«Наши основные внешнеэкономические партнеры»: стенд Татарстана на ВДНХ посетили главы правительств стран СНГ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

День Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия» позади, но стенд республики продолжает быть в центре внимания. Сегодня его посетили главы правительств стран СНГ, которым презентовали экономический и промышленный потенциал региона. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы успешно развиваем кооперацию с компаниями и организациями из стран СНГ»

Гостей у стенда Татарстана на выставке «Россия» встречал раис республики Рустам Минниханов. О том, что он сегодня находится в Москве на ВДНХ, сообщил утром председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, объяснив этим его отсутствие на юбилейном, 50-м заседании парламента.

Также он анонсировал встречу Рустама Минниханова с главой российского правительства. Он вместе с другими председателями кабминов стран СНГ посетил стенд Татарстана.

— Раис Татарстан не смог принять участие в заседании, так как сегодня встречается с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по текущим вопросам, — заявил на заседании Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Стенд Татарстана посетили во главе с Михаилом Мишустиным премьер-министры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьеры Армении и Туркменистана, сообщили в пресс-службе раиса республики. Им Рустам Минниханов рассказал о сотрудничестве региона с государствами, входящими в Содружество.

— Страны Содружества Независимых Государств — наши основные внешнеэкономические партнеры. При поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина мы и руководства ваших стран успешно развиваем кооперацию с компаниями и организациями из стран СНГ, — заявил Рустам Минниханов, поблагодарив присутствующих «за личное внимание к вопросам развития сотрудничества».

Внешнеторговый оборот Татарстана со странами СНГ достиг $2,5 миллиарда

Напомнил Рустам Минниханов и об итогах 2022 года. По его словам, внешнеторговый оборот Татарстана со странами СНГ в прошлом году увеличился на 15% и достиг $2,5 миллиарда, что объяснятся регулярными визитами делегаций стран Содружества — как их руководителей, так и бизнесменов.



Среди самых активных партнеров Татарстана в СНГ оказалась Белоруссия, внешнеторговый оборот с которой по итогам 2022 года составил $818 миллионов. Вместе республики реализовали такие проекты, как строительство экспо-центра «Беларус» с сервисной зоной, выпуск сельскохозяйственной техники на газомоторном исполнении — АО «РариТЭК Холдинг» и ОАО «МТЗ», вывод на рынок автотехники КАМАЗ поколения K5 и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В топ-5 партнеров Татарстана в СНГ входит и Казахстан, внешнеторговый оборот с которым по итогам прошлого года оценивается в $759 миллионов. У республики на сегодняшний день действуют соглашения с акиматами Кызылординской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.

Активным партнером Татарстана в прошлом году был и Узбекистан — внешнеторговый оборот подрос на 20% и достиг $291 миллиона. Вместе республики создали индустриальные парки «Чирчик» и «Джизак», открыли филиал КФУ и некоторые совместные предприятия.

Самый большой рост внешнеторгового оборота зафиксировали с Киргизией. По итогам 2022 года он составил $161 миллион.

Сотрудничает Татарстан и с Азербайджаном — стороны реализовали локальное производство грузовых автомобилей, наладили их лизинг и так далее. Их внешнеторговый оборот по итогам прошедшего года оценивается в $125 миллионов.

Активно идет сотрудничество Татарстана с Туркменистаном. В целом их внешнеторговый оборот составляет $46 миллионов. Как уточняет пресс-служба раиса республики, этот показатель в 2023-м показывает рост на 41%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Налажено у Татарстана сотрудничество и с Арменией, внешнеторговый оборот с которой по итогам 2022 года оценивается в $34,6 миллиона. В страну из республики поставляется продукция ряда предприятий, например Елабужского аккумуляторного завода и Кукморского завода металлопосуды.



Положительная динамика наблюдается и в сотрудничестве Татарстана с Таджикистаном — рост на 50%. По последним данным, товарооборот находится на уровне $31 миллиона.

В Москве проходит Совет глав правительств государств — участников СНГ

Напомним, представители стран СНГ приехали в Москву на заседание Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств. Как заявил Михаил Мишустин, открывая его: это «хорошая возможность подвести итоги и поговорить о планах на будущее».

Участников заседания поприветствовал президент России Владимир Путин, обратив внимание, что тема мероприятия — развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. По его словам, интеграционные процессы в СНГ выстраиваются на фундаменте, в основе которого «тесная культурная взаимосвязь и духовная близость наших народов, разветвленные человеческие контакты и многовековая общая история жизни в одном государстве».

— Поэтому вполне естественно, что в ходе председательства России в Содружестве, которое начнется с 1 января, мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, — сказал Владимир Путин.



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Татьяна Демина, видео пресс-службы раиса Татарстана