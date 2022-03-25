Компания сына экс-генпрокурора Чайки избежала санкций Госстройнадзора Татарстана?

Вышел срок или нет для взыскания штрафа с генподрядчика фармсклада ЦВ «Протек» в Казани решит суд

Фото: Любовь Шебалова

Как стало известно «Реальному времени», «битва» Госстройнадзора Татарстана за то, чтобы наказать компанию сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки — АО «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) — генподрядчика строительства в Казани фармсклада ЦВ «Протек» даже на минимальные 50 тысяч рублей, может сойти на нет. Верховный суд России, до которого дошла НИК, вернул дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Причина в том, что для штрафа как будто вышло время. В деле фигурирует решение Арбитражного суда РТ с тремя датами. Если брать в расчет последнюю, то трехмесячный срок для административного наказания пропущен. Так это или нет, предстоит решить самарскому арбитражу. Между тем, сам склад ЦВ «Протек» в Казани, имеющий для фармдистрибьютора стратегическое значение, возможно, уже в апреле начнет работу. С чем связаны подвижки в первоначальных планах сдачи объекта с декабря прошлого года на весну нынешнего и сыграл ли в этом какую-либо роль Госстройнадзор РТ, в фармкомпании не сообщают.

«Имеет принципиальное значение»

В деле Инспекции Госстройнадзора РТ против АО «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) сына бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки, выступившего генподрядчиком строительства в Казани фармсклада ЦВ «Протек», возник новый нюанс. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ 16 марта отменила ранее вынесенные по делу решения судов апелляционной инстанции и округа и направила дело на новое рассмотрение. Но не в первую инстанцию, а в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд, который должен прояснить обстоятельство, которое «имеет принципиальное значение».

Речь идет о привлечении НИК к административной ответственности. Как ранее рассказывало «Реальное время», у Инспекции госстройнадзора (ИГСН) Татарстана возникли претензии к строящемуся логоцентру на улице Крутовская в столице Татарстана. Дело в том, что Национальная инжиниринговая корпорация вела на этом объекте строительный контроль и как техзаказчик, и как генподрядчик. Еще 14 сентября 2020 года ведомство предписало ей в месячный срок устранить нарушение, ссылаясь на Градостроительный кодекс РФ. Согласно ему «достоверное освидетельствование работ может быть сделано только независимым и незаинтересованным в сдаче работ лицом».

Спустя два месяца специалисты ИГСН поинтересовались, исполнено ли их предписание, но все осталось как было. Они составили акт и протокол об административном правонарушении. Кроме того, повторно выписали генподрядчику предписание об устранении нарушений. Теперь уже в срок до 14 декабря. Кроме того, ИГСН в судебном порядке потребовала привлечь компанию-нарушительницу к административной ответственности по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок предписания). Это может стоить юрлицам штрафа до 100 тыс. рублей или приостановление их деятельности на срок до 90 суток. НИК за нерасторопность оштрафовали по минимуму: на 50 тыс. рублей.

Отметим, что застройщик ЗАО «КЭНСИ» 30 декабря 2020 года все же расторг договор с Национальной инжиниринговой корпорацией на выполнение технического задания заказчика. Но как заметил суд, это не основание для освобождения от ответственности. Компания с берегов Невы не соглашалась с претензиями, но не нашла понимания в трех судебных инстанциях. Они были единодушны в том, что строительный контроль, который ведут подрядчик и заказчик, «содержательно отличаются» и не могут вестись одним лицом, поскольку «обратное нивелирует цели и задачи» такого надзора. Компания Чайки подала жалобу в Верховный суд РФ.

У Инспекции госстройнадзора (ИГСН) Татарстана возникли претензии к строящемуся логоцентру на улице Крутовская в столице Татарстана

Запутались в трех датах

Казалось бы, обстоятельства дела были проверены-перепроверены судами. Однако, не все так просто. Как отметили в высшей судебной инстанции страны, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по прошествии срока давности с того дня, когда оно и было совершено. А он в этом случае составляет три месяца. Как ранее разъяснял Верховный суд РФ, срок давности для привлечения к административной ответственности считают с даты изготовления судебного решения в полном объеме (как исключение, вынесения резолютивной части решения).

Поскольку ИГСН составила протокол об административном правонарушении 23 ноября 2020 года, в котором обществу вменено неисполнение предписания от 14 сентября того же года со сроком исполнения 14 октября, при условии изготовлении решения Арбитражного суда РТ в полном объеме 17 января 2021 года, срок привлечения к ответственности пропущен. При этом, в деле есть подписанное судьей решение Арбитражного суда РТ, резолютивная часть которого объявлена 12 января, в полном объеме же оно изготовлено 14 января (указан конкретный том и листы дела). В то же время в картотеке дел арбитража размещено решение, подписанное электронной цифровой подписью, резолютивная часть которого объявлена 12 января, а в полном объеме оно изготовлено 17 января. «Соответственно, решение вопроса о том, в какую именно дату в действительности изготовлено в полном объеме решение Арбитражного суда РТ по настоящему делу, принципиально для определения того, соблюден ли срок давности привлечения к административной ответственности», — констатировала коллегия по экономическим спорам.

