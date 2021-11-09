Татарстан сделает антиковидную «прививку» бизнесу
Пострадавших от ковидных ограничений предпринимателей поддержат компенсациями на сотрудников и льготными кредитами
Татарстан не продлил режим нерабочих из-за эпидситуации по коронавирусу дней, но ужесточил антиковидные ограничения. К уже известным правилам посещения общественных мест и торговых центров в ближайшие недели добавятся и требования наличия QR-кода для проезда в общественном транспорте и пребывания в вузах. Пострадавших от ковидных ограничений предпринимателей руководство Татарстана поддержит компенсациями на сотрудников за время недельного простоя и льготными кредитами по программе ФОТ 3.0. Вопросы участия в программах обсудили на совещании с президентом республики. На федеральные гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника в Татарстане могут претендовать свыше 23 тысяч субъектов МСП, из них только в Казани — 10,5 тысячи. Однако пока заявок в разы меньше, и муниципалитетам поручено наладить обратную связь с предпринимателями. Подробнее — в материале «Реального времени».
Кто и как получит гранты на сотрудников
Новые антирекорды по заражению коронавирусом вынудили татарстанские власти ужесточить меры, введя QR-коды на проезд и в вузах. Продлевать режим нерабочих дней республика не стала, но сохранит все ранее введенные жесткие ограничения на работу ряда объектов, проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
На совещании в Доме правительства под конец минувшей нерабочей недели озвучили удручающие данные. С начала пандемии в республике умер 1 041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, и львиная доля из них (85%) — это пожилые люди.
— Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет, — заявил президент Татарстана, посетовав на низкие темпы вакцинации.
В условиях антиковидных ограничений пандемия наносит серьезный удар по бизнесу, поэтому на первый план выходит помощь предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей. В соответствии с указом президента России от 20 октября о нерабочих днях правительством страны введены антикризисные меры поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО. Это гранты на сотрудников и возобновление программы ФОТ 3.0, обе программы реализуются с 1 ноября.
По программе грантов для поддержки пострадавших предпринимателей России выделено 38,5 млрд рублей. Каждый заявитель получит компенсацию в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника. При условии отсутствия долгов по налогам на 1 июля 2021 года. Причем предпринимателей и НКО однократно освободят от налога на доходы по этому гранту, а также от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплате сотрудников, а сотрудников — от выплаты подоходного налога с таких средств.
В программе грантов могут участвовать предприниматели из пострадавших отраслей по 21 виду деятельности (на слайде).
Проверить возможность получения гранта каждый предприниматель сможет самостоятельно — по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы.
— Мы от бизнеса получаем и получили много обращений. От предпринимателей, которые работают в сфере общественного питания, гостиничной сфере, фитнес-центрах, транспортных организациях. Все эти ОКВЭДы входят в список отраслей, которые потенциально могут претендовать на указанные гранты. Поэтому я прошу обратить на это внимание, — обратился к главам муниципалитетов министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства.
Чтобы получить грант, необходимо до 15 декабря текущего года подать заявление в Федеральную налоговую службу — это можно сделать на сайте nalog.ru в личном кабинете ЮЛ или ИП.
В Татарстане потенциальными получателями могут стать 25 366 субъектов МСП. Но пока, по данным на 3 ноября, обратились лишь 11% от их числа — 2 858 предпринимателей. Из них 941 — юрлица и 1 917 — ИП. При этом только в Казани на эти меры поддержки могут претендовать около 10,5 тысячи предпринимателей, в Набережных Челнах — более 4 тысяч, в Нижнекамском районе — 1,5 тысячи.
— Не всеми муниципалитетами налажено должное взаимодействие с предприятиями по участию в мерах поддержки. Несмотря на то, что мы в рамках рабочей группы прорабатывали данный вопрос и довели указанный механизм до районов. Районы, в которых от предприятий не поступило ни одной заявки на грант, представлены на слайде, при этом по ряду муниципалитетов потенциальное количество получателей грантов значительно. Муниципалитетам необходимо усилить работу с каждым конкретным потенциальным получателем меры поддержки. Здесь есть главы районов, эти вопросы должны быть в фокусе вашего внимания, — подчеркнул Шагиахметов.
Среди СОНКО на гранты могут претендовать 1 003. Здесь также надо усилить работу на муниципальном уровне, чтобы помочь таким организациям с получением компенсаций, призвал министр. В заключение он добавил, что оперативная обратная связь позволит своевременно решать вопросы каждого конкретного предпринимателя, а также выявлять системные проблемы, которые при необходимости будут проработаны на федеральном уровне.
