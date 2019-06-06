Спикер Госсовета — Трудовой инспекции: «Не бойтесь превышения полномочий!»

Разделит ли автомагистраль Дербышки, насколько большим будет полигон ТБО под Елабугой и почему взлетели цены на вывоз мусора

В единой точке кипения сошлись накануне многочисленные запросы татарстанских депутатов, устроивших полуторачасовую вечернюю баттл-сессию с членами правительства республики по известным «долгоиграющим» темам, волнующим большинство простых жителей. На заседании республиканского парламента пятого созыва с особым накалом зазвучали проблемы «мусорной реформы», ветхого жилья и производственного травматизма. Подробности — в материале «Реального времени».

Не шутите с Дербышками

В преддверии парламентских выборов, назначенных на 8 сентября, татарстанские депутаты плотно оседлали «простые человеческие» темы, пройдясь почти по всем очагам социального напряжения. Вечерняя сессия вчерашнего заседания была пронизана народными, в чем-то даже почти протестными запросами, игнорировать которые накануне выборов означало бы поставить жирный крест на старте избирательной кампании.

Впрочем, не всем громким депутатским инициативам дали слово: в повестку обсуждения парламентариев решили все-таки не включать проект строительства скоростной магистрали по территории поселка Дербышки. В самом начале заседания депутат от КПРФ Артем Прокофьев предложил этот вопрос, которым, по его словам, озабочено большинство жителей поселка. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин предупредительно спросил, обращались ли депутаты к городским властям или они хотят поднять эту тему с ходу в республиканском парламенте. «У нас будет напряженная работа парламента, — пояснил он, и действительно, повестка дня выросла с 28 до 50 вопросов, а сама сессия продлилась допоздна. Впрочем, искать оправданий больше не потребовалось — взял слово президент Рустам Минниханов.

Он заверил депутатов, что планов перерезать Дербышки сквозной автомобильной магистралью нет. «Я интересовался этой темой, поскольку и для меня она тоже новая, — отметил Рустам Минниханов. — Думаю, что кто-то раскачивает ситуацию. Никаких таких планов нет».



Гайзатуллин напомнил, что по налоговым отчислениям Татарстан занимает 5 место в России, обогнав Свердловскую область и Краснодар

Бюджет — с профицитом

Несмотря на важность и позитивный тон, достаточно буднично прошла обязательная регламентная процедура по утверждению исполнения бюджета Татарстана за предыдущий 2018 год. Его представил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Впервые за много лет бюджет РТ был исполнен с профицитом. Доходы составили 279,3 млрд, а расходы — 274,4 млрд рублей. Таким образом, в плюсе осталось свыше 4 млрд рублей — благодаря условиям соглашения с Минфином РФ о реструктуризации долга бюджета (сегодня он составляет 95 млрд рублей).

Гайзатуллин напомнил, что по налоговым отчислениям Татарстан занимает 5 место в России, обогнав Свердловскую область и Краснодар. Более 60% налоговых поступлений обеспечивает нефтедобыча. Щедрые нефтяники дали казне 103,7 млрд рублей. 52,5 млрд рублей поступило от налога на доходы физлиц, 31,5 млрд — от налога на имущество (включая 5 млрд по транспортному налогу). Акцизы — 32,4 млрд (в консолидированный бюджет). При этом Москва подарила несколько пряников: сумма безвозмездных трансфертов выросла до 42,4 млрд рублей.



На что тратили? Оказалось, что самой большой расходной статьей явилось дорожное хозяйство. Из консолидированного бюджета дорожники получили свыше 31 млрд рублей. Вторая расходная статья — сельское хозяйство с бюджетом в 18,3 млрд рублей. Третья — ЖКХ, куда направила 19,9 млрд рублей. На общественные пространства снова потратили 2,4 млрд рублей, сообщил глава Минфина.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, выступивший содокладчиком, отметил, что бюджет реализован в запланированных параметрах. Он обратил внимание, что исполнение бюджета 2018 года проходило в условиях более высокого роста потребительских цен по сравнению с 2017 годом и продолжающегося ослабления курса рубля на фоне более высоких цен на нефть (на 32%). При этом 60% налоговых поступлений уходит в федеральную казну, а 35% остается в республике, и изменить эту пропорцию уже никто не решается. Как бы хуже не стало!

Ирек Файзуллин попытался представить парламентариям спокойную картину плавного вхождения региона в «мусорную реформу», не вызывающую протестов среди населения

Мусорный вопрос

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин попытался представить парламентариям спокойную картину плавного вхождения региона в «мусорную реформу», не вызывающую протестов среди населения. Для начала он напомнил, что тарифы на услуги региональных операторов были установлены на 18—22,3% ниже, чем заявляли регоператоры. «Единый тариф составил 365 рублей за один куб ТБО, ежемесячная плата составляет 71,90 рубля для жителей МКД, 78,5 рубля для тех, кто проживает в индивидуальных домах. По этому показателю мы находимся на 63-м месте в России», — подчеркнул он. Говоря о трудностях со сбором платежей у регоператоров, министр дипломатично заметил, «что любая новая система вызывает сложности по собираемости». «Уровень собираемости платежей в среднем — 88,3%», — добавил он. И действительно, разве это трудности — мелочи жизни.



