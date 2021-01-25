Татарстанский Минздрав просит у президента республики второй вертолет

Фото: Инна Серова

Сегодня на коллегии татарстанского Минздрава министр Марат Садыков попросил президента республики о приобретении второго вертолета «Ансат» для улучшения помощи, в частности, пострадавшим в ДТП.

Он отметил, что использование санавиации помогло значительно снизить смертность от аварий на дорогах.

Фото: Максим Платонов

Ранее «Реальное время» сообщило, что холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал три собранных в Казани вертолета «Ансат» для санитарной авиации в Ленинградской области. Также закупкой медицинского «Ансата» похвастался глава Башкирии Радий Хабиров.