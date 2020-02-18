Агровузы Казани теряют рейтинги: денег достаточно, хороших ученых — нет

Почему казанские сельхозуниверситет и ветеринарную академию обогнали почти все конкуренты Поволжья

Рустам Минниханов на коллегии Минсельхоза, как и в прошлом году, обрушился с критикой на крупнейшие агровузы Татарстана — за низкое качество научной деятельности, выраженное в малом числе патентов. На предыдущей коллегии президент также ругал Казанский государственный аграрный университет и Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана — за низкие места в общенациональных рейтингах агровузов России (17-е и 45-е соответственно). Как выяснило «Реальное время», спустя год рейтинги вузов упали еще ниже — из-за отставания в коммерциализации интеллектуальных продуктов, малого числа патентов и слабых научных работ.

За что президент Татарстана критиковал агровузы

На недавней коллегии Минсельхоза РТ президент Татарстана обрушился с критикой на сельхозвузы республики. По словам Рустама Минниханова, они ведут слабую научную деятельность.

— У нас ветеринарная академия по 2019 году имеет только три патента! Аграрный университет всего 27! — возмутился президент. — Но ваша задача же не только обучать, вы должны создавать новые подходы, новые научные продукты. У нас все импортное, все завозим, ученые ваши должны наукой заниматься!

Проблему президент поднял не впервые. Не далее чем в прошлом году, также на коллегии Минсельхоза, вузы уже становились объектом его критики. Ректорам КГАВМ и КГАУ, а также тогдашнему министру образования Рафису Бурганову президент сделал замечание из-за низких позиций татарстанских заведений в российском рейтинге. Рустам Минниханов был неприятно удивлен, что аграрный университет по итогам 2018 года занял лишь 17-е место среди 56 вузов подобного профиля в стране. При этом ветеринарная академия и вовсе находилась на 45-й позиции.

— Это лучшая академия! Займитесь немного своими рейтингами, — заметил Рустам Минниханов, поругав ректорат вузов и за то, что лишь 18% их выпускников идут работать на сельхозпредприятия.

На недавней коллегии Минсельхоза РТ президент Татарстана обрушился с критикой на сельхозвузы республики. Фото tatarstan.ru

Лучшие позиции у регионов-«житниц»

Рейтингов вузов сегодня немало, однако более-менее представительных и профессиональных — немного. Так, в прошлом году Рустам Минниханов имел в виду рейтинг востребованности вузов в РФ за 2018 год, подготовленный агентством «Россия сегодня» («РИА Новости») по отраслевым образовательным учреждениям в том числе. В данном перечне первые позиции заняли Ставропольский государственный аграрный университет, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина и Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина. В пятерку также вошли Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова и Донской государственный аграрный университет.

Даже непрофессионалу в глаза бросается то, что три лучших вуза расположены в самых плодородных регионах страны, «житницах» как Российской империи, так и СССР и новейшей России: Ростовской области (Дон), Краснодарском и Ставропольском краях. В прошлом году лидером стала Ростовская область, за ней следовал Краснодарский край, на третьем месте Ставропольский край.

Поволжье — лишь третий регион России по сбору зерновых. Как писала газета «Реальное время» весной прошлого года, анализируя ситуацию, когда Россия стала лидером по пшеничному экспорту, главными экспортерами пшеницы, если не считать перепродавцов, тоже являются Ростов, Краснодар, Ставрополь.

Поволжье — лишь третий регион России по сбору зерновых. Фото agro.tatarstan.ru

Низкая коммерциализация интеллектуальных продуктов у казанцев

Ульяновская и Саратовская области находятся южнее Татарстана, и сельское хозяйство здесь развивается в более выгодных климатических условиях. Однако аграрные вузы Татарстана уступают почти всем соседям по ПФО с более-менее развитым АПК: Пензенской области, Башкортостану, Кировской области, Удмуртии.

