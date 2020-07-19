Каким спортом увлекается будущий президент Татарстана?

Какое отношение к спорту имеет каждый из пяти политиков, выдвинутых партиями в кандидаты на президентские выборы в Татарстане

Фото: Дмитрий Резнов

13 сентября Татарстан будет выбирать своего нового президента. Закончилась кампания по выдвижению кандидатов, теперь им предстоит пройти регистрацию. Политические партии выдвинули пятерых политиков. На то, чтобы стать кандидатом в президенты Татарстана, претендуют сейчас Рустам Минниханов (действующий глава республики, «Единая Россия»), Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Владимир Сурчилов (ЛДПР), Олег Коробченко («Партия Роста») и Альфред Валиев («Коммунисты России»). И если о спортивных пристрастиях Рустама Минниханова известно давно и широко, то какие виды спорта интересуют его четырех коллег по избирательной кампании — пока остается в тени. «Реальное время» попыталось прояснить этот вопрос.

Рустам Минниханов, «Единая Россия»: автогонки и хоккей

Как известно, действующий президент республики Рустам Минниханов — заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Его страсть — автоспорт. Рустам Нургалиевич — профессиональный, причем довольно титулованный спортсмен, принимал участие в самых разных соревнованиях, включая международные. Минниханов дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы по автокроссу (в 2004 и 2005 годах), в 2001, 2002, 2003 годах — выигрывал первенство России в классе Д2. Многократно занимал призовые места на российских чемпионатах по автокроссу, ралли-кроссу и зимним трековым гонкам. И даже сейчас, в статусе президента республики, Минниханов до сих выкраивает время в напряженном рабочем графике, чтобы принять участие в стартах (правда, все больше в пределах родной республики).

Фото 7sportnews.ru

И еще одно увлечение Рустама Нургалиевича — хоккей. Действующий президент Татарстана регулярно выходит на лед — то поиграть со знаменитыми спортсменами (буквально в марте он фотографировался в полной амуниции с завершившим карьеру Евгением Медведевым), то с коллегами-губернаторами (например, с врио главы Калмыкии и губернатора Астраханской области в прошлом году), то с крупными федеральными чиновниками (к примеру, с замминистра обороны Тимуром Ивановым в 2019-м), участвует в гала-матчах с другими статусными игроками (например, буквально в 2019 году в Сочи забросил две шайбы в ворота команды правительства России, играя за команду Российского инвестиционного форума). Помимо собственных активных тренировок, Минниханов не забывает и болеть за «Ак Барс» — например, посты на хоккейную тематику с поддержкой любимой команды периодически мелькают в «Инстаграме» главы республики.

Альмир Михеев, «Справедливая Россия»: парусный спорт и самолеты

Одна из главных слабостей Альмира Михеева — парусный спорт. В пресс-службе татарстанского отделения «Справедливой России» «Реальному времени» сообщили, что за плечами Михеева более 15 тысяч морских миль под парусом. Это две Трансатлантики, круизные походы и походы в высоких широтах.

Нам стало известно, что справедливоросс «заболел» кораблями и морскими походами еще ребенком, читая книги о пиратах и поморах. Михеев знаком с Оскаром Конюховым (сыном знаменитого путешественника) — тот в свое время и предложил Альмиру Александровичу сходить с ним в первое путешествие, из Сальвадора в Кейптаун — через всю Атлантику.

Есть у Михеева и трофеи: в 2015-м с международным русско-французским экипажем из 18 человек выиграли любительскую гонку Atlantic rally for cruisers — пришли первыми из 215 других лодок. Это тоже была гонка через Атлантику, но уже в другую сторону — с острова Тенерифе до Санта-Лючии в Карибском бассейне. Ходил политик под парусом и по нашей Арктике — из Мурманска на Шпицберген по Баренцеву морю, и месяц жил на лодке во время похода из Чили в Антарктиду.



Есть у Михеева и еще одно спортивное увлечение — самолеты. С 2015 года имея лицензию частного пилота, он пилотирует самолет Cessna 172.



И, наконец, хоккей: в него Альмир Александрович не играет, но уже три года подряд покупает абонемент на игры казанского «Ак Барса».



Владимир Сурчилов, ЛДПР: тренажерный зал и биатлон по телевизору

Владимир Сурчилов в профессиональных занятиях спортом сейчас не замечен и в соревнованиях не участвует. Как стало известно «Реальному времени», раньше выдвиженец от ЛДПР занимался боксом и рукопашным боем, но никаких спортивных достижений в его копилке нет. Но все-таки и совсем инертным наблюдателем его назвать нельзя: Сурчилов ходит в тренажерный зал, занимается там как любитель.

Популярнейшими видами спорта в нашей стране — футболом и хоккеем — Сурчилов не увлекается, не замечен в рядах болельщиков «Ак Барса» и «Рубина». Он довольно равнодушен к этим видам спорта. Но все-таки есть в «железной противоспортивной броне» политика ахиллесова пята: он очень любит биатлон и всегда следит за выступлениями российских биатлонистов. Как нам стало известно, это единственная спортивная дисциплина, которую увлеченно смотрит по телевизору координатор татарстанского регионального отделения ЛДПР.

Владимир Сурчилов. Фото vk.com/vova_c

Альфред Валиев, «Коммунисты России»: легкая атлетика

О личной жизни Альфреда Валиева, первого секретаря татарстанского рескома партии «Коммунисты России», известно не очень много (кроме обильного количества фотографий внуков на «стене» в популярной соцсети).

Но оказалось, что Альфред Ракибович — мастер спорта по легкой атлетике. Как сообщил «Реальному времени» его помощник, Валиев заработал это звание еще во время учебы в ЛВОКУ имени С.М. Кирова на общеармейских соревнованиях.

Очень уважает Валиев военно-прикладные виды спорта: биатлон, бег, плавание, стрельбу. Внимательно следит за успехами республиканских команд Татарстана по разным видам спорта — как говорит его помощник, глава татарстанских «Коммунистов России» делает это как большой патриот республики. А еще оказалось, что в партии есть действующие секции по различным видам боевых искусств (от бокса и боевого самбо до айкидо и карате).

Альфред Валиев. Фото kazanfirst.ru

Олег Коробченко, «Партия Роста»: футбол, волейбол и мотогонки

Депутат Госсовета РТ, лидер «Партии Роста» в Татарстане, гендиректор ГК «Кориб» имеет довольно широкие спортивные интересы — от командных волейбола и футбола до индивидуальных мотогонок.

В волейбол он играет в клубе «Экстрим» (Набережные Челны), с этой командой даже несколько раз участвовал в соревнованиях между командами из Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и во внутригородском чемпионате. А вот болеет Коробченко за казанский волейбольный «Зенит».

Зато в футболе остается патриотом и болеет за челнинский «КАМАЗ», причем в свое время, когда клуб чуть было не прекратил существование, поучаствовал в финансовой опеке над ним. Известно, что Олег Коробченко успешно играл в футбол за депутатский корпус. Сегодня, когда выдается свободное время, чаще всего играет в защите или вратарем за команду своей компании «Кориб».



Фото предоставлено Олегом Коробченко

Вообще, Коробченко — человек довольно спортивный: по утрам пробегает по 6 км, летом его можно заметить на мотобайке, зимой бизнесмен и политик катается на снегоходе в горах. В составе экстрим-клуба «Челны» участвует в кроссовых гонках.

