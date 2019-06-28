Сергей Когогин: «Положение вызывает большую тревогу, не хотелось бы свалиться на позиции 2008 года»

На КАМАЗе из-за резкого падения продаж в 2018 году и зимой-весной 2019-го отказались от выплаты дивидендов. На что рассчитывать автогиганту, если «большая российская стройка» встала?

Сегодня в Набережных Челнах, в здании ИТ-парка, прошло очередное собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» с участием президента РТ Рустама Минниханова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, посвященное итогам 2018 года и планам на 2019-й. В отличие от прошлогоднего, прошедшего в мажорной тональности, нынешнее было в настроении сдержанно пессимистичном — и это в юбилейный-то год (50 лет автогиганту). Продажи начали падать во втором полугодии 2018 года, продолжили падение зимой и даже весной, завершившись снижением в мае на 22%. И дивидендов на этот раз акционеры не увидят: на фоне огромных вложений в создание нового модельного ряда и рыночного пике вся полученная прибыль пойдет на нужды самого завода. Все потому, что в стране «нет крупных инфраструктурных проектов». Корреспондент «Реального времени», побывав на собрании, услышал из уст гендиректора компании Сергея Когогина угрюмое сравнение текущей ситуации чуть ли не с кризисом 2008 года и поинтересовался у главы «Ростеха» и президента РТ, какими новыми инфраструктурными проектами Россия и Татарстан могут помочь КАМАЗу.

КАМАЗ отказался от австрийских баков — вложив в новое производство полмиллиарда рублей

Несмотря на резкое падение продаж, КАМАЗ продолжает открывать новые производства. Ровно месяц назад, 28 мая, президент РТ Рустам Минниханов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор автогиганта Сергей Когогин с помпой запустили завод каркасов кабин для нового модельного ряда, совместный проект с «Даймлером», на 200 млн евро. Сегодня же, 28 июня, все та же троица открыла производство алюминиевых и стальных топливных баков, разместившееся на площадях Прессово-рамного завода КАМАЗа (ПРЗ). Как отметили представители челнинской автокомпании, проект необходим был тоже для модельного ряда, ранее алюминиевые баки (более качественные, легкие и коррозийно-устойчивые, нежели стальные) компания для новых моделей закупала в Европе, а именно в Австрии. Теперь, «импортозаместив» австрийские баки, компания сможет выпускать как баки для старых, так и баки для новых грузовиков. Мощность составит 35 тыс. баков в год (разного типа — от 200 до 800 литров), из них КАМАЗ самостоятельно будет варьировать долю производства алюминиевых баков, напрямую зависящих от числа произведенных новых КАМАЗов), не останавливая производство баков стальных. В компании особо отметили роль Фонда развития промышленности РФ, который выделил заем (одно-, трех- или пятипроцентный — не уточняется) для строительства завода на 230 млн рублей, общий же объем инвестиций составил 544 млн рублей — построена линия была буквально за полгода. Отказ от австрийских баков должен позволить компании, заявил на церемонии открытия Сергей Чемезов, ежегодно экономить до полумиллиарда рублей:

— Вообще, КАМАЗ какими-то удивительными темпами движется по пути модернизации! — похвалил команду Когогина шеф «Ростеха».

Крымский мост достроен, мундиаль провели — самосвалы стали больше не нужны

Вложения вложениями, но, очевидно, окупаться они будут далеко не сразу. Пока же положение автогиганта, мягко говоря, трудно назвать устойчивым. Когогин с Чемезовым уже на собрании акционеров оправдывали падение продаж грузовиков в прошлом году «общей ситуацией на рынке грузовиков, связанной с завершением в первом полугодии 2018 года крупнейших российских инфраструктурных проектов». Забегая вперед, отметим, что слова «завершение крупных инфраструктурных проектов» как мантру повторял почти каждый докладчик. Не вдаваясь в панику и оставаясь всегда сдержанным топ-менеджером, очень осторожным в выражениях перед акционерами, глава КАМАЗа охарактеризовал ситуацию так: «В отчетном периоде ситуация на автомобильном рынке России оставалось непростой….» При этом, что характерно, в первой половине года был рост. Что же случилось?