Что интересно, у лучших вузов не самые высокие показатели по доле выпускников, получивших направление на работу: у Ставропольского лишь 93,9%, у Саратовского — 95,6%, у Донского — 94,2%. Зато у обоих казанских агровузов этот показатель как будто составляет 100%. С другой стороны, получившие направление студенты далеко не обязательно пойдут работать именно по своей специальности. Вернее, точно не идут — не просто так же президент ругал их за это в прошлом году.

Главным показателем рейтинга являлась доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов, в частности число научных патентов и индекс цитирования трудов сотрудников вуза. На прошлой неделе Минниханов неспроста подверг критике уже не только агровузы, но и вузы Татарстана в целом — за малое число научных патентов, что сигнализирует о слабой научной работе и, что еще хуже, об отрыве теории от практики (особенно агробизнеса). Действительно, Ставропольский государственный аграрный университет получает почти 20% средств от коммерциализации своих интеллектуальных продуктов, индекс цитирования трудов — 31. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина получает 11,5% средств от коммерциализации продуктов (индекс цитируемости — 21), Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина соответственно 9,2% (21).

В казанских вузах один из самых низких индексов цитируемости научных трудов: в аграрном — 9, в ветеринарной академии — 6 (самая низкая оценка вообще). При этом, если в аграрном университете на коммерциализацию приходится доля в 12,6%, то в ветеринарной академии — статистически ничтожные 3,7%. Хуже дела только в Якутской государственной сельскохозяйственной академии и в Ивановской государственной сельскохозяйственной академии имени Д.К. Беляева (по 3,5% у обоих).

В «Рейтинге аграрных вузов» проекта Univer.EXPERT за 2019 год Казанский государственный аграрный университет занял лишь 33-е место, набрав всего 16,7 балла. Фото rt-online.ru

Новый агрорейтинг — новый провал?

Что с научной деятельностью у казанских вузов не очень хорошо, демонстрирует и новый рейтинг «Национальное признание» за 2019 год. Его методология как раз предполагает подробное изучение качественного основного профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений вузов, и признание национальным (российским) профессиональным сообществом научных, инновационных и научно-практических достижений вузов.

За основу был взят Государственный рубрикатор научно-технической информации. Авторы при этом составили два рейтинга. Отдельно — «Рейтинг аграрных вузов», тех вузов, которые специализируются исключительно на сельском и лесном хозяйствах, и в большинстве своем являются учреждениями, подведомственными Минсельхозу России. Рейтинговались аграрные (в т. ч. ветеринарные) и лесотехнические вузы в целом, даже если в них были открыты непрофильные образовательные программы (экономической, гуманитарной или иной направленности). Составили «Рейтинг вузов по предмету «Сельское и лесное хозяйство», куда включили вузы самого разного профиля (аграрные и лесотехнические, классические университеты, технические заведения и пр.), в которых есть сельскохозяйственные или лесотехнические институты.



Увы, позиции казанских аграрных вузов оказались здесь еще хуже. В «Рейтинге аграрных вузов» проекта Univer.EXPERT за 2019 год Казанский государственный аграрный университет занял лишь 33-е место, набрав всего 16,7 балла (вошел в рубрикатор «Вузы ниже среднего по стране»). А Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана заняла вообще предпоследнее место, обогнав лишь Великолукскую государственную сельхозакадемию и набрав лишь 5,4 балла (рубрика — «Слабые вузы»).

Для сравнения, Ставропольский государственный аграрный университет, став и на этот раз лидером, набрал 257,7 балла, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, заняв второе место, набрал 158,7 балла, Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, войдя в тройку лидеров, набрал 137,2 балла. Что интересно, в пятерку лучших вузов вошли неожиданно казанские конкуренты, помимо сильного саратовского вышеупомянутого вуза — Башкирский государственный аграрный университет, набравший 101,4 балла и занявший четвертое место. И вновь Казань обогнали соседи по ПФО, помимо Саратова и Уфы это Ульяновск, Пенза, Ижевск, Самара, Киров, Пермь.

В рейтинге же, где учитывались даже классические университеты, при которых открыты сельскохозяйственные или лесотехнические институты, позиции казанских аграрных вузов еще хуже: Казанский государственный аграрный университет занял в нем 37-е место, набрав 8 баллов, Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана делит 66—67 места с Марийским государственным университетом (оба набрали по 4,2 балла).