Однако депутаты зашли к теме с «народной» стороны. «Тарифы поднялись значительно: если в Челнах было 55 рублей, то сегодня почти 72 рубля. В Казани рост произошел практически двукратный. Раньше платили 2,8 рубля за кв. м с человека, и если предположить, что в квартире на 50 кв. м проживает 3—4 человека, то для них рост произошел двукратный. Чем обусловлен такой рост?» — задал вопрос в лоб депутат Роман Мугерман из Челнов.

Министр категорически не согласился с такой постановкой вопроса. «Казань платила в среднем по году 58 рублей с человека, то есть увеличение вообще прошло не очень значительное», — опроверг он раскладку Мугермана. — А вот в Альметьевске — да, — согласился министр. — Было 25 рублей с человека, а стало 71 рубль».

Из длинных и довольно занудных объяснений Файзуллина следовало, что неравномерное повышение цен по городам произошло из-за того, что пришлось вводить общий единый тариф. Поэтому в сельских районах, где вообще не платили за ТБО, фактически оказались с самыми высокими тарифами. «40% населенных пунктов — это сельские, они не платили, а затраты фиксируются в целом», — объяснял министр.

«Чем обусловлен такой рост?» — задал вопрос в лоб депутат Роман Мугерман из Челнов

«Сложно сказать, почему так, — устал он приводить доводы. — В целом по стране мы пришли к краху. В республике осталось ресурсов для захоронения на полигонах на 4—5 лет». По его словам, регоператоры приняли обязательство вложить в инфраструктуру 2 млрд и 2,7 млрд рублей. «Сегодня мы не видим результатов, но изменения есть. Контейнеры и новую технику приобретают в Чистополе», — попытался успокоить он.

Елабужского депутата Леонида Барышева волновал другой вопрос: сколько городов будут свозить мусор на межмуниципальный полигон под Елабугой. «Наш мэр говорит, что только 3—4 района, а по вашим документам — 13 районов. Можете сказать, сколько же муниципалитетов будет свозить к нам мусор», — последовал вопрос. Ирек Файзуллин оставил его без прямого ответа. «Есть территориальная схема — откройте. Другого я не скажу».

Люди находятся в состоянии крайней озлобленности

Подлил масла в огонь и московский гость — депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков, который избирался от Ульяновской, Саратовской областей и Татарстана. Он настроен защищать права участников федеральной программы по переселению из аварийного жилья, которая работает с 2006 года. «Татарстан входит в лидеры, но есть такая норма, что на каждый метр выделяется 11 тысяч рублей и приобрести другое жилье на эти средства невозможно, — раскритиковал он ее условия. — Люди могут купить в 2—3 раза меньше площадь. Или им предлагается вступить в соципотеку, но большинство не могут потянуть. Я побывал в Зеленодольске, Альметьевском и Чистопольском районах. Люди находятся в состоянии крайней озлобленности. Это объединение людей, группа людей. Не реагировать на это нельзя»,— заявил он парламентариям.

По его словам, к нему обратились за помощью 89 человек, которые проиграли суды и не могут нигде найти поддержки. «Эти решения судов по существу издевательство над ними, — считает он. — Я прошел по домам в Зеленодольске — почти все дома в нормальном состоянии». И предположил, что, «видимо, надо сносить и застраивать».

Но чем конкретно он сможет помочь, кроме митингов, пока осталось неясным.



Рустем Галявов сообщил, что долги по заработной плате на май 2019 года составляют 71,7 млн рублей. Львиная часть неплатежей приходится на КЗСК, что и неудивительно

«Когда случается пожар, все подключаются — ахают и охают»



Последним выступил глава госинспекции по труду Рустем Галявов. Он сообщил, что долги по заработной плате на май 2019 года составляют 71,7 млн рублей. Львиная часть неплатежей приходится на КЗСК, что и неудивительно. С августа прошлого года КЗСК находится в режиме внешнего управления, но расчеты с кредиторами не ведет. И хотя долги по зарплате относятся ко второй очереди выплат, 380 работников более года ждут выплаты им долга в 49,5 млн рублей. Зато полностью рассчиталось с долгами перед работниками ОАО «Татфлот», контролируемое Равилем Зиганшиным. Правда, не без вмешательства татарстанской транспортной прокуратуры и прессы. Как сообщил Галявов, ОАО «Тафлот» полностью погасило долги на 130 млн рублей.



Между тем спикер Госсовета внимательно слушал отчет молодого руководителя трудовой инспекции и спросил, почему ведомство самостоятельно не проверяет условия труда на промышленных предприятиях. «Разве не можете превентивную проверку совместно с профсоюзами? У нас что есть ограничения?» — спросил он Галявова.

Не услышав внятного ответа, Фарид Мухамедшин дал понять, что не случайно поднял этот вопрос. «Этот вопрос не праздный и был включен в повестки в связи с участившимися случаями производственных травм», — подчеркнул он. По мнению спикера, трудовая инспекция должна предотвращать ЧП на предприятиях, проводя профилактические превентивные меры вместе с профсоюзами. «Молодой человек, почему вы не подсказали, что дело к этому идет? Это ваша задача! Разве не можете вместе с профсоюзами чаще проверять, информировать, чтобы меры принимались. Когда случается пожар, все подключаются — ахают и охают. Потеряли 17 человек. Нам бы этого не хотелось терпеть дальше в республике. Повышение ответственности государственной инспекции труда — другой у нас нет. Президент этим озабочен. Не бойтесь превышения полномочий — вы не торговую точку пришли проверять!» — призвал он главу трудовой инспекции.