— Во втором полугодии стало очевидно снижение инвестиционной активности, связанное с завершением в стране крупных проектов, такими как Крымский мост, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу. Они служили драйвером спроса на автомобильную технику. Традиционно большой объем продаж грузовой техники приходится на последний квартал, но в прошлом году роста продаж не произошло, наоборот, рынок стал стагнировать.

Изменение рыночной конъюнктуры не замедлило сказаться и на деятельности КАМАЗа — в первую очередь, что очевидно, самосвального сегмента (нет больших строек — не нужны и самосвалы), хотя позиции лидера российского автопрома компании удержать удалось. Всего было произведено и реализовано 38 тыс. грузовиков — для сравнения: в 2017 году было произведено 39,5 тыс. грузовиков, а изначальный план производства на 2018 год состоял в преодолении планки 40 тыс. машин: команда Когогина обещала произвести и реализовать 43,1 тыс. грузовиков. Напомним, рекордным для КАМАЗа в постсоветской истории стал предкризисный 2007 год, когда компания производила до 56 тыс. грузовиков. Падение продолжилось и в этом году, так, за первый квартал убыток компании достиг 2 млрд рублей, и хотя на КАМАЗе нас уверяли, что по результатам полугодия компания выйдет в плюс (мол, зимнее падение — традиционное сезонное, а в 2018 году не было убытка лишь из-за того же Крымского моста и ЧМ по футболу), судя по оценкам самого Когогина, этого может в итоге и не произойти.

Зато вырос экспорт сразу на 13% и продали крупную партию электробусов в Москву

Из 38 тыс. произведенных грузовиков в прошлом году 8,8 тыс. пришлось на грузовики нового модельного ряда, что на 62% больше показателя 2017 года. 5,6 тыс. грузовиков было реализовано на экспорт (рост на 13%). Доля КАМАЗа на российском рынке тяжелых грузовиков составила 41%. Выручка составила 186,1 млрд рублей (рост на 19%), чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. На предоставление социальных льгот и гарантий своим работникам компания в прошлом году выделила 888 млн рублей, а в этом обещают выделить вообще 1 млрд рублей. Объем инвестиций в 2018 году составил более 15 млрд рублей, причем, по словам Когогина, наибольшая заслуга во вложении этих средств принадлежит «Ростеху», главу которого он «искренне поблагодарил».

— В том числе благодаря их поддержке мы продолжили развитие проекта по созданию нового модельного ряда КАМАЗа К-5 и модернизацию мощностей для него. В частности, в 2018 году было запущено производство нового семейства рядных двигателей R-6, которые придут на замену традиционным камазовским «восьмеркам».

Помимо этого, в плюсы Когогин себе и команде записывает «свершение важнейшего шага в сегменте пассажирского автотранспорта», выиграв тендер на поставку в Москву 100 электробусов и 31 станции быстрой зарядки. Еще столько же электробусов и 36 зарядных станций должно быть поставлено в столицу РФ в этом году. Заметим, впрочем, что 200 автобусов — очень небольшая цифра в общем объеме выпуска КАМАЗа, хотя шаг в сторону диверсификации продукции совершен, конечно, верный, самосвальный сегмент или магистральные тягачи (продажи которых тоже этой весной упали — см. ниже) электробусы в скором времени заменить не смогут. Впрочем, вдобавок к продажам 100 электробусов компания выиграла и контракт на их сервисное обслуживание на 15 лет.

Несмотря на падение продаж, Когогин заявил, что КАМАЗ «уверенно смотрит в будущее», а 2019 год считает «весьма показательным» не потому, что он юбилейный, а потому, что он должен показать первые результаты проекта К-5. Одновременно начнется подготовка деталей для нового семейства тяжелых автомобилей поколения К-5: первым таким автомобилем станет самосвал 6595, который планируют вывести на рынок в конце 2020 года. С другой стороны, план производства на нынешний год, очевидно, перекроенный после печальных весенних новостей, составляет всего 38,5 тыс. грузовиков, то есть, лишь на 500 машин больше, чем удалось продать в прошлом году.