«Я вам могу показать кучу других рейтингов, где мы стоим на 5-м, на 6-м месте»

В Казанском аграрном университете на запрос газеты «Реальное время» за несколько дней так и не ответили.

А ректор второго вуза — ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Рустам Равилов не согласился с оценками обоих рейтингов. По его мнению, Рустаму Минниханову подсунули недостоверную информацию о позициях вуза.

— Тогда его помощники нашли рейтинги «России сегодня», где мы находились на 45-м месте. Я вам могу показать кучу других рейтингов, где мы стоим на 5-м, на 6-м месте. Рейтинг «России сегодня» — необъективный, там оценивают вузы всего по трем пунктам. Чтобы делать объективные рейтинги, надо применять специальные методики. Если человек метр пятьдесят ростом, то среди более высоких он будет выглядеть самым плохим, а если я буду оценивать его по способностям в математике или в музыке, то он может быть и первым! — заявил он «Реальному времени».

Равилов обращает внимание и на то, что, например, в другом рейтинге вузов, составленном Минсельхозом РФ, используется около 24 показателей, из которых половина — абсолютные, а не относительные (рассчитанные на 100 студентов или 100 преподавателей). По абсолютным показателям будут лидировать большие вузы, вроде Ставропольского, где учится 18 тыс. студентов — тогда как в ветеринарной академии — всего 1 200. Конкурировать с ним казанским вузам невозможно.



— По относительным же показателям — мы достаточно хорошо выглядим. Например, по количеству кандидатов и докторов наук [на 100 преподавателей] мы вообще занимаем чуть ли не первые позиции. Есть рейтинги, где мы находимся в первой десятке, — уверяет он.

«Наверное главная проблема сейчас не в финансировании, а в кадрах!»

Ректор ветеринарной академии считает, что позиции в рейтингах никак не связаны с финансированием самих вузов. По его мнению, они связаны с пиаром. Авторы ряда рейтингов могут составить их по одним показателям, выставив конкретный вуз в хорошем свете, или по другим, и тогда вуз предстанет в плохом. Финансирование в высших учебных заведениях подушевое. То есть зависит от числа студентов, от разных специальностей, где стоимость обучения может быть разной. Например, на подготовку ветеринарного врача и экономиста государство тратит разные суммы. Потому что для подготовки ветеринарного врача требуются животные, выезды в хозяйство, а на подготовку экономиста затрат будет меньше.

— Естественно, какие бы ни были рейтинги (объективные или не объективные), они важны в работе учебного заведения, потому что на них ориентируются абитуриенты, а это наше будущее, и хотелось бы набирать студентов с высоким уровнем базовых знаний. Поэтому мы прилагаем большие усилия, чтобы исправить существующее положение, — добавляет Равилов. — В плане финансирования все вузы имеют равные условия. Наверное, главная проблема сейчас не в финансировании, а в кадрах! За последние 7—8 лет зарплаты в вузах повысились в 4—5 раз, но из-за того,что долгое время уровень зарплат был невысокий, в вузах оставались не самые лучшие выпускники и сейчас, даже при сравнительно неплохом финансировании, трудно подобрать кадры на должности руководителей подразделений, для выполнения научных проектов, для решения сложных комплексных задач. В аграрном образовании достаточно проблем, но главные из них сегодня, я считаю, это низкий уровень практической подготовки студентов и плохая закрепляемость кадров на селе.

«Человеку, если он хочет научиться плавать, нужна вода, а агровузам — сельхозучастки»

— Да, у Ставрополя 18 тыс. студентов и, соответственно, бюджет у них больше. Но сказать, что им дают больше, а нам дают меньше, было бы неправильно и несправедливо, — убежден Тахир Хадеев, зампредседателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ, председатель комиссии Госсовета по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013—2020 годы».

Собеседник «Реального времени» согласен с критикой президента Татарстана в оценке сельхозобучения в республике. Но отмечает, что к такому положению наши агровузы пришли не за один день. И связано это прежде всего с плохой практической подготовкой студентов — из-за отсутствия у вузов своей сельхозбазы.



