«Тикток-реальность»: как управлять миллионами

Что такое «тикток-хаус», о чем шла речь на коллегии Минздрава РТ и к кому спешит «поликлиника на колесах» — обзор недели от программы «7 дней»

Минувшее воскресенье было Международным днем без интернета. Впрочем, подавляющее большинство об этом узнало именно из Всемирной паутины. Человек современный просто разучился обходиться без гаджетов. И этим активно пользуются предприимчивые современники. Кто-то ищет и передает информацию, другие продают и покупают, третьи — общаются, четвертые монетизируют любую активность, пятые — исподволь заставляют других делать что-то, причем далеко не всегда безопасное или законное, в своих интересах. О «тикток-реальности», домах для блогеров и других ключевых событиях недели, по мнению наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

«Тикток-хаус» — фабрика управления людьми?

Подавляющее большинство наших современников без интернета не представляют себе жизни. Это кладезь информации, инструмент для системы образования, средство ведения бизнеса и деловых переговоров, место общения, где расстояния не имеют значения, центр развлечения и… управления людьми. Именно такая функция, неожиданно для многих, в том числе и официальных структур, многочисленных молодежных организаций и силовиков, обнаружилась у социальных сетей, в частности у «ТикТока».

Государственные и общественные структуры, призванные работать с подрастающим поколением и, прежде всего, оберегать, сегодня вынуждены признать: контакт, каналы коммуникации со значительной частью молодых людей потеряны. И этим воспользовались персоны, действующие в собственных интересах либо интересах некоего круга лиц, иной раз «дергающих за веревочки» очень и очень издалека.

Ведущего программы «7 дней» — генерального директора телеканала «Новый век», депутата Госсовета РТ, председателя Союза журналистов Татарстана Ильшата Аминова особо впечатлила история 18-летнего тиктокера Константина Лакеева. Того самого, который в компании с другими молодыми людьми участвовал в нападении на машину ФСБ в Москве 23 января текущего года. Блогер был задержан и признался в содеянном. Обещал, что «такое больше не повторится». Пока тиктокер, у которого 800 тыс. подписчиков, решением Пресненского суда Москвы арестован на 2 месяца. Что характерно, по сообщению ряда СМИ, коллеги, в том числе те, с кем Константин совместно работал, от Лакеева отреклись. Общаться с журналистами и вообще говорить о том, что знакомы с задержанным коллегой, им «запретили продюсеры» под угрозой «вылететь из тиктокерского дома».

Блогер Костя Лакеев уже давно не живет с родителями, он обосновался в Подмосковье в «тикток-хаусе». Фото: kievskyyy/instagram.com

Как отметил с экрана Ильшат Аминов: «Блогер Костя Лакеев уже давно не живет с родителями, он обосновался в Подмосковье в «тикток-хаусе». И это тоже новое явление в нашей жизни. Предприимчивые люди собирают в таких домах самых успешных блогеров. Ребята там живут под присмотром неких наставников, круглосуточно делают ролики и получают за это приличные деньги, до пятисот тысяч рублей в месяц. То есть работает целая фабрика роликов, где трудятся молодые блогеры. Проект отбивается за счет рекламы. В тикток-доме «Гуд Пипл», где жил и работал Костя Лакеев, полиция арестовала всего 11 блогеров. А теперь простая математика. У каждого блогера, живущего в этом специальном доме, по миллиону подписчиков, совокупная аудитория — 11 миллионов подростков, плюс репосты, итого: 15—20 миллионов пользователей — совокупная аудитория одного такого тикток-дома. Теперь вы поняли, как все серьезно, какую реальную силу они сегодня представляют. И эту силу можно использовать в любых целях».

Взять COVID-19 под контроль

О том, как это сделать и что для этого уже делается, говорили на состоявшейся на минувшей неделе в Казани итоговой коллегии Минздрава РТ.

«Вначале мы как будто рядом с Чернобылем стояли…» — охарактеризовал ощущения в самом начале пандемии в своем приветственном слове к участникам совещания президент Татарстана Рустам Минниханов. Чувство надвигающейся катастрофы, неспособность повлиять на то, как распространяется неведомая ранее болезнь, угрожая жизни и здоровью в том числе близких и родных людей.

Сегодня человечество постепенно адаптируется к жизни с новой коронавирусной инфекцией. И вакцинация (а вакцин, в том числе в России, создана далеко не одна, причем в рекордные сроки) дает шанс на то, чтобы свести возможные угрозы к минимуму. И в этой работе есть часть заслуг и татарстанских, казанских ученых. А именно сотрудников Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Созданный для поиска эффективных средств ранней диагностики и подбора максимально действенного комплекса лечения онкологических заболеваний, центр с началом новой, охватившей весь мир эпидемии активно включился в работу как по разработке вакцин, так и по созданию экспресс-систем для определения наличия в организме человека антител к COVID-19.

Центр прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета активно включился в работу как по разработке вакцин, так и по созданию экспресс-систем для определения наличия в организме человека антител к COVID-19. Фото: Ринат Назметдинов

Наши коллеги из программы «7 дней» побывали в лаборатории центра и смогли пообщаться с ректором вуза, руководством центра и его сотрудниками, узнали о том, на чем основаны разработки, призванные помочь борьбе с новой коронавирусной инфекцией, чем полученные в ходе этих изысканий компетенции помогут в противостоянии геморрагической лихорадке с почечным синдромом и определении АЧС в сельском хозяйстве. Кроме того, съемочной группе телеканала «Новый век» рассказали о том, над чем еще работают казанские ученые от медицины в настоящее время.

Проект «Мобильная помощь»

На что только не пойдут родители тяжелобольного ребенка, чтобы спасти, вернуть хотя бы часть здоровья, дать возможность жить и наслаждаться жизнью своим сыновьям и дочерям. Какие только расстояния не приходилось преодолевать, отказывая во всем самим себе и другим членам своих семей, лишь бы набрать средства, необходимые на лечение редких, но от того не менее, а скорее даже более опасных болезней.

С 2017 года, благодаря проекту, реализуемому в Татарстане благотворительным фондом «Сила в детях», помощь сама едет к маленьким пациентам из малообеспеченных, многодетных и приемных семей в самые отдаленные уголки республики.

«Мобильная помощь» — это целая поликлиника на колесах, где есть и профессиональные врачи, и необходимое оборудование для того, чтобы на высоком уровне можно было пройти обследование сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, получить исчерпывающую консультацию узких специалистов. Тех, которых часто не хватает не только в отдаленных деревнях, но и во многих райцентрах.

Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в путь и вместе с «поликлиникой на колесах» посетила несколько деревень.

«Мобильная помощь» — это целая поликлиника на колесах. Фото: idel-tat.ru

О том, как это было, а также о том, как в Казани и Татарстане прошел очередной митинг, об оглашении приговора основателю строительной компании «ФОН» и как решаются проблемы обманутых дольщиков, которых в Татарстане в официальном реестре остается еще почти 2,5 тыс. человек, реабилитации Чайковых озер возле 7-й горбольницы в Казани и других важнейших событиях минувшей недели, по мнению наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 1 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