Налоговики: «Субсидия предоставляется однократно»
В УФНС по Татарстану «Реальному времени» привели подробный порядок действий для получения грантов на сотрудников. Для этого необходимо соответствовать следующим условиям:
- Организация или предприниматель должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства МСП по состоянию на 10 июля 2021 года, либо в реестр СОНКО;
- Основной вид экономической деятельности налогоплательщика, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к Постановлениям Правительства РФ от 7 сентября 2021 года №1513 и от 28.10.2021 №1849;
- Организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении его из ЕГРИП;
- По состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует задолженность свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся переплаты.
Расчет субсидии производится следующим образом:
- для ЮЛ и СОНКО: как произведение величины минимального размера оплаты труда 12 792 рубля (МРОТ) на количество работников в июне 2021 года;
- для ИП, имеющих работников: как произведение величины минимального размера оплаты труда 12 792 рубля (МРОТ) на количество работников в июне 2021 года, увеличенное на единицу (+ ИП);
- для ИП, не имеющих наемных работников: размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда (МРОТ) 12 792 рубля.
- Важно знать! Количество работников за июнь 2021 года определяется на основании «Расчета по страховым взносам», представленного в налоговые органы в установленные сроки за первое полугодие 2021 года. Данная субсидия предоставляется однократно, — уточнили в УФНС по РТ.
Для получения субсидии необходимо направить заявление по форме КНД 1150127 в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту регистрации ИП. Форма заявления КНД 1150127 находится в приложении №4 к постановлению правительства РФ от 7 сентября 2021 года №1513. Заявление нужно заполнить и подать в электронной форме по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или по почте. На сайте nalog.ru можно сформировать заявление на субсидию в бумажном виде, его рассмотрят в течение пяти рабочих дней.
— Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом, — добавили в УФНС по РТ.
Заявления принимаются до 15 декабря 2021 года.
Льготные кредиты по ФОТ 3.0 и новые бонусы по первому этапу программы
Еще одна федеральная мера поддержки — программа льготного кредитования под 3%, так называемая ФОТ 3.0. Прием заявок продлен до 30 декабря 2021 года. Кредиты сроком на полтора года предоставляются при условии сохранения не менее 90% численности работников. Размер займа — один МРОТ на каждого сотрудника за отчетный период. Первые полгода можно не платить, далее — равными долями с учетом процентов.
Претендовать на льготные кредиты могут субъекты МСП и СОНКО, получавшие в 2020 году кредиты на возобновление деятельности по программе ФОТ 2.0, а также субъекты МСП созданные с 1 июля 2020 года.
Претендовать на льготные кредиты могут 8 626 предприятий и организаций республики. В программу ФОТ 3.0 вошли 17 видов деятельности. В отличие от грантовой поддержки здесь нет таких ОКВЭД, как автовокзалы и автостанции, а также перевозки внутренним водным транспортном, автомобильным грузовым транспортном и деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
В Татарстане заявки на кредиты принимают 15 банков. В пять кредитных организаций поступило 656 заявок на сумму 2,27 млрд рублей. По состоянию на 3 ноября выдано 17 кредитов на 146 млн. «Просьба к банкам оперативно рассматривать заявки от республиканских организаций» — попросил министр, а также призвал районы помочь предпринимателям с участием в программе.
Для заемщиков, которые получили кредит по программе первого этапа: они могут продлить уплату ранее полученных займов.
Бизнесу также обещают помощь с реструктуризацией кредитов, но на сегодня в банк поступила лишь одна заявка.
Кроме того, в республике с 1 ноября действуют собственные меры поддержки, направленные на неохваченные федеральной помощью категории бизнеса:
- однопроцентный микрозайм и предоставление отсрочки выплаты основного долга по микрозаймам Фонда поддержки предпринимательства;
- поручительства Гарантийного фонда по программе «Поддержка 2021».
По словам министра, данные инструменты продемонстрировали высокую востребованность в прошлом году.
Для всех субъектов МСП и самозанятых Татарстан продолжает предоставлять финансовые и нефинансовые меры поддержки, заверил министр. По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 524-90-90.
По словам Шагиахметова, татарстанский бизнес продолжает просить об отсрочке арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом. Министерство земельных и имущественных отношений совместно с муниципальными властями прорабатывает нормативные правовые акты, сообщил он и призвал коллег оперативно завершить эту работу.
