоко скорбим по поводу его безвременной кончины. Это был энергичный, целеустремленный, позитивный человек. Он умел глубоко погружаться в проблему, доходить до сути и находить верное решение. Наверное, это и стало залогом его успеха и в бизнесе, и в политике. Его убежденность в собственной правоте, позитивная энергетика и умение эффективно организовать свою работу стали тем уникальным мотором, который не позволял останавливаться на достигнутом. Всегда требовал движения вперед. И последние минуты, последние часы он тоже сидел за компьютером, работал и в полете. К сожалению, жизнь оборвалась. О таких людях, как Хайруллин, говорят: с ними уходит эпоха. И это действительно так.

Он талантливо жил и успешно трудился. Он патриот. Любил свою родину, Татарстан, и всемерно содействовал развитию республики. Многое делал для улучшения качества жизни ее жителей. На личном опыте познав все тонкости сельского хозяйства, Айрат Назипович стал одним из самых грамотных и последовательных защитников сельхозпроизводителей в российском парламенте. Внес большой личный вклад в развитие АПК Татарстана и Российской Федерации. Благотворитель. По зову сердца он воплотил в жизнь немало добрых дел. Прощаясь с ним, мы будем помнить о том, что с 2003 года он создал благотворительный фонд Хайруллина. Помогал тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации — детям-сиротам, пенсионерам, инвалидам. Заслуги его перед страной отмечены многими наградами. Но, что важнее всего, внимательный к людям и их проблемам, простой и доступный в общении, Айрат Назипович обладал непререкаемым авторитетом и снискал уважение среди всех, кто его знал, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Его открытость, доброжелательность, патриотизм отмечали все, от простого рабочего до руководителя. Таким был Айрат Назипович Хайруллин, который прожил недолгую, но яркую и насыщенную многими знаковыми событиями жизнь. Древняя мудрость гласит: человек жив до тех пор, пока его помнят. Спите спокойно, дорогой Айрат Назипович, пусть земля вам будет пухом. Благодарная память о вас всегда останется в сердцах татарстанцев».

Фото tatarstan.ru

«Он достойно прошел испытание бизнесом и властью, это его не деформировало»

Первый зампред думского аграрного комитета Владимир Плотников передал соболезнования от спикера Госдумы Вячеслава Володина. В своей речи он вспомнил, каким крепким, сильным и энергичным человеком был Хайруллин: «Смерть вырывает лучших. Очень обидно, больно, мы искренне соболезнуем всем жителям республики. Славный сын татарского народа, верой и правдой служил лучшим завоеваниям республики, и мы гордились, что у нас есть такие люди: самобытные, яркие и талантливые. Провожая его в последний путь, конечно, мы будем помнить об Айрате Назиповиче. Добрая память на века останется об этом славном человеке».

Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы от Татарстана, произнес речь на татарском языке, но вынужден был несколько раз останавливаться — его душили слезы. Плакал и Владимир Панков, генеральный директор компании «Красный Восток Агро», — его речь и вовсе не получилась.

Фото tatarstan.ru

Денис Кравченко, заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, в своей официальной речи признался: он долго не мог поверить, что Хайруллин погиб в этой катастрофе. Кравченко говорил и о том, как трепетно Айрат Назипович относился к своей семье — как отзывался о близких, как любил жену, детей и родственников. И отдельно он сказал, что, несмотря на все свои возможности, уровень и статус, Хайруллин оставался восприимчивым к проблемам людей. В разговоре с «Реальным временем» Кравченко тоже акцентировал на этом внимание:

«Он был человек светлый, яркий, успешный, очень умный, добрый. И к особенностям его характера я бы отнес очень важную черту: он достойно прошел огонь, воду, медные трубы, испытание бизнесом, испытание властью. На мой взгляд (я его узнал в 2003 году), это его не деформировало и никоим образом на него не повлияло. Он остался таким же приветливым, открытым, позитивным, симпатичным, красивым человеком. И важно еще, что он был доступен и умел слышать людей, очень трудолюбивым. Свои полномочия депутата он отрабатывал по полной программе. Бывало, я приезжал в Казань и звонил ему с предложением поужинать. А он отвечал: «Ууу, слушай, Денис, у меня такой округ большой, я тут с избирателями». Я говорил: так пятница же, вечер. А он отвечал: «А я и завтра с избирателями». Это очень редкая черта. Он очень настоящий. Человек с большой буквы. Нам будет его очень не хватать. Я с трудом представляю, каково сейчас близким. Отцу, жене, детям…»

Фото tatarstan.ru

«Он был потрясающий семьянин»

Айрат Фаррахов, еще один коллега Хайруллина по депутатскому корпусу, как и многие другие, в короткой беседе с «Реальным временем» вспомнил о том, как Хайруллин относился к своей семье:

«Он, конечно, был профессионалом, лучшим специалистом. Но главное, что я хотел бы отметить, — он был потрясающий семьянин, который гордился детьми, уважал и любил супругу, показывал пример, как это надо делать. Я несколько раз был у него дома, и меня очень поразили его дети. Воспитанные, образованные, при этом очень доступные и простые. Конечно, это невосполнимая утрата».