Высокая инвестиционная нагрузка и низкие продажи бьют и по финансовым показателям компании. По данным главного бухгалтера КАМАЗа Татьяны Киндер, основным фактором, повлиявшим на изменение пассива баланса, является прирост заемных средств на сумму 37,8 млрд рублей, в том числе за счет привлечения краткосрочных кредитов и займов на 21,5 млрд рублей и размещения долгосрочных облигаций на сумму 15 млрд рублей. В результате всего этого совет директоров рекомендовал не выплачивать в этом году дивиденды и всю чистую прибыль направить на формирование резервного фонда КАМАЗа. И отказался выплачивать себе вознаграждение (напомним, были годы, когда КАМАЗ не выплачивал дивиденды, но выплачивал вознаграждение директорам, что вызывало возмущение акционеров).

Как Сергей Чемезов оправдывался перед акционерами за отказ выплачивать дивиденды

Президент РТ Рустам Минниханов поддержал Когогина, заявив, что, «несмотря на все сложности, КАМАЗ продолжает удерживать высокие показатели и входит в топ-20 крупнейших мировых производителей коммерческого автотранспорта». Поддержка объясняется еще и тем, что, по словам главы Татарстана, КАМАЗ входит в десятку крупнейших налогоплательщиков республики: и если у автогиганта будут отрицательные финансовые результаты, казна РТ недополучит своих миллионов.

— Последние четыре предприятие демонстрирует рост, что позволило на протяжении трех лет заканчивать финансовый год с положительным результатом, — отметил Минниханов и рассказал о том, как сам помогает и будет помогать КАМАЗу, чтобы результат не оказался отрицательным. — Вот компания увеличила экспорт на 13%. Мы сами, когда встречаемся с руководителями зарубежных стран, всегда поднимаем вопросы экспорта продукции КАМАЗа.

Впрочем, кажется, не все иностранные покупатели довольны: президент РТ мягко и дипломатично дал понять, что зарубежные представители просят строить больше сервисных центров и «улучшить качество послепродажного сервиса».

Сергей Чемезов повторил чуть ли не слово в слово тезис Когогина о спаде продаж грузовиков из-за окончания «крупных инфраструктурных проектов» и тоже, как и Минниханов, упомянул увеличение экспорта на 13% (мол, сообщал он Когогину, если российский рынок падает — стоит наращивать отгрузку за рубеж). Главным же в речи главы «Ростеха» стало неожиданное для него оправдание: он чуть ли не извинялся перед акционерами, сидящими в конференц-зале челнинского ИТ-парка, что не получат дивидендов:

— Да, последние три года мы регулярно выплачивали дивиденды. Я понимаю, что не все акционеры оказались довольны нынешним решением. Но я призываю вас понять, если мы не сможем вкладывать деньги в развитие нашего предприятие, завтра мы уже вряд ли сможем говорить о какой-либо прибыли. За последний 2018 год было вложено более 15 млрд рублей в создание новой линейки грузовиков и т.д. Это все необходимо! А откуда же взять деньги?! Только из своей чистой прибыли! Надо думать о будущем! Прошу поддержать решение совета директоров о невыплате дивидендов. Мы же приняли решение не выплачивать вознаграждение и членам совета директоров! — умолял акционеров Чемезов понять его и простить, сам не очень, кажется, радуясь последнему решению.

Президент РТ — «Реальному времени»: вместо крупных инфраструктурных проектов будут 12 путинских нацпроектов

«Ростех» в общем можно понять — он на КАМАЗ пока только тратится: по данным самого Чемезова, в расширение модельного ряда автогиганта госкорпорация инвестировала более 43 млрд рублей, а до конца 2019 года будет инвестировано еще 10 млрд рублей.

Услышав, как спикеры на собрании акционеров то и дело ссылались на «завершение крупных инфраструктурных проектов», корреспондент «Реального времени» на пресс-конференции не мог не поинтересоваться у Чемезова и Минниханова, не будут ли Россия и Татарстан в ближайшем будущем инициировать новые «крупные инфраструктурные проекты». И получил ответ: крупных пока не будет, зато будет много-много «мелких».

— Сегодня 12 национальных проектов, которые были объявлены майским указом президента РФ Владимира Путина, — объяснил президент Татарстана нам. — И дал две цифры, которые говорят о беспрецедентном строительстве (по проекту «Безопасные и качественные дороги» — к 2024 году должно быть построено порядка 90 тыс. км дорог, к 2024 году ввод жилья должен составить более 120 млн кв. м). Кроме этого, сегодня на уровне правительства РФ обсуждается и ряд новых инфраструктурных больших проектов, и есть уверенность, что продукция КАМАЗа будет востребована. Что касается нашей республики, то только в этом году 33 млрд рублей потратим на дорожное строительство, это потребует больших объемов грузового транспорта, а основной базовый автомобиль у нас — КАМАЗ.

Рустам Минниханов также рассказал «Реальному времени», что РТ активно сотрудничает с «Ростехом» и в финансировании модернизации производства автогиганта, и в праздновании 50-летнего юбилея КАМАЗа. Власти Татарстана будут стремиться к тому, чтобы город Набережные Челны был комфортным для жизни: здесь в скором времени будет построен ряд крупных объектов («от онкодиспансера и театра до бассейна и дорог»).

Чемезов же заверил нас, что КАМАЗ «в любом случае будет загружен»

Сергей Чемезов добавил к перечисленному президентом РТ и свое видение решения проблемы — это экспорт.

— Мы будем делать все, чтобы увеличить долю экспорта, это немаловажно для завода! И за счет этого будем поддерживать общий объем производимой на заводе продукции, — заверил он нас.

— Про Туркменистан скажи, не забудь! — шепнул на ухо главе «Ростеха» Рустам Минниханов

— Да, вот недавно были проведены переговоры с властями этой страны, и, думаю, в ближайшее уже время подпишем контракт на поставку в Туркмению 2 тыс. грузовиков. Очень хороший контракт. Завод в любом случае будет загружен!

Когогин: «Очень не хотелось бы свалиться на позиции 2008 года»

Пока же, увы, ситуация не радует и Когогина, который посетовал, что в мае «рынок потерял еще 22%», и, по его расчетам, итоги полугодия будут отличаться от бизнес-плана. Негативные тенденции продолжаются. Остатки у дилеров по-прежнему очень большие.

— Работу по оценке рынка во втором полугодии мы начали, и если ничего не изменится, то придется выйти на совет директоров с корректировкой бизнес-плана, — вздохнул глава КАМАЗа. — Правильно Сергей Чемезов возлагает надежды на экспорт! С Туркменистаном будет подписан контракт на 1992 автомобиля. Вчера подписан был контракт во Вьетнаме на 438 машин. У нас очень большая уверенность в рынке Узбекистана — в наши намерения входит до 1 тыс. машин туда отгрузить. Видим оживление по нашей продукции на Ближнем Востоке. И традиционно рассчитываем на Казахстан.

По его словам, главным индикатором кризиса в экономике является показатель доли КАМАЗа на рынке, которой, впрочем, топ-менеджеры компании любят хвалиться: дело в том, что сегодня доля на рынке автогиганта превышает в РФ 50%, а это свидетельствует, считает Когогин, о негативных факторах в экономике. В то же время сам глава КАМАЗа очень сдержанно верит в структурные нацпроекты, потому что «их федеральное финансирование только началось». Дорожное строительство, впрочем, должно оживить рынок самосвалов, считает он.

— Но ведь самые существенные потери на сегодняшний день мы понесли не в самосвалах, а в магистральных тягачах! — неожиданно признался Сергей Когогин. — После того как начался рост цен на жидкое топливо, наши клиенты почти перестали покупать. Да, упор мы сделали на газомоторные автомобили, но, к сожалению, размеры госсубсидии на покупку такой техники не превышали 2 млрд рублей, и эти деньги уже закончились. Перевозчики стоят и ждут: будет еще субсидия или нет?! В то же время снижение по грузоперевозкам все же не наблюдается.

Топ-менеджер надеется на второе полугодие, когда растет спрос на полноприводные автомобили у сырьевых, нефтегазовых компаний: сервисные компании начинают покупать технику для выполнения работ в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.

— Но подчеркиваю — положение вызывает большую тревогу у нас, и очень не хотелось бы свалиться на позиции 2008 года, — мрачно заявил он.

После чего все трое удалились на совещание по всем вышеперечисленным животрепещущим вопросам.