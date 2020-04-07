«Остановить завод сейчас — значит пойти на эшафот потом»: «оборонка» ушла в глухую оборону

Оборонные предприятия в нерабочие дни: КОМЗ отдыхает до 10 мая, остальные ездят вахтовыми автобусами на неполный день

Фото: Максим Платонов

До 10 мая останавливает производство ОАО «Казанский оптико-механический завод», сохраняя заработную плату всем работникам предприятия. «Ответственность за срыв исполнения гособоронзаказа с нас никто не снимал», — не согласились с решением руководства ОАО «КОМЗ» на других предприятиях татарстанского ОПК. Следуя рекомендациям «Ростеха», некоторые предприятия возобновили работу, но в режиме сокращенного рабочего дня. Корпоративный транспорт каждого предприятия забирает работников с определенных точек города и вывозит в производственные цеха, а вечером возвращает домой.

«Ростех»: у предприятия должен быть свой план на нерабочие дни

«С выходом указа президента о продлении режима нерабочей недели до 30 апреля оборонные предприятия должны самостоятельно разработать производственные планы на этот срок, — сообщили «Реальному времени» в структурах «Ростеха». — Кто-то может полностью остановить производство, кто-то может перейти на удаленную работу и работать в сокращенном режиме. Соответствующее распоряжение об организации работы в новых условиях было разослало руководством ГК «Ростех» в дочерние компании».

«Во исполнение указа президента от 2 апреля о продлении нерабочего периода до 30 апреля необходимо обеспечить в этот период присутствие на работе «необходимого количества работников (в том числе посменно, по графику)» в целях выполнения заданий гособоронзаказа и для экспорта «с учетом неукоснительного выполнения рекомендаций» Минздрава и других ведомств по профилактике коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении «Ростеха».

Следуя этой рекомендации, вертолетный завод возобновил производство. «С 4 по 30 апреля работа Казанского вертолетного завода будет организована в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 2 апреля 2020 г., а также с принятыми правительством РТ документами о мерах по предотвращению распространения в республике коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций Федеральной службы по труду и занятости», — пояснили в пресс-службе КВЗ. Как уже сообщало «Реальное время», сегодня здесь побывал президент РТ Рустам Минниханов. Во время визита он предупредил о необходимости соблюдения мер безопасности. «Безопасность коллектива — это сейчас один из приоритетов в организации трудовой деятельности», — напомнил президент.



«Безопасность коллектива — это сейчас один из приоритетов в организации трудовой деятельности», — напомнил президент. Фото tatarstan.ru

КОМЗ остановился до 10 мая

Те предприятия, которые не входят в холдинговые структуры «Ростеха», не смогли выйти из-под коронавирусных санкций.

«Мы остановили производство до 10 мая, — сообщил «Реальному времени» гендиректор ОАО «Казанский оптико-механический завод» Вадим Максимов. — Народ не пострадает — заработная плата будет выплачиваться всем», — заверил он. По его словам, остановка связана с исполнением указа президента РФ и распоряжений правительства об ограничении передвижения людей из-за коронавирусной инфекции.

«Конечно, будут начисляться пени (штрафные санкции за несвоевременное исполнение ГОЗ), но что же делать», — говорит он. По его словам, официально могут возобновить работу в ОПК только КВЗ и Зеленодольский завод Горького (потому что входят в список системообразующих, — прим. ред.). Он высказал мнение, что всему татарстанскому ОПК придется стоять до 10 мая, ведь после 30 апреля наступают майские праздники.

С ним не согласился глава ТПП РТ Шамиль Агеев. По его словам, с понедельника возобновили производство не только системообразующие предприятия — КАМАЗ, КВЗ, Зеленодольский завод Горького, — но и «Казанский электроприбор» и «Казанский электротехнический завод». Само собой, продолжают работать предприятия непрерывного цикла — энергетики, предприятия группы «НЭФИС».

КОМЗ остановил производство до 10 мая. Фото kzn.ru

Кто ответит за гособоронзаказ

«Ответственность за срыв исполнения гособоронзаказа с нас никто не снимал», — подтвердил руководитель одного из оборонных предприятий РТ, попросивший не называть его имени. По его словам, штрафные санкции за исполнение ГОЗ достаточно жесткие, вплоть до уголовной ответственности. «Остановить завод сейчас — значит пойти на эшафот потом», — заявил он.

По его словам, те, у кого большой и ответственный объем, придумали схему, как работать в условиях ограничительных санкций. По его словам, ежедневно составляется список работников, которые должны приезжать в рабочую смену под конкретный суточный объем. Этот список утверждается генеральным директором каждого завода, где решено продолжать работу. Чтобы снизить возможность заражения сотрудников в общественном транспорте, предприятие выделяет автобус для сбора и вывода работников на завод. «В среднем в день приезжают 40-50 рабочих», — говорит он. Правда, работать в режиме полного 8-часового рабочего дня они не могут. Для этого нужно организовывать питание в обед. «Но открывать столовую — себе дороже. Роспотребнадзор может найти кучу нарушений. Поэтому решили, что будут работать неполный день», — рассказал руководитель.

При этом он согласился, что риски все-таки есть. «Если вдруг среди них обнаружится больной коронавирусом, то тогда точно придется останавливать завод», — волнуется топ-менеджер. Из-за этого в списки работников, которых вызывают на работу, включили только тех, кто в последние недели не выезжал за границу.



Первым возобновил производство после нерабочей недели КАМАЗ. На рабочих местах трудятся около 70 процентов персонала. Фото Сергея Афанасьева

Напомним, что первым возобновил производство после нерабочей недели КАМАЗ. На рабочих местах трудятся около 70 процентов персонала. Тем, кто продолжает находиться дома, по словам руководителя пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олега Афанасьева, пребывание на вынужденной самоизоляции оплатят в размере двух третей от оклада. Заводчан на работу доставляют вахтовыми автобусами и трамваями.