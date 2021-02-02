Многодетные «целинники» из Высокогорского района: «Нужна инфраструктура и целевая программа!»

Семьи, получившие землю в Яшь Кеч, судятся с правительством Татарстана за дороги и инженерные коммуникации

В Татарстане буксует государственная программа помощи многодетным семьям «О содействии развитию жилищного строительства». Мало того, что очередь за бесплатными участками растянулась на годы, за 9 лет реализации программы землю не получила и половина семей, а те, что получили — не могут начать строительство. Как же начинать строить дом, если от участка в чистом поле — не один километр беспутья до ближайших благ цивилизации: дорог, электросетей, а о воде и газе можно лишь мечтать? О трудностях освоения «целины», справиться с которыми многодетным не помогла даже поддержка суда, о позиции государственных структур, круговороте бумаг, в котором утонуло благое дело, и конструктивном предложении коммерческих структур — в материале «Реального времени».

Суд решил: «Обеспечить!»



Два года назад многодетным семьям Казани начали выделять участки в Высокогорском районе в деревне Яшь Кеч. Как и в других местах, где дали землю той же категории граждан, они оказались лишены какой-либо возможности ее освоить: нет ни дорог, ни воды, ни газа.

— Больше года мы «бродим» со своей проблемой по разным инстанциям, — рассказал «Реальному времени» казанец, глава многодетной семьи Рафаэль Шакиров. — Писали обращения ко всем, от кого зависит дать нам возможность построиться на полученных участках: от исполкома нашего дачного сельского поселения до президента республики. Мы просили о финансировании инфраструктуры наших участков либо о принятии соответствующей целевой республиканской программы. Отовсюду мы получали один и тот же ответ: нет денег.

Одна из получивших землю многодетных матерей — Людмила Тихонова, отчаявшись построить на ней дом, подала в суд Высокогорского района иск, в котором просила признать незаконным бездействие Кабинета министров Республики Татарстан, Казгорисполкома, исполкома Высокогорского района и исполкома дачного поселения и обязать указанные органы обеспечить свой земельный надел жизненно необходимой инфраструктурой. Суд удовлетворил иск частично — обязал кабмин, исполкомы района и сельского поселения в двухлетний срок со дня вступления решения в законную силу обеспечить участок Тихоновой «инженерной, коммунальной инфраструктурой и транспортным сообщением».

Согласно букве судебного решения, к