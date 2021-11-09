Татарстан сделает антиковидную «прививку» бизнесу

Пострадавших от ковидных ограничений предпринимателей поддержат компенсациями на сотрудников и льготными кредитами

Фото: Максим Платонов

Татарстан не продлил режим нерабочих из-за эпидситуации по коронавирусу дней, но ужесточил антиковидные ограничения. К уже известным правилам посещения общественных мест и торговых центров в ближайшие недели добавятся и требования наличия QR-кода для проезда в общественном транспорте и пребывания в вузах. Пострадавших от ковидных ограничений предпринимателей руководство Татарстана поддержит компенсациями на сотрудников за время недельного простоя и льготными кредитами по программе ФОТ 3.0. Вопросы участия в программах обсудили на совещании с президентом республики. На федеральные гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника в Татарстане могут претендовать свыше 23 тысяч субъектов МСП, из них только в Казани — 10,5 тысячи. Однако пока заявок в разы меньше, и муниципалитетам поручено наладить обратную связь с предпринимателями. Подробнее — в материале «Реального времени».



Кто и как получит гранты на сотрудников



Новые антирекорды по заражению коронавирусом вынудили татарстанские власти ужесточить меры, введя QR-коды на проезд и в вузах. Продлевать режим нерабочих дней республика не стала, но сохранит все ранее введенные жесткие ограничения на работу ряда объектов, проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

На совещании в Доме правительства под конец минувшей нерабочей недели озвучили удручающие данные. С начала пандемии в республике умер 1 041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, и львиная доля из них (85%) — это пожилые люди.

Фото: tatarstan.ru

— Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет, — заявил президент Татарстана, посетовав на низкие темпы вакцинации.

В условиях антиковидных ограничений пандемия наносит серьезный удар по бизнесу, поэтому на первый план выходит помощь предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей. В соответствии с указом президента России от 20 октября о нерабочих днях правительством страны введены антикризисные меры поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО. Это гранты на сотрудников и возобновление программы ФОТ 3.0, обе программы реализуются с 1 ноября.

По программе грантов для поддержки пострадавших предпринимателей России выделено 38,5 млрд рублей. Каждый заявитель получит компенсацию в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника. При условии отсутствия долгов по налогам на 1 июля 2021 года. Причем предпринимателей и НКО однократно освободят от налога на доходы по этому гранту, а также от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплате сотрудников, а сотрудников — от выплаты подоходного налога с таких средств.

В программе грантов могут участвовать предприниматели из пострадавших отраслей по 21 виду деятельности (на слайде).

Проверить возможность получения гранта каждый предприниматель сможет самостоятельно — по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы.



— Мы от бизнеса получаем и получили много обращений. От предпринимателей, которые работают в сфере общественного питания, гостиничной сфере, фитнес-центрах, транспортных организациях. Все эти ОКВЭДы входят в список отраслей, которые потенциально могут претендовать на указанные гранты. Поэтому я прошу обратить на это внимание, — обратился к главам муниципалитетов министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства.

Фото: tatarstan.ru

Чтобы получить грант, необходимо до 15 декабря текущего года подать заявление в Федеральную налоговую службу — это можно сделать на сайте nalog.ru в личном кабинете ЮЛ или ИП.

В Татарстане потенциальными получателями могут стать 25 366 субъектов МСП. Но пока, по данным на 3 ноября, обратились лишь 11% от их числа — 2 858 предпринимателей. Из них 941 — юрлица и 1 917 — ИП. При этом только в Казани на эти меры поддержки могут претендовать около 10,5 тысячи предпринимателей, в Набережных Челнах — более 4 тысяч, в Нижнекамском районе — 1,5 тысячи.

— Не всеми муниципалитетами налажено должное взаимодействие с предприятиями по участию в мерах поддержки. Несмотря на то, что мы в рамках рабочей группы прорабатывали данный вопрос и довели указанный механизм до районов. Районы, в которых от предприятий не поступило ни одной заявки на грант, представлены на слайде, при этом по ряду муниципалитетов потенциальное количество получателей грантов значительно. Муниципалитетам необходимо усилить работу с каждым конкретным потенциальным получателем меры поддержки. Здесь есть главы районов, эти вопросы должны быть в фокусе вашего внимания, — подчеркнул Шагиахметов.



Среди СОНКО на гранты могут претендовать 1 003. Здесь также надо усилить работу на муниципальном уровне, чтобы помочь таким организациям с получением компенсаций, призвал министр. В заключение он добавил, что оперативная обратная связь позволит своевременно решать вопросы каждого конкретного предпринимателя, а также выявлять системные проблемы, которые при необходимости будут проработаны на федеральном уровне.

Налоговики: «Субсидия предоставляется однократно»

В УФНС по Татарстану «Реальному времени» привели подробный порядок действий для получения грантов на сотрудников. Для этого необходимо соответствовать следующим условиям:

Организация или предприниматель должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства МСП по состоянию на 10 июля 2021 года, либо в реестр СОНКО;

Основной вид экономической деятельности налогоплательщика, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к Постановлениям Правительства РФ от 7 сентября 2021 года №1513 и от 28.10.2021 №1849;

Организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении его из ЕГРИП;

По состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует задолженность свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся переплаты.

Фото: nalog.ru

Расчет субсидии производится следующим образом:

для ЮЛ и СОНКО: как произведение величины минимального размера оплаты труда 12 792 рубля (МРОТ) на количество работников в июне 2021 года;

для ИП, имеющих работников: как произведение величины минимального размера оплаты труда 12 792 рубля (МРОТ) на количество работников в июне 2021 года, увеличенное на единицу (+ ИП);

для ИП, не имеющих наемных работников: размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда (МРОТ) 12 792 рубля.

Важно знать! Количество работников за июнь 2021 года определяется на основании «Расчета по страховым взносам», представленного в налоговые органы в установленные сроки за первое полугодие 2021 года. Данная субсидия предоставляется однократно, — уточнили в УФНС по РТ.

Для получения субсидии необходимо направить заявление по форме КНД 1150127 в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту регистрации ИП. Форма заявления КНД 1150127 находится в приложении №4 к постановлению правительства РФ от 7 сентября 2021 года №1513. Заявление нужно заполнить и подать в электронной форме по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или по почте. На сайте nalog.ru можно сформировать заявление на субсидию в бумажном виде, его рассмотрят в течение пяти рабочих дней.

— Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом, — добавили в УФНС по РТ.

Заявления принимаются до 15 декабря 2021 года.

Льготные кредиты по ФОТ 3.0 и новые бонусы по первому этапу программы

Еще одна федеральная мера поддержки — программа льготного кредитования под 3%, так называемая ФОТ 3.0. Прием заявок продлен до 30 декабря 2021 года. Кредиты сроком на полтора года предоставляются при условии сохранения не менее 90% численности работников. Размер займа — один МРОТ на каждого сотрудника за отчетный период. Первые полгода можно не платить, далее — равными долями с учетом процентов.

Претендовать на льготные кредиты могут субъекты МСП и СОНКО, получавшие в 2020 году кредиты на возобновление деятельности по программе ФОТ 2.0, а также субъекты МСП созданные с 1 июля 2020 года.

Претендовать на льготные кредиты могут 8 626 предприятий и организаций республики. В программу ФОТ 3.0 вошли 17 видов деятельности. В отличие от грантовой поддержки здесь нет таких ОКВЭД, как автовокзалы и автостанции, а также перевозки внутренним водным транспортном, автомобильным грузовым транспортном и деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

В Татарстане заявки на кредиты принимают 15 банков. В пять кредитных организаций поступило 656 заявок на сумму 2,27 млрд рублей. По состоянию на 3 ноября выдано 17 кредитов на 146 млн. «Просьба к банкам оперативно рассматривать заявки от республиканских организаций» — попросил министр, а также призвал районы помочь предпринимателям с участием в программе.

