Светлана Чупшева, АСИ: «Рустам Нургалиевич учит делиться, учить и учиться — это главный принцип успеха»

В Казани обсудили платформу по обмену лучшими практиками социально-экономического развития между регионами

Сегодня в Казани стартовало масштабное обсуждение реализации проекта «Библиотека умных решений «Смартека», представляющего собой глобальную платформу по обмену лучшими практиками социально-экономического развития между регионами. О том, как «Смартека» поможет в реализации нацпроектов, трудно ли адаптировать лучшие практики одного региона под другие субъекты, какой лайфхак Рустама Минниханова регулярно приводит Татарстан в топ Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и какой инструмент по обмену опытом разработала наша республика, — в материале «Реального времени».

Архитектура платформы

Первая стратегическая сессия, посвященная вопросам реализации системной инициативы Агентства стратегических инициатив — «Библиотеки умных решений «Смартека», состоялась сегодня в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Казань». Для участия в мероприятии в Татарстан прибыли высокие чины из соседних республик, а также московские гости в лице замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

Поручение по запуску платформы, позволяющей регионам обмениваться лучшими социально-экономическими практиками, было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам ПМЭФ-2019. Ответственность легла на плечи региональных властей, а также на АСИ. Необходимость внедрения этой системы объясняется тем, что, несмотря на наличие практически у каждого субъекта РФ интересных управленческих решений и практик, стандарты их описания, единые метрики и мониторинг контроля за результатом до сих пор отсутствуют.

По словам главы АСИ, «Смартека» должна стать «постоянно действующим механизмом, где регионы, компании, муниципалитеты и предприниматели смогут участвовать в изменениях в конкретном городе, регионе и стране».

Глава Агентства стратегических инициатив выразила надежду на то, что по итогам двухдневной сессии в казанской «Точке кипения» участникам удастся определить несколько лучших решений, которые затем будут представлены на платформе «Смартека» в числе первых

— Мы уже сформировали архитектуру данной платформы. Первый формат — онлайн-платформа, где любой может выкладывать свои решения по определенным стандартам. Условный «каталог решений» будет дифференцирован по 12 нацпроектам. Будет внедрена система рейтингования и наставничества, — сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. — Второй формат — офлайн-лаборатории, в рамках которых мы будем собираться в разных регионах (как сегодня в Республике Татарстан) и обсуждать тематики, конструировать новые решения вместе с бизнесом и властями.

Также глава Агентства стратегических инициатив выразила надежду, что по итогам двухдневной сессии в казанской «Точке кипения» участникам удастся определить несколько лучших решений, которые затем будут представлены на платформе «Смартека» в числе первых.

Лайфхак Минниханова и трудности адаптации

В ходе обсуждения глава АСИ Светлана Чупшева упомянула Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов, в котором Татарстан регулярно удерживает топовые позиции. Спикер справедливо заметила, что за последние пять лет топ-30 в этом списке практически не менялся.

— В «топе» находятся самые активные губернаторы и самые замотивированные региональные команды, которые даже не ждут описания лучших практик. Могу привести в качестве примера лайфхак от Рустама Минниханова: после каждого подведения итогов рейтинга он смотрит данные своего региона, смотрит, где лучшие показатели, и, не дожидаясь ничего, направляет свою команду в регион с лучшей практикой, чтобы изучить и перенять опыт. Он смотрит интересные управленческие решения, которые могут быть использованы в Татарстане. Чтобы оставаться лидером, нужно двигаться и бежать быстрее, чем другие регионы, — высказалась глава Агентства стратегических инициатив.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республиканские решения активно берутся в работу другими регионами, причем наработок по тем или иным направлениям нацпроектов у нас действительно много — от демографии и жилья до поддержки малого и среднего бизнеса.

Рустам Минниханов отметил, что республиканские решения активно берутся в работу другими регионами

— Что радует — Республика Татарстан сегодня действительно делится своими решениями, приглашает к себе делегации. Рустам Нургалиевич всегда учит свою команду делиться, учить и учиться. Я считаю, что это главный принцип успеха республики, — высказалась Светлана Чупшева.

Участники сессии признают: готовность делиться опытом — это замечательно, но как быть с адаптацией лучших решений и практик одного региона в других субъектах?

— Безусловно, на одну задачу может приходиться несколько абсолютно уникальных решений, подходящих под разные культурные и демографические определения, территориальные размещения. Можно взять решение не комплексно, а составить его из нескольких элементов, как трансформер. Понимаете, мы говорим не о каком-то едином стандарте, который будет растиражирован на всю страну. Это действительно ряд уникальных решений, которые каждый будет использовать под свою идентичность, — пояснила гендиректор АСИ.

Инструмент от Минэкономики РТ

В рамках мероприятия его участникам был представлен проект Министерства экономики Татарстана, представляющий собой локальную платформу для обмена лучшими практиками социально-экономического развития. «Конкурс лучших практик Татарстана» станет первым практическим опытом в реализации главной идеи федеральной «Смартеки».

На цифровой платформе будут публиковаться успешные предпринимательские и административные практики. Все они будут разделены территориально и по сферам применения, что поможет пользователям легко ориентироваться при поиске нужной информации, а также видеть наиболее активные территории и их глав. Доступ к данным через онлайн-систему даст возможность оптимизировать время и усилия всех заинтересованных участников. Каждая практика будет проходить модерацию и экспертную оценку перед публикацией, а в дальнейшем может быть включена в «Золотую сотню Татарстана» и войти в состав успешных практик федерального значения.

По словам Фарида Абдулганиева (слева), конкурс лучших практик поможет повысить эффективность управленческого аппарата Татарстана

По словам министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, конкурс лучших практик поможет повысить эффективность управленческого аппарата Татарстана, увеличить инвестиционную привлекательность и поднять благосостояние населения через обмен успешным опытом внутри республики. Отмечается, что первый релиз платформы запланирован на сентябрь 2019 года.

Необходимое расширение

Также в ходе стратегической сессии свое видение платформы озвучил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Спикер задался вопросом о роли «Смартеки» в увеличении темпов развития индивидуального жилищного строительства в соответствии с нуждами населения.

— Что необходимо для того, чтобы регионы могли взять из платформы лучшие стандарты в этой части? Первое, чего у нас не хватает, — земли, приближенной как минимум к городским округам или границе города. Во-вторых, у нас нет правильного подхода к расчету инженерной инфраструктуры на квадратный метр ИЖС (тепло, водоподготовка и водоотведение). В-третьих, наши банки не умеют выдавать ипотеку под тот же процент, под который они выдают ипотеку при строительстве многоквартирных домов на этапе стройки через ДДУ или эскроу. Мы со своей стороны разработали стандарт выдачи ипотеки, взяв лучшие практики, сложившиеся в Нижегородской, Липецкой, Калужской и Воронежской областях: там Сбербанк и «Банк ДОМ.РФ» начинают выдавать ипотеку на тех же условиях, как если бы мы покупали квартиру на этапе стройки, — сообщил Никита Стасишин.

В свою очередь председатель правительства Республики Марий Эл Александр Евстифеев предложил расширить «каталог решений» платформы за пределы нацпроектов. По его мнению, круг существующих проблем сейчас «не влезает» в данный формат.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов