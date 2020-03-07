Айрат Сафин женщинам НКНХ: «Без вас не было бы нашего коллектива»

Как генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» поздравлял с наступающим праздником 8 Марта

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В эти дни представительницы прекрасного пола «Нижнекамскнефтехима» принимают искренние поздравления от мужчин, среди которых президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор НКНХ Айрат Сафин и глава НМР, мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Самые активные, трудолюбивые, талантливые сотрудницы предприятия отмечены государственными наградами и почетными грамотами. В преддверии Международного женского дня в городе и на «Нижнекамскнефтехиме» прошли праздничные концерты. Более подробно обо всем в материале «Реального времени».

«В нашем трудовом коллективе в настоящее время трудятся порядка 6 тысяч женщин»

Большой праздничный концерт в честь Международного женского дня прошел в конференц-зале «Нижнекамскнефтехима». Сюда были приглашены самые добросовестные, активные представительницы НКНХ. Мужчины встречали женщин в холле, дарили букеты с весенними цветами. Здесь же была организована праздничная фотозона.

С торжественной речью выступил генеральный директор НКНХ Айрат Сафин. Он поблагодарил женщин нефтехима за добросовестный труд, активную жизненную позицию и личный вклад в развитие предприятия.

Мужчины встречали женщин в холле, дарили букеты с весенними цветами. Здесь же была организована праздничная фотозона.

— От всего мужского коллектива НКНХ поздравляю вас с наступающим Международным женским днем — 8 Марта. В нашей компании в настоящее время трудятся порядка 6 тысяч женщин самых разных профессий. И вы блестяще справляетесь с возложенными на вас обязанностями. Ваши улыбки, внимание и забота помогают, нам, мужчинам, в повседневных делах и вдохновляют на новые производственные достижения. Хочу пожелать крепкого здоровья, простого женского счастья, чтобы были любимые рядом, дети радовали успехами, а родители были живыми и здоровыми. Вам огромное спасибо, без вас не было бы этого коллектива, — с благодарностью сказал Айрат Сафин.

После своего выступления генеральный директор вручил 22 сотрудницам «Нижнекамскнефтехима» благодарственные письма и подарки. Среди награжденных были две победительницы зонального этапа республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» Гульнара Гильманова и Ольга Ланцова. Они еще раз показали на сцене свои победные творческие номера.

Умные, ответственные, красивые...

Машинист компрессорных насосных установок завода ДБ и УВС Гульнара Гильманова выступила с трогательной песней о любви к НКНХ и Татарстану. Этот номер был признан лучшим в номинации «Моя судьба — моя профессия» (женщина производства).

На НКНХ Гульнара пришла работать 12 лет назад, оставив профессию учителя начальных классов. Здесь с нуля осваивала нефтехимическую специальность — машиниста насосных установок. Кроме того, Гульнара — мать четверых детей. Старшие сыновья тоже работают на производстве, а младшая дочь — студентка политехнического колледжа.

Машинист компрессорных насосных установок завода ДБ и УВС Гульнара Гильманова выступила с трогательной песней о любви к НКНХ и Татарстану

Ольга Ланцова — еще одна яркая и сильная представительница. Она — заведующая хозяйством управления «Энергостанция» и командир поискового отряда «Нефтехимик», которым руководит более 15 лет. В республиканском конкурсе Ольга одержала уверенную победу в номинации «Женщина — пример года».



Под ее руководством поисковиками найдено свыше 800 останков солдат, установлено двадцать одно имя, у шестнадцати красноармейцев найдены родственники. По словам Ольги, таких успехов отряду удалось достичь благодаря весомой поддержке предприятия, где она работает уже 23 года.

— Мне нравится и моя работа, и мое общественное дело — поисковый отряд при НКНХ. Иногда бывает тяжело, но всегда беру себя в руки и иду до конца к своей цели. Сейчас идет строительство нашего музея, в марте состоится его открытие, в апреле собираемся в новую экспедицию, — рассказала корреспонденту «Реального времени» Ольга Ланцова.

Поисковиками найдено свыше 800 останков солдат, установлено двадцать одно имя, у шестнадцати красноармейцев найдены родственники

В своем творческом номере командир поискового отряда «Нефтехимик» рассказала о том, как ей удалось выполнить обещание, данное родителям, найти останки родного дедушки, погибшего во время Великой Отечественной войны.

К слову, 7 марта победительницы зонального тура республиканского конкурса «Женщина года» Ольга Ланцова и Гульнара Гильманова отправились на встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Вы прекрасная и лучшая половина Нижнекамска»

Еще один праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся накануне в Доме народного творчества. Более 70 представительниц «Нижнекамскнефтехима» получили личное приглашение на праздник от главы НМР, мэра Нижнекамска Айдара Метшина.

— Женщины Нижнекамска являются нашим самым большим богатством. Вы прекрасная и лучшая половина Нижнекамска, сочетаете домашний очаг с успешной карьерой, проявляете себя во всех сферах нашей насыщенной жизни. В этот прекрасный день весны и красоты хочется от души пожелать здоровья и благополучия, пусть в жизни будет много радости и любви, желаю отличного весеннего настроения и женского счастья, — торжественно сказал Айдар Метшин.