Для заемщиков, которые получили кредит по программе первого этапа: они могут продлить уплату ранее полученных займов.

Бизнесу также обещают помощь с реструктуризацией кредитов, но на сегодня в банк поступила лишь одна заявка.

Кроме того, в республике с 1 ноября действуют собственные меры поддержки, направленные на неохваченные федеральной помощью категории бизнеса:

однопроцентный микрозайм и предоставление отсрочки выплаты основного долга по микрозаймам Фонда поддержки предпринимательства;

поручительства Гарантийного фонда по программе «Поддержка 2021».

По словам министра, данные инструменты продемонстрировали высокую востребованность в прошлом году.

Для всех субъектов МСП и самозанятых Татарстан продолжает предоставлять финансовые и нефинансовые меры поддержки, заверил министр. По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 524-90-90.

По словам Шагиахметова, татарстанский бизнес продолжает просить об отсрочке арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом. Министерство земельных и имущественных отношений совместно с муниципальными властями прорабатывает нормативные правовые акты, сообщил он и призвал коллег оперативно завершить эту работу.

«Для нас эта субсидия — несомненное подспорье»

В татарстанском бизнес-сообществе новость о поддержке пострадавших отраслей встретили с воодушевлением, особенно в части грантов за нерабочие дни.

— Мы уже подали в ФНС заявление на субсидию, статус — на рассмотрении. Надеемся, что скоро получим деньги. Наша компания из сферы бытового обслуживания населения, у нас салон красоты, и для нас эта субсидия — несомненное подспорье. Наша организация сможет пустить эти средства на выплату зарплаты сотрудникам, так как услуги не оказывались, соответственно и выручки не было. Но теперь свои рабочие места и сотрудников мы точно сохраним, поэтому мы благодарны за эти меры поддержки, хоть они и небольшие, — рассказала коммерческий директор одной из татарстанских компаний Юлия Одинцова.

Часть предпринимателей воспользовались правом на однопроцентные займы по линии Министерства экономики республики, благодаря чему сумели сохранить бизнес и сотрудников.

— Для нас еще в прошлом году в локдаун эти меры стали существенной поддержкой. Нам очень здорово помогли и этот однопроцентный заем от Минэкономики РТ, и субсидии в размере МРОТ, умноженного на количество сотрудников. Может это не столько для бизнеса пошло, но по крайней мере позволило сохранить людям рабочие места, мы удержали свой коллектив, — отметил руководитель и совладелец компании «Еврознак-Казань» Марат Асадуллин.

«Реальной поддержкой» эти меры назвали еще многие предприниматели, а также интересовались и другими видами помощи, которые им оказывали в прошлом пандемийном году.

— Большая масса предпринимателей уже обратилась с заявлениями по этим мерам поддержки, но еще никто не получил — программа только началась. Получение грантов на сотрудников — действительно хорошая мера поддержки, которая позволит нам сохранить трудовые коллективы — это наша главная задача, — сообщила «Реальному времени» исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

По ее словам, у некоторых предпринимателей возникли было проблемы с заявками, но в ассоциации считают, что их удастся разрешить: «Я знаю, что было несколько отказов заявителям в связи с тем, что они как будто бы не являются субъектами МСП. Но во время локдауна в 2020 году эти предприятия были в реестре, и они получали право на поддержку. Поэтому здесь, возможно, произошли какие-то технические сбои, так что мы пока не паникуем и ждем, когда эти неполадки будут устранены».

Введение QR-кодов и другие ковидные ограничения нанесли серьезный удар по ресторанной отрасли, отметила Шарафутдинова. Только с начала действия этой системы выручка упала сразу на 60%, а некоторые игроки объявили о своем временном закрытии.

— Мы, конечно, очень надеемся, что все эти ограничения временные и скоро закончатся. Потому что иначе мер поддержки бизнеса будет недостаточно — потери куда выше. Тем не менее нам важна любая помощь, — подчеркнула собеседница издания.

«Любые деньги сейчас важны»

Совладелец группы OFS Михаил Клопоух рассказал, что его компания также планирует обратиться за субсидией на сотрудников в налоговые органы:

— Мы и в 2020 году подавали такие заявления, получали гранты. Они очень помогают, любые деньги сейчас важны. Но чтобы сохранить весь коллектив, этого мало. Ждем, может, еще будут какие-то меры поддержки. Например, субсидированные кредиты. Одних грантов недостаточно. Потому что татарстанские предприятия общепита серьезно пострадали в кассовых разрывах, у кого-то 50%, у кого-то 70% потерь. А льготный кредит все-таки не покрывает эту финансовую дыру, его же возвращать надо. Поэтому если будут субсидированные кредиты, как в 2020 году, — это будет реальная мера поддержки.

По словам президента Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана Рамиля Мифтахова, игроки отрасли планируют воспользоваться правом на субсидии на нерабочие дни.

— Первой опцией с получением одного МРОТ на сотрудника, я думаю, воспользуются все в туротрасли. По кредитам — не столь актуально, потому что наш бизнес — оказание услуг — не кредитуется. Помогут ли гранты сохранить сотрудников? Возможно, на какое-то время. Ну да, немного компенсируют затраты. Но что такое 12 тысяч? Это же копейки! Тем не менее я считаю, пусть будут разные меры поддержки, каждый для себя выберет подходящую, которая позволит сохранить бизнес. Поэтому любая помощь приветствуется, даже по льготному кредитованию, по субсидиям. Все, что позволит выжить, нужно поддерживать.

Президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина сообщила, что представители гостиничной сферы также заинтересованы в субсидиях на коллективы и подают заявления в налоговую. Что касается кредитов, даже льготных, они менее популярны — желающих оформить займы по пальцам одной руки можно пересчитать.

— Но даже гранты — они ведь касаются только малого и среднего бизнеса, а у нас очень много отелей, которые относятся к крупному. И они не получили ни одной выплаты ни в прошлом, ни в этом году. При этом у них много сотрудников, они также ведут бизнес. Но здесь вопросы к федеральному правительству. Взять завод на 10 тысяч «квадратов», где все автоматизировано и работают три сотрудника, он будет в общей системе налогообложения. И взять наши большие отели, например, «Мариотт», «Ривьера», где те же 8-9 тысяч «квадратов», но при этом у нас по 100—120 сотрудников работают. У нас будет самая высокая добавленная стоимость только за счет людей. Поэтому если маленькие отели, работающие по УСН, хоть что-то получили, то крупные — нет, и это проблема, — отметила Сафина.

В этом и кроется ответ на распространенный вопрос, почему пакетные туры за границу, например, в Турцию или Италию, обходятся дешевле, чем отдых внутри страны, пояснила она: «Почему у нас все так дорого? Очень высокая себестоимость, плюс покупательная способность у нас очень низкая. Это существенные факторы, потому что и мы не можем повысить цену услуг, и люди не могут купить. Поэтому пояса ужимаются у игроков отрасли. Разговоры о том, чтобы уменьшить НДС у гостиниц на федеральном уровне ведутся, чтобы не 20% было, как у промышленности, а, например, 7% или 10%, как в той же Европе — Италии, Германии, а в Турции вообще не облагается».

— Было бы здорово, чтобы это стало не просто раздачей денег, которые потом все равно надо будет отдавать, потому что они не бесплатные. Поэтому приветствуем и субсидии в размере МРОТ на сотрудников, и хорошо бы помощь с закупкой масок, перчаток и рециркуляторов получить, особенно учитывая наши большие площади — это же тоже большая статья расходов: от 100 тысяч до миллиона рублей доходит, — добавила Сафина.

Кроме того, отельеры просили об уменьшении ставки УСН и для малого бизнеса — этот вопрос в ведении регионов. Обращались и по поводу снижения налоговых и иных платежей за землю, имущество в рамках республиканских и муниципальных бюджетов. Как уже сообщали в Минэкономики РТ, данную работу поручено ускорить.

