Без паники и симптомов: что реально происходит в больнице с туристами с Diamond Princess

Горожане боятся распространения китайской заразы, не верят, что врачей и мест в больницах хватит на всех, и готовятся к «осаде»

В ночь на воскресенье борт МЧС доставил из Токио в Казань восьмерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. В соцсетях и мессенджерах немедленно начали распространяться панические сообщения с призывами не выходить из дома. Сегодня корреспонденты «Реального времени» побывали в Республиканской клинической инфекционной больнице и выяснили подробности о состоянии пациентов, условиях их пребывания в столице Татарстана и мерах, принимаемых к предотвращению распространения опасного заболевания.

В Казани зреет паника

«Коронавирус официально в Казани, — пишут в соцсетях. — Это не прикол и не спам-сообщение. РКБ на карантине, Влад вчера отвез восемь человек в инфекционку. ПДО (приемно-диагностическое отделение, — прим. ред.) закрыто, принимают людей в костюмах химзащиты, после каждого пациента обработка машины. РКБ НА КАРАНТИНЕ И НА КИПИШЕ. Никаких торговых центров и людных мест. Без маски на улицу не выходить».

Очевидно, услышав о доставке больных в РКИБ, казанцы ошибочно приняли клинику за РКБ. Но в Минздраве опровергли информацию о закрытии клиник на карантин.

«Реальному времени» переслали также запись звуковых сообщений из Благовещенска, которая, как вирус, распространяется в казанских чатах: жительница татарстанской столицы рассказывает, что китайцы и россияне свободно переходят границу и попадают из Благовещенска в Хэйхэ и обратно:

«Все таможни работают, у нас только два дня была граница закрыта в связи с китайским Новым годом. Китайцы продолжают свободно ездить туда-сюда, ждем, когда жареный петух клюнет. У них заболеваемость растет по 500 человек в день. Если у нас такое начнется, то мы будем просто умирать без помощи, у нас ни врачей, ни больниц не хватит. В Китае пик эпидемии прогнозируют в феврале-марте, а пока заболеваемость еще нарастает. И это придет к нам! Вирус легко проходит через маски, легко передается через дверные ручки, бытовые предметы», — пишет жительница Казани и добавляет, что сейчас же едет на оптовую базу закупиться продуктами впрок: «куплю мешок муки и сахара», и будет сидеть дома безвылазно.



Корреспондент «Реального времени» побывала в Республиканской клинической инфекционной больнице и никаких признаков «бардака» и «кипиша» у клиники не обнаружила. Фото Екатерины Аблаевой

«Жизнь продолжается в штатном режиме»

Минздрав Татарстана призывает прекратить подобную панику и уверяет, что для нее нет причин. Корреспондент «Реального времени» побывала в Республиканской клинической инфекционной больнице и никаких признаков «бардака» и «кипиша» у клиники не обнаружила. Табличка у входа гласила, что посещения запрещены, но на ней было указано время приема передач.

Дежурный охранник никому не запрещал проходить на территорию. Вместе с корреспондентом за шлагбаум прошла женщина. Ирина направилась на прием в поликлинику, корпус, находящийся в стороне от стационара. На вопрос об обстановке в клинике женщина ответила:

— Я не иду в больницу. Мне нужно на прием к врачу. А это в другой стороне. Так что с больными, которые лежат в стационаре, мы никак не пересекаемся.

Навстречу по больничному двору шла семья с двумя маленькими мальчиками. Глава семейства пояснил:

— Меня выписали. Лечил в больнице желудок. Ничего особенного про заболевших опасным гриппом не слышал.



Дежурный охранник никому не запрещал проходить на территорию. Фото Екатерины Аблаевой

Еще один мужчина, который вышел из здания РКИБ, сообщил:

— Сдал анализы. Что-то говорят про коронавирус. Но жизнь-то продолжается. Если мне нужно обследоваться, что ж теперь, не приходить, что ли?



Во дворе больницы бойцов Росгвардии не было, очевидно, они дежурят внутри стационара, у отделения с больными коронавирусом. Когда корреспондент «Реального времени» подошла к стационарному корпусу, выяснилось, что приближаться к нему запрещено. Другой охранник, видимо, старший по рангу, пояснил:

— Ничего про Росгвардию не скажу. Ничего не знаю. Снимать здесь нельзя. Если хотите, сейчас позвоню в приемную, узнаю, примет ли вас главврач.

Через минуту охранник ответил, что главврач не примет, все вопросы нужно задавать через Минздрав. А проходившая мимо сотрудница РКИБ сказала, что клиника работает в штатном режиме.

Восьмерых россиян, четверо из которых являются жителями Татарстана, разместили на 14-дневный карантин в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А.Ф. Агафонова на проспекте Победы. Фото tatarstan.ru

«Потому что четверо из них — граждане нашей республики»



Борт Ан-124 выполнил спецрейс Токио — Казань по поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в Российской Федерации. Восьмерых россиян, четверо из которых являются жителями Татарстана, разместили на 14-дневный карантин в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А.Ф. Агафонова на проспекте Победы. Вместе с ними на такой же срок останутся в карантине 13 сотрудников больницы. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова, это три врача, шесть медсестер и три санитарки.

— С учетом того, что прибывшие с круизного лайнера люди длительное время находились на лайнере, им постарались создать максимально комфортные условия, в том числе — психологически комфортные, — подчеркнула Галимова. — Поскольку отдыхали они семьями, то и разместили их в боксах семьями. Чувствуют они сейчас себя нормально, температуры, кашля и других проявлений заболевания у них нет.

Причину, по которой для размещения туристов с Diamond Princess выбрали именно Казань, еще 23 февраля разъяснил президент Татарстана Рустам Минниханов:

— Во-первых, так получилось, что четверо из них, в том числе ребенок, граждане нашей республики. Во-вторых, мы располагаем больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал.

Рустам Минниханов: «Мы располагаем больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал». Фото tatarstan.ru

«У них абсолютно нет симптомов»



— У прибывших с лайнера пациентов все в порядке, они всем обеспечены. Ведется ежедневное медицинское наблюдение и лабораторный контроль, температуры ни у кого, слава богу, нет, кашель, насморк отсутствуют, — постаралась развеять опасения, что прибывшие в Казань туристы Diamond Princess станут источником распространения заболевания в Татарстане, руководитель татарстанского штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

На уточняющий вопрос о наличии коронавируса у троих из проходящих в Казани карантин восьми туристов и мерах, предпринимаемых в плане их лечения, Фазлеева ответила:

— Реально за ними ведется [только] медицинское наблюдение. У них абсолютно нет симптомов.

Лейла Фазлеева также рассказала о других мерах безопасности:

— Полет [борта МЧС с туристами] совершался в специальных условиях, экипаж и сопровождающие — сотрудники Роспотребнадзора и врачи, работали в специальных средствах защиты, они чувствуют себя хорошо, температура у них нормальная.

Лейла Фазлеева сообщила, что блок с боксами, где разместили туристов, охраняет Росгвардия. Фото tatarstan.ru

Лейла Фазлеева сообщила, что блок с боксами, где разместили туристов, охраняет Росгвардия. И это, судя по всему, превентивная мера не только на случай выноса коронавируса за пределы клиники, но и на случай, если вдруг в местном обществе вдруг вспыхнут протестные настроения по поводу «завоза» в Казань его носителей.

Пока, к счастью, таких настроений в Казани нет.