События недели: новый штамм вируса, смертность в Татарстане и пресс-конференция Минниханова

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе медиа обратили внимание на новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. По оценке ученых, он на 70% заразнее предыдущего типа SARS-CoV-2. В Татарстане смертность выросла сильнее, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Однако президент республики связывает это с нарушением в оказании плановой медпомощи. Масла в России хватит лишь до мая, считает владелец бренда «Махеевъ» Леонид Барышев. Путин усилил неприкосновенность для бывших президентов, историку Соколову вынесли приговор, а Павел Дуров решил монетизировать Telegram. Подробнее — в традиционном обзоре «Реального времени».

Новый штамм

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса.

Считается, что он распространяется на 70% быстрее. Но власти уже ввели жесткие ограничительные меры. Пока ученые не много знают об этой мутации.



Остальные страны начали приостанавливать авиасообщение с этой страной, чтобы предотвратить распространение нового штамма. В их числе и Россия, которая перестала отправлять самолеты в ночь на вторник. Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин.



Старший научный сотрудник департамента микробной геномики из Университетского колледжа Лондона Люси Ван Дорп рассказала некоторые подробности о британском штамме. Ученые нашли в нем 14 качественных мутаций. Она также предположила, что вакцина от COVID-19 будет действовать на этот штамм не меньше, чем на другие варианты вируса.



Премьер-министр Борис Джонсон обратился к нации, чтобы объявить о новых ограничениях. Фото: Toby Melville/PA/theconversation.com

Резкий рост смертности

За 10 месяцев 2020 года смертность в Татарстане выросла сразу на 18,7%.

Этот показатель оказался выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Естественная убыль населения в республике составила минус 8 252 человека.

Всего за этот период в Татарстане умерли 42 605 человек. Это больше, чем когда-либо за последние 10 лет, и на 6,4 тысячи человек больше, чем в 2019 году. При этом за первые два месяца года показатели смертности были ниже прошлогодних на 5%.

Причины смертности населения Росстат в последний раз называл лишь в первом квартале 2020 года. С апреля эти данные перестали публиковать.



Пресс-конференция Минниханова

На ежегодной пресс-конференции президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на много вопросов.

В том числе он прокомментировал данные о возросшей в республике смертности. Президент РТ согласился, что пандемия коронавируса сыграла в этом свою роль, но не прямую. По словам Минниханова, в первую очередь это связано с трудностями в оказании плановой медицинской помощи.

Фото: tatarstan.ru

Также он объяснил, что еще не прививался от коронавируса только потому, что не успел: «Мы будем вакцинироваться, сегодня хотел сдать кровь [на антитела], не успел, завтра сдам».

Минниханов ответил и на вопрос о федеральных застройщиках, которые с трудом попадают на татарстанский рынок. Кроме того, он прокомментировал усиление «татарской партии» в федеральном правительстве. Последнее он объяснил хорошей школой кадров, подчеркнув, что чиновники в первую очередь работают на благо страны.



Хватит ли россиянам масла?

Глава АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев в интервью «Реальному времени» предположил, что подсолнечное масло в России закончится к лету.

По его мнению, регулирование цен на продукты не поможет и реагировать надо было уже давно.

«Сегодня мы можем смело сказать: масла в стране не хватит, его же все вывезли. К лету оно закончится, и будет у производителя стоить не 105 рублей, а все 250.», — дал свой прогноз бизнесмен.

Фото: Максим Платонов

Также владелец бренда «Махеевъ» объявил, что он больше не «майонезный король». Он подчеркнул, что теперь компания производит множество различных продуктов.



ЕГЭ и вакцина для учителей

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин объявил, что в республике не отменят ЕГЭ и ОГЭ.

Он также пообещал, что учителей не будут принуждать к вакцинации. Все будет в заявительном порядке, заверил министр. При этом прививочная кампания в сфере образования уже началась.

Хадиуллин также рассказал, как изменилась зарплата классных руководителей, решится ли в следующем году проблема второй смены, как сказалось на качестве образования дистанционное обучение и должен ли министр иметь профильное образование.



«Ривьеру» купили отельеры

Kravt Invest бизнесменов Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна приобрела на торгах развлекательный комплекс «Ривьера».

Они предложили заплатить за объект 418,26 млн рублей. Изначально здание выставлялось за 900 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Группа компаний Kravt Invest занимается строительством и управлением отелями. Большинство ее проектов расположены в Санкт-Петербурге. Но в Казани бизнесмены уже взялись за строительство отеля на 250 мест возле аэропорта. Также они собираются возвести отель в Иннополисе.



Уход от ЕНВД

В Татарстане приняли поправки в закон о патентном налогообложении (ПСН).

Они расширили перечень видов деятельности, по которым индивидуальный предприниматель может получить патент. Также скорректированы положения о ранее разрешенных видах деятельности.

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал, что законопроект долго разрабатывался и главной задачей было сохранить налоговую нагрузку на бизнес. При этом простота администрирования, присущая ЕНВД, сохранится, заверил он.

Фото: ombudsmanbiz.tatarstan.ru

Глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин рассказал, что из общего числа индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД, около 35 тыс. соответствуют установленным для ПСН критериям. В основном это предприниматели из сферы розничной торговли (60%), транспорта (21%), бытовых услуг (8,6%) и общепита (около 5%).



Выпуск «Полиамида 66»

В Татарстане обсудили создание производства полимера «Полиамид 66».

Этот проект продвигает московское ООО «КамГеоТекс». Замгендиректора компании Владимир Смирнов утверждает, что новый полимер важен для страны и потребуется Минобороны РФ. По оценкам компании, к 2027 году ожидается рост спроса на продукт в 2 раза.

Однако гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев призвал не торопиться со строительством предприятия. Пока спрос на полимер не подтвержден. Он добавил, что подобные проекты должны стимулироваться государством через обратный акциз на СУГ.



Фото: tatarstan.ru

Гарантии экс-президенту, монетизация Telegram и реновация в Казани

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