В Казани пройдет форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани пройдет международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав организационного комитета по его подготовке и проведению.

Кабмину республики поручено в течение 30 дней разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению форума. Также он должен обеспечить контроль за его реализацией.

Сопредседателями оргкомитета назначены Рустам Минниханов и первый президент Татарстана, Государственный Советник республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Их заместителями стали вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров и мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). Секретарем оргкомитета выбран гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В состав оргкомитета также вошли мэр Зеленодольска и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, помощник президента республики Олеся Балтусова и другие. Всего в списке 39 человек.

Напомним, Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия принята 17-й сессией Генеральной Конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1972 года. Ее утвердили, принимая во внимание, что «повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности или природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех народов мира».



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Татьяна Демина