«Для нас эта субсидия — несомненное подспорье»
В татарстанском бизнес-сообществе новость о поддержке пострадавших отраслей встретили с воодушевлением, особенно в части грантов за нерабочие дни.
— Мы уже подали в ФНС заявление на субсидию, статус — на рассмотрении. Надеемся, что скоро получим деньги. Наша компания из сферы бытового обслуживания населения, у нас салон красоты, и для нас эта субсидия — несомненное подспорье. Наша организация сможет пустить эти средства на выплату зарплаты сотрудникам, так как услуги не оказывались, соответственно и выручки не было. Но теперь свои рабочие места и сотрудников мы точно сохраним, поэтому мы благодарны за эти меры поддержки, хоть они и небольшие, — рассказала коммерческий директор одной из татарстанских компаний Юлия Одинцова.
Часть предпринимателей воспользовались правом на однопроцентные займы по линии Министерства экономики республики, благодаря чему сумели сохранить бизнес и сотрудников.
— Для нас еще в прошлом году в локдаун эти меры стали существенной поддержкой. Нам очень здорово помогли и этот однопроцентный заем от Минэкономики РТ, и субсидии в размере МРОТ, умноженного на количество сотрудников. Может это не столько для бизнеса пошло, но по крайней мере позволило сохранить людям рабочие места, мы удержали свой коллектив, — отметил руководитель и совладелец компании «Еврознак-Казань» Марат Асадуллин.
«Реальной поддержкой» эти меры назвали еще многие предприниматели, а также интересовались и другими видами помощи, которые им оказывали в прошлом пандемийном году.
По ее словам, у некоторых предпринимателей возникли было проблемы с заявками, но в ассоциации считают, что их удастся разрешить: «Я знаю, что было несколько отказов заявителям в связи с тем, что они как будто бы не являются субъектами МСП. Но во время локдауна в 2020 году эти предприятия были в реестре, и они получали право на поддержку. Поэтому здесь, возможно, произошли какие-то технические сбои, так что мы пока не паникуем и ждем, когда эти неполадки будут устранены».
Введение QR-кодов и другие ковидные ограничения нанесли серьезный удар по ресторанной отрасли, отметила Шарафутдинова. Только с начала действия этой системы выручка упала сразу на 60%, а некоторые игроки объявили о своем временном закрытии.
— Мы, конечно, очень надеемся, что все эти ограничения временные и скоро закончатся. Потому что иначе мер поддержки бизнеса будет недостаточно — потери куда выше. Тем не менее нам важна любая помощь, — подчеркнула собеседница издания.
«Любые деньги сейчас важны»
Совладелец группы OFS Михаил Клопоух рассказал, что его компания также планирует обратиться за субсидией на сотрудников в налоговые органы:
По словам президента Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана Рамиля Мифтахова, игроки отрасли планируют воспользоваться правом на субсидии на нерабочие дни.
Президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина сообщила, что представители гостиничной сферы также заинтересованы в субсидиях на коллективы и подают заявления в налоговую. Что касается кредитов, даже льготных, они менее популярны — желающих оформить займы по пальцам одной руки можно пересчитать.
В этом и кроется ответ на распространенный вопрос, почему пакетные туры за границу, например, в Турцию или Италию, обходятся дешевле, чем отдых внутри страны, пояснила она: «Почему у нас все так дорого? Очень высокая себестоимость, плюс покупательная способность у нас очень низкая. Это существенные факторы, потому что и мы не можем повысить цену услуг, и люди не могут купить. Поэтому пояса ужимаются у игроков отрасли. Разговоры о том, чтобы уменьшить НДС у гостиниц на федеральном уровне ведутся, чтобы не 20% было, как у промышленности, а, например, 7% или 10%, как в той же Европе — Италии, Германии, а в Турции вообще не облагается».
— Было бы здорово, чтобы это стало не просто раздачей денег, которые потом все равно надо будет отдавать, потому что они не бесплатные. Поэтому приветствуем и субсидии в размере МРОТ на сотрудников, и хорошо бы помощь с закупкой масок, перчаток и рециркуляторов получить, особенно учитывая наши большие площади — это же тоже большая статья расходов: от 100 тысяч до миллиона рублей доходит, — добавила Сафина.
Кроме того, отельеры просили об уменьшении ставки УСН и для малого бизнеса — этот вопрос в ведении регионов. Обращались и по поводу снижения налоговых и иных платежей за землю, имущество в рамках республиканских и муниципальных бюджетов. Как уже сообщали в Минэкономики РТ, данную работу поручено ускорить.
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