В числе тех, кто поднялся на сцену в этот день была инженер-технолог завода олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» Вера Фархутдинова.

. Более 70 представительниц «Нижнекамскнефтехима» получили личное приглашение на праздник от главы НМР, мэра Нижнекамска Айдара Метшина.

— Конечно, очень приятно оказаться в такой обстановке, сразу чувствуется приближение праздника, — поделилась впечатлениями Вера Фархутдинова. — Я работаю на предприятии с 1985 года, пришла сразу после окончания ПТУ №62, потом окончила КХТИ. Начинала аппаратчиком, 19 лет проработала в одном цехе, очень хороший коллектив был, опыта набралась. Это помогло продвинуться в дальнейшем, с 2004 года работаю в производственно-техническом отделе.



По словам коллег, за период работы сменным инженером-технологом Вера Александровна изучила технологические процессы цехов завода, товарно-материальные потоки, особенности оперативно-диспетчерской службы.

Почетными грамотами также были отмечены лаборант Флера Ибрагимова, аппаратчики Галина Дьякова и Нина Руднева, машинист насосных установок Нурания Шайдуллина.

Награда из рук президента РТ



Отдельно стоит рассказать еще об одной представительнице «Нижнекамскнефтехима» Гельнаре Фархутдиновой. За многолетний добросовестный труд, внедрение новаторских идей она отмечена государственной наградой, ей было присвоено звание «Заслуженный химик РТ». Награждение состоялось в Казани 5 марта в КДК им. Ленина. Награду вручил лично президент Татарстана Рустам Минниханов.

Гельнара Фархутдинова всю жизнь посвятила «Нижнекамскнефтехиму»

— Это очень дорогая для меня награда. Приятно, что оценили мой труд, труд моего коллектива. Я отработала на заводе более 40 лет, очень любила и люблю свою работу, потому что она скрупулезная, серьезная, требует много отдачи. Хочу сказать большое спасибо руководству, коллективу, мне очень нравится у нас на «Нижнекамскнефтехиме», иначе бы я не проработала здесь столько лет, — поделилась с «Реальным временем» своими эмоциями Гельнара Фархутдинова.



Гельнара Фархутдинова всю жизнь посвятила «Нижнекамскнефтехиму». Устроилась на работу в 1979 году аппаратчиком синтеза 4-го разряда. Принимала активное участие в пусконаладочных работах, а также в пуске цеха получения носителей завода окиси этилена. Параллельно, не прекращая трудовую деятельность, училась в Нижнекамском нефтехимическом техникуме. В 1987 году была переведена на должность техника-технолога 1-й категории цеха производства этиленгликолей и этилцеллозольва №2406, в 2000-м — техника-технолога 3-го разряда.

Сегодня Гельнара Фахрутдинова успешно трудится аппаратчиком окисления 5-го разряда цеха №6706. Сейчас в ее обязанности входит ведение и контроль по приемке, откачке готовой продукции в цехе производства этиленгликолей и этилцеллозольва завода олигомеров и гликолей.

С заботой друг о друге

И таких удивительных, неординарных, творческих, целеустремленных женщин на НКНХ очень много. И все они заслуживают отдельного внимания и слов благодарности. Мужчинам остается только удивляться тому, как им удается совмещать работу на производстве, домашние дела, воспитание детей и при этом не терять обаяние и шарм.

Женщины нефтехима работают в самых разных профессиях: аппаратчиками, изолировщиками, прессовщиками, слесарями КИПиА, сливщиками-разливщиками, инженерами, диспетчерами

К слову, сегодня на предприятии трудятся 5780 представительниц прекрасного пола — это 39% трудового коллектива. Женщины нефтехима работают в самых разных профессиях: аппаратчиками, изолировщиками, прессовщиками, слесарями КИПиА, сливщиками-разливщиками, инженерами, диспетчерами, и надо сказать, справляются со своими обязанностями не хуже мужчин, внося серьезный вклад в профессиональные успехи предприятия, выполняя важную социальную роль.



— Женщина — очень серьезная составляющая нашего трудового коллектива. Мы всегда все свои надежды обращаем на женщин, потому что когда в коллективе есть женщина, есть слаженная работа, понимание, уменьшается количество сложных ситуаций, — рассказала Елена Велик, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима». — Женщины «Нижнекамскнефтехима» переживают и за семью, за дом, за работу, проявляя всеобъемлющую заботу о нашем предприятии.

Женщины вносят весомую лепту в успехи компании, а она заботится о женщинах

Свою заботу и внимание к женщинам «Нижнекамскнефтехим» проявляет не только в преддверии 8 Марта — на протяжении всего года. Для этого на предприятии созданы все условия.

— У нас есть много социальных объектов, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, санатории-профилактории, есть возможность отдохнуть и поправить здоровье. Много льгот действует — это и представление маминых дней, получение подарков детям на Новый год и прочее. Все это очень ценится. Наши женщины вносят весомую лепту в успехи компании, а она заботится о женщинах, — акцентировала внимание заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик.



Партнерский материал