— Человеку, если он хочет научиться плавать, нужна вода, а агровузам — свои сельхозучастки. У наших вузов их нет. То есть с практической частью обучения уже неважно. Я во многих регионах России бываю, посещаю там аграрные университеты. Прекрасный пример — Краснодар, у его агровуза опытные поля, хозяйства свои есть, идет патентная и научная работа, есть научный городок. И многие приезжают туда учиться. Есть очень хороший пример в Саратове, где агровузы объединили в один. У них тоже есть своя переработка, выкупили для практического обучения обанкротившееся хозяйство, и сегодня на его базе готовят специалистов, — рассказал Хадеев «Реальному времени».

«Возможно, имеет смысл наши главные агровузы объединить?»

Но перспективы у агровузов Татарстана все-таки есть, считает Хадеев и положительно воспринимает приход нового ректора в КГАУ (Айрат Валиев возглавил его в 2018 году). Для самого же вуза, где в свое время учились оба президента Татарстана, Шаймиев и Минниханов, имеет особое значение стать лидером. Зампредседателя агарного комитета в Госсовете РТ предлагает агровузам активнее участвовать в практических делах, в событиях, что происходят в селах Татарстана, на крупных агропредприятиях. Потому что жизнь на селе каждый день меняется, и агроспециалисты сегодня очень востребованы. Тем более аграрная экономика растет, республика — один из лидеров в АПК. А без грамотных агроспециалистов и инженеров вести сельскохозяйственное производство невозможно.

— Возможно, имеет смысл наши главные агровузы объединить? Надо нам менять и базу, и увеличивать финансирование сельхозобучения. Ведь у КФУ финансирование в разы больше, чем у агровузов. Село финансируют по остаточному принципу… Но вопрос объединения должен решать президент, правительство. Скажем, дать агровузам землю в Иннополисе, часть его территории для практики, создав там современный агрогородок. Надо объединять усилия. И создать, например, Аграрно-образовательный научно-исследовательский центр Республики Татарстан. Цель-то одна, территория одна, земля одна. Надо исходить не из того, кому какое место в рейтингах занимать, а из того, чтобы работа вузов была эффективной и конкурентоспособной. Нельзя жить прошлыми заслугами, надо смотреть вперед, изучать опыт.

«Мы предлагали агровузам совместно работать»

Впрочем Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ, не согласен с предложением укрупнить агровузы РТ для создания на их базе крупного научного агроцентра.

— Мы же это проходили уже! Мы хотели укрупнять колхозы, укрупнили, создали агрохолдинги… Укрупнив вузы, мы в лучшем случае сэкономим на зарплате ректора и проректоров, а все остальное останется тем же самым. Просто надо научную мысль правильно направить и правильное задание ей дать.

Однако с оценкой Рустама Минниханова согласен и он. И главная причина, по мнению Байтемирова, действительно — в малом практическом обучении студентов и в том, что научные разработки ученых не реализуются в итоге на селе Татарстана, а пылятся на полках. Отчасти виноваты в этом сами вузы.

— Вот мы на нашем XX съезде ассоциации высказались, предложив вузам участвовать в наших программах. Мы создаем сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов. И предложили начать внедрять в наших сельских предприятиях инновационные разработки, научные технологии, которые, как говорят наши ученые, лежат у них в столе как невостребованные. Мы предлагали нашим агровузам совместно работать над внедрением инновационных программ — на возмездной основе! Если ученый является разработчиком каких-то программ, технологий, то наши кооперативы будут финансировать его работы, ученый становится пайщиком кооператива, сопровождая внедрение научных технологий. Нас услышали и в ветеринарной академии, и в аграрном университете. Но ответили, к сожалению, только в КНИТУ…

Фермеры Татарстана уже дважды провели заседание с дирекцией КНИТУ и собираются в скором будущем на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива открыть учебно-производственный центр, куда будут приглашаться на производственную практику студенты старших курсов. Чтобы впоследствии они могли бы свои разработки внедрить в производство той или иной продукции на селе Татарстана.