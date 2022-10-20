Президент Татарстана: наша задача — теснее сплотиться вокруг национального лидера

Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что сейчас перед всеми стоит задача теснее сплотиться вокруг национального дилера — Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания Госсовету республики.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.





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Татьяна Демина