Стратегический проект

ЦВ «Протек» (дистрибьюторское звено одноименной крупнейшей в России группы фармкомпаний) в октябре 2019 года подробно информировал о том, что за новый складской комплекс появится у него в Татарстане. Автоматизированный распределительно-логистический центр предназначался для паллетно-коробочного хранения лекарственных средств, БАДов и изделий медицинского назначения, а также приёмки, формирования, комплектации и отправки заказов для клиентов в Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Коми, а также в Кировской области и Пермском крае. Предполагалось, что его мощность составит до 250 тыс. позиций в сутки.

Сообщалось, что ГК «Протек» в строительство логоцентра площадью 15,5 тыс. квадратных метров инвестирует около 1,5 млрд рублей. 10 февраля 2020 года этот инвестплан был презентован на расширенном заседании коллегии минэкономики Татарстана. Заместитель гендиректора по развитию и эксплуатации недвижимости ЦВ «Протек» (он же гендиректор ЗАО «КЭНСИ) Андрей Ванин, представляя проект Президенту РТ Рустаму Минниханову, отмечал, что он имеет для фармдистрибьютора стратегическое значение: «Казань станет центром фармлогистики Приволжского федерального округа».

10 февраля 2020 года этот инвестплан был презентован на расширенном заседании коллегии минэкономики Татарстана. Фото protek.ru

В свою очередь, президент РТ отнес логоцентр «Протека» к числу наиболее перспективных инвестпроектов, реализуемых на территории республики. Сообщалось, что строительство планируется начать весной 2020 года. Открытие было запланировано на IV квартал 2021 года. При этом ЗАО «КЭНСИ» должен был выступить как застройщик, а АО «Национальная инжиниринговая корпорация» как EPC-контрактор (исполнитель комплекса работ — проектирование, приобретение оборудования и строительство объекта). В СНГ это называют услугой «под ключ».

Получить «прописку» и лицензию

«Реальному времени» не удалось оперативно получить комментарий по ситуации от АО «Национальная инжиниринговая корпорация», ЦВ «Протек» и Инспекции госстройнадзора по РТ. Мы готовы опубликовать их по получении. Как уже сообщало наше издание, новый бело-голубой склад ЦВ «Протек» на улице Крутовской, 33 в Казани внешне выглядел готовым еще зимой 2021 года. Логоцентр фармдистрибьютора расположился на месте бывшего пустыря. Новое здание, как утверждали очевидцы, было построено очень быстро: «Буквально на глазах».

Однако, до настоящего момента информации в публичном пространстве о вводе в строй этого комплекса, включая сайт самой компании, нашему изданию обнаружить не удалось. Впрочем, судя по вакансиям, размещаемым на hh, это событие ближайшего времени. Так, начиная с 7 декабря прошлого года упомянутый работодатель начал публиковать на ресурсе информацию о наборе сотрудников. В частности, требовались наборщики заказов в Казани. Местом их работы был указан «теплый оптовый склад» на улице Крутовская, 33. Приглашали людей без опыта работы («Всему обучим»), на полный день, но с выходными субботой и воскресеньем. Зарплата была обещана от 30 тыс. рублей, соцпакет, доставка служебным транспортом и т.д. На данный момент вакансия находится в архиве, т.е. прием закончен.

Но 20 марта набор сотрудников возобновился. На этот раз рабочих склада с зарплатой в 35-60 тыс. рублей, но и с более широким кругом обязанностей: набор товара (медикаменты) по заявкам, контроль, упаковка, перемещение товара, участие в инвентаризациях и т.д. Все это для кандидатов с образованием не ниже среднего, готовым к работе 8-12 часов в смену (график с 15.00 до 24.00). В филиале ЗАО «ЦВ «Протек» «Протек 10 Казань» в поселке железнодорожной станции Высокая Гора «Реальному времени» лаконично сообщили, что аптечный склад на улице Крутовская, 33 пока не работает. Чем вызвана задержка с вводом логопарка в строй и связана ли она с претензиями Инспекции госстройнадзора РТ, директор казанского филиала Данис Мазитов не сообщил, сказав, что у него нет таких полномочий.

Один из менеджеров среднего звена, не пожелавший быть названным, подтвердил, что новый склад «Протека» в Казани официально еще не открыт. Не исключено, что это произойдет уже в следующем месяце. «Ориентировочно 7 апреля планирует прибыть делегация из Москвы, которая до 20 апреля будет принимать логистический комплекс. Когда будет официальное открытие, пока неизвестно. Может быть, еще весь апрель будем работать на старом складе», — говорит он.