На траурном митинге о том, как трепетно любил Айрат Назипович свою семью, говорили не раз. Джамбулат Хатуов, первый замминистра сельского хозяйства РФ, в своей речи передал соболезнования от министра Дмитрия Патрушева. Хатуов вспоминал не только о том, каким талантливым управленцем и каким достойным представителем своего народа и патриотом Татарстана был покойный. Важное место в прощальном слове занимали личные качества Айрата Назиповича и, конечно же, его семья:

«Но сейчас мы о нем говорим не только как о политике: мы вместе скорбим о нем как о человеке. Мы много общались с ним о личном, он всегда очень много и трепетно говорил о семье, о детях. Много говорил о духовном становлении республики и страны. В этот скорбный час хочу особо обратиться к отцу. Думаю, вы гордились своим сыном и его добрыми делами. Пусть аура и благословение Всевышнего охраняет ваш род. Уважаемая Гузель, уважаемые дети, гордость своего отца! Посмотрите, сколько людей пришли разделить с вами утрату. Вы будете продолжателями добрых дел семьи и деятельности вашего отца. Пусть Всевышний определит ему место в раю. Царство тебе небесное, уважаемый Айрат, мы гордимся тобой и знаем, что там ты будешь принят достойно».



Фото tatarstan.ru

Слова отца и две конфеты от брата: «Сейчас вот сижу, и мне кажется, он встанет и что-то скажет»



Пожалуй, самым эмоциональным моментом церемонии стало ее завершение, когда Назип Гарифуллович Хайруллин нашел в себе силы сказать слово и от себя:

«Уважаемые товарищи, я очень благодарен всем, кто пришел сюда попрощаться с нашим любимым Айратом. На самом деле все, что говорили люди, это правда. Я как отец никогда не замечал, чтобы он на кого-то повышал голос или оскорблял. Всегда находил нужные слова и умел решать все проблемы. Провожая Айрата в последний путь, я даже в это не верю. Только вчера мы общались с ним. Сейчас вот сижу, и мне кажется, он встанет и что-то скажет. Но такого не бывает в жизни. На самом деле, мы здесь собрались с ним попрощаться, провожая его в последний путь. Еще раз большое спасибо за то, что пришли, уважая нашего любимого сына Айрата».

Илшат Назипович:

«Дорогие друзья! Большое горе пришло в нашу семью. Мало представляется, как мы будем дальше жить без Айрата. Сегодня ночью сна не было. Я вспомнил, как папа с мамой принесли его домой вот такого (плачет). Он рос необычным ребенком. Любил людей. Он всех любил, даже тех, кто его ругал. Он умел делиться, прямо с детства. Когда нам родители давали по конфетке, я свою быстро съедал, а Айрат отдавал мне свою половину. Я удивлялся: я же съем полторы, а ты половину, а он говорил — вместе веселее. Сегодня, приезжая проводить брата в последний путь, я увидел две конфеты. Он мне тоже всегда конфеты в дорогу давал. Спасибо всем».

Фото tatarstan.ru

В последний путь

После того как Марат Ахметов официально завершил траурный митинг, Гусман хазрат Исхаков прочитал заупокойную молитву и тоже сказал краткую речь о том, как внезапно ушел Айрат Хайруллин. Джаназа-намаз прочли здесь же, в здании филармонии.

По окончании церемонии прощания Фарид Мухаметшин сказал в коротком интервью для журналистов:



«Сегодня траурный день в республике. Неожиданная весть о трагической смерти депутата Госдумы Айрата Назиповича Хайруллина многих застала врасплох. Человек прожил яркую жизнь: она была короткая, но оставила глубокий след в жизни татарстанцев. Этот человек был большим знатоком. Создал крупное производство. Самое главное — он любил людей. Многим помогал: больным, инвалидам, малоимущим. Фонд специальный создал и через него поддерживал людей. Тяжелее всего сегодня его отцу, жене, родственникам. Я пожелал им терпения. И память об этом человеке навсегда останется в памяти тех, кто его знал и с ним общался».

Джамбулат Хатуов в небольшом спиче для журналистов вспомнил о том, как Хайруллин лоббировал интересы республики:

«Айрат был в числе тех, кто всегда лоббировал интересы Татарстана. На площадке Государственной думы он всегда старался участвовать во всех новых нормативных документах, касающихся дальнейшего развития сельского хозяйства. Для нас он всегда останется как человек, который был в авангарде самых сложных вопросов и всегда умел их решать. Мы знаем его как очень достойного патриота республики, как большого мецената. Я не знаю, какие слова еще подобрать, чтобы сказать о том, что это был достойный прекрасный человек».

Айрата Хайруллина похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.

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Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин



