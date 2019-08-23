Минниханов встретился с главой департамента экономики Швейцарии

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с главой федерального департамента экономики, науки и научных исследований Швейцарии Ги Пармеленом.

Переговоры прошли в рамках WorldSkills Kazan 2019 в выставочном центре «Казань Экспо», сообщает пресс-служба президента республики.

Минниханов поблагодарил Ги Пармелена за представительную делегацию, прибывшую на соревнования в Казань. Швейцарию на чемпионате WorldSkills представляют 41 участник, 43 эксперта и девять технических специалистов.

Президент РТ выразил заинтересованность в развитии сотрудничества Татарстана со Швейцарией в рамках российско-швейцарских отношений. «Я считаю, что мы обладаем необходимым потенциалом для развития торгово-экономических связей», — отметил он.

Швейцарский гость в свою очередь отметил высокий уровень организации чемпионата мира WorldSkills в Казани.

Напомним, чемпионат мира по профессиональному мастерству стартовал в Казани вчера и продлится до 27 августа. По предварительным расчетам, площадку проведения соревнований МВЦ «Казань Экспо» за это время посетят порядка 70 тыс. человек.