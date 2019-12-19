Рустам Минниханов: «Выборы — это всегда серьезный экзамен. Предстоит большая работа»

Отток населения из сельской местности, его занятость, демография, строительство социальных объектов и ремонт дорог — это далеко не весь список проблемных тем, поднятых сегодня на XIV съезде Совета муниципальных образований РТ. Вместе с тем в рамках заседания были озвучены достижения республики и главные итоги подходящего к концу 2019 года. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Трудиться в сельской местности

Сегодняшний XIV съезд ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» проходил на площадке ГТРК «Корстон». Торгово-развлекательный комплекс казался переполненным, что неудивительно — на заседание прибыли представители всех 956 муниципальных образований Татарстана.

С отчетом о работе ассоциации перед президентом республики Рустамом Миннихановым, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, а также всеми собравшимися выступил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин. Стоит отметить, что, помимо перечисления достижений республики, в его докладе нашлось место и для проблемных вопросов.

— За последние годы благодаря целенаправленной работе по поддержке села решены многие вопросы: село газифицировано, построены или капитально отремонтированы школы, детские сады, клубы, ведется дорожное строительство, — начал Экзам Губайдуллин. — В то же время сегодня в каждом пятом сельском населенном пункте проживают менее 50 человек. Нужно сказать, что концентрация населения вокруг крупных городов и создание агломераций — это общемировая тенденция. Это все верно, но темпы сокращения сельских поселений — это процесс, несущий необратимые последствия.

Экзам Губайдуллин попросил глав муниципалитетов как можно скорее завершить работу по передаче сведений о состоянии дорожной сети

Продолжая тему, спикер призвал обратить внимание на создание комфортных условий для молодой семьи — прежде всего по обеспечению жильем: «Может быть, надо выделять земельные участки на безвозмездной основе».

— Необходимо направить внимание на реализацию возможностей человека трудиться в сельской местности. Для преодоления сезонности занятости необходимо более активно развивать предприятия по переработке сельхозпродукции. Также, учитывая, что на поддержку села выделяется по различным программам почти 5,5 млрд рублей, необходимо обеспечить максимальную информированность жителей сельских поселений и местных предпринимателей о действующих республиканских программах, — обратился к аудитории председатель Совета муниципальных образований РТ.

Также Экзам Губайдуллин попросил глав муниципалитетов как можно скорее завершить работу по передаче сведений о состоянии дорожной сети (сколько грунтовых дорог, сколько асфальтобетонных и так далее), дабы выйти в кабмин РТ с предложением об увеличении финансирования на содержание дорог в 2020 году.

Дети занимаются в коридорах

В рамках съезда представители муниципальных образований имели возможность рассказать с трибуны о своих успехах, а также обратиться к главе республики с просьбой об оказании поддержки.

— У нас есть очень много объектов, которые носят имена героев нашей страны, наших земляков, но, к сожалению, не все они выглядят достойным образом. Взять алексеевскую школу №2, где обучаются более 600 человек: дети занимаются в коридорах физической культурой. И это один из примеров. Я хочу попросить провести инвентаризацию таких объектов и принять какие-то решения, — обратился к Рустаму Минниханову глава Алексеевского района Сергей Демидов.

В рамках съезда представители муниципальных образований имели возможность рассказать с трибуны о своих успехах, а также обратиться к главе республики с просьбой об оказании поддержки

Следом глава сельского поселения Сарсак-Омга (Агрызский район РТ) Тамара Николаева рассказала об отсутствии нормального сельского клуба и проблемах с дорожным покрытием.

— В советское время мы ходили в клуб, который был церковью, сейчас мы проводим мероприятия в клубе, который был детским садом. Уважаемый Рустам Нургалиевич, мы надеемся, что республиканские программы в ближайшие годы позволят нам построить новый современный клуб, а также заасфальтировать центральную улицу протяженностью более 2 км, — выступила Тамара Николаева.

Еще больше программ

Заслушав всех спикеров, на трибуну вышел президент республики — дабы подвести итоги съезда и уходящего 2019 года.

— 2019 год был достаточно успешным для Татарстана, продолжилось поступательное развитие. Безусловно, это результат слаженной работы и тесного взаимодействия всех уровней власти. В этой связи хочу поблагодарить вас за кропотливую работу на местах и ваш вклад в развитие родного края, — обратился к собравшимся Рустам Минниханов.

Президент отметил, что на решение задач муниципалитетов нацелены национальные проекты, также многие вопросы решаются в рамках республиканских программ. Что касается последних, то на данный момент их насчитывается 40, причем на их реализацию было направлено более 40 млрд рублей.

— Мы продолжим реализацию республиканских программ. В следующем году их будет еще больше — 50. И пока мы планируем направить на эти цели порядка 55 млрд рублей, — пообещал президент Татарстана. — Также сообщаю, что мы приступаем к новой программе: она очень затратная, но крайне необходимая — это наши больничные стационары. Планируется отремонтировать в течение пяти лет 103 объекта. Это тоже большой комплекс работ, который требует не менее 19 млрд рублей.

Глава республики напомнил собравшимся о том, что «следующий год — крайне ответственный»

Подводя итоги своего выступления, глава республики напомнил собравшимся о том, что «следующий год — крайне ответственный».

— Грядут выборы президента республики, выборы депутатов местного самоуправления. Выборы — это всегда серьезный экзамен. Предстоит большая работа. Конечная цель — добиться нового уровня консолидации общества и заручиться убедительной поддержкой татарстанцев, — резюмировал Рустам Минниханов.