Новый бело-голубой склад ЦВ «Протек» на улице Крутовской, 33 в Казани внешне выглядел готовым еще зимой 2021 года

По словам собеседника нашего издания, в новом здании уже проводятся собеседования, «но работать персонал привозят на старый склад, который находится на Высокой Горе, потому что на Крутовской пока еще ничего не работает. Конвейер не ходит, препаратов нет». Сейчас там устанавливают двери, перегородки, душевые. Потихоньку закупают мебель. Работы в части внутренней отделки еще много, уверен он. Вот и в большой столовой пока еще нет ни посуды, ни мебели: даже сидеть негде. Договор на поставку и изготовление мебели для нее еще только заключен.

Новый лекарственный склад «Протека», добавил менджер, пока еще не располагает и всеми необходимыми документами. Их только предстоит получить. В частности, от санэпиднадзора. А после 10 апреля будут поданы документы на лицензирование. И это, по его словам, наиболее важная для работы бумага: «Когда получим лицензию, начнем переезжать на этот склад». Как уже говорилось, изначально склад на Крутовской планировалось открыть еще в декабре 2021 года. Но сроки отодвигались, поясняет сотрудник ЦВ «Протек», так как «не могли получить документы от подрядчика.

В том числе о том, что это здание переходит в собственность ЦВ «Протек»». На данный момент уже есть документ из Росреестра, свидетельствующий о том, что зданию присвоен номер. Логоцентр еще нигде не отображается в документах, так как у него не было адреса, хотя табличка и висела». Одним словом, когда будет разрезана ленточка на торжественном открытии, пока еще никто не в курсе. Но уже на днях в столицу РТ прилетает представитель ЦВ «Протек» из Москвы. Тогда, надеется собеседник нашего издания, и появится большая определенность.

Судебные издержки могут оказаться больше самого штрафа

Руководитель гражданской практики ООО «ЮА «ЮНЭКС» Ринат Чипчиков отмечает, что в этом случае причиной отмены решений судов нижестоящих судебных инстанций стали процедурные нарушения привлечения к ответственности. «Я бы не стал искать здесь какие-то иные причины, поскольку при рассмотрении подобной категории дел судами уделяется особое внимание процедурным вопросам, — говорит он. — Также не думаю, что это может быть попыткой минимизаций санкций, поскольку и без того был назначен минимальный штраф. Судебные издержки на обжалование судебного акта, вероятно, имеют больший размер». Вместе с тем, Чипчиков предполагает, что «в свете последних событий надзор со стороны государства, возможно, станет менее формальным ввиду затруднений в экономической сфере и необходимости поддержки бизнеса».

«Особенная боль всей медицинской индустрии»

«Формальные претензии со стороны надзорных органов — это особенная боль всей медицинской индустрии», — отметил «Реальному времени» депутат Госсовета РТ, владелец ООО «Инновационно-внедренческий центр «Анатомика» (производит медицинское оборудование) Альмир Михеев.

«Самый ресурсоемкий процесс в выводе нового медицинского продукта на рынок — это государственная регистрация, в ходе которой производитель должен доказать, что его изделие безопасно и эффективно. На это уходят годы и миллионы рублей, — рассказывает он. — Однако, большая часть времени тратится на исправление формальных замечаний надзорного органа. «Подпись не там», «не тот код», «опечатка в протоколе» — исправление мелочей затягивается на месяцы, потому что корректировать нужно не только внутренние документы производителя или импортёра, но и протоколы многочисленных испытаний в разных лабораториях (это, к слову, тоже стоит дорого и отнимает немало времени). А если их не исправить — следует отказ в регистрации. И это не говоря уже о других проблемах процесса регистрации: нарушении сроков выдачи заключений надзорным органом, загруженности и встречающейся некомпетентности лабораторий, принуждении к переходу на регистрацию ЕАЭС, что абсолютно не нужно большинству российских производств, но еще сильнее усложнит и затянет процесс».

Михеев приводит свидетельства зарубежных партнеров, которые регистрировали свои изделия как в России, так и в США. По их словам, в нашей стране процесс проходит сложнее и дольше чем даже в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США). «Принимая во внимание огромное количество формальных замечаний со стороны нашего надзора, становится понятно, то эта сложность и сроки никак не гарант большей безопасности изделия, — подчеркивает эксперт. — Бюрократия не гарантирует безопасность, потому что смотреть нужно на содержание, а не на форму».

Владелец ИВЦ «Анатомика» обратил внимание на то, что в случае с новостройкой «Протека» в Казани главные требования, которые предъявляемые к ней как к складу фармацевтической продукции, находятся «в компетенции не строителей, а Роспотребнадзора: зонирование, температурное картирование, климатическое оборудование, особая вентиляция и прочее. Вот эти и подобные требования будут влиять на выполнение помещением своих главных функций. А буквы на бумажках — нет». «Если есть претензии к качеству самого физического строения — о них и нужно говорить, всё остальное — формализм, и он тем более недопустим в текущей экономической ситуации», — подытожил он.

Любовь Шебалова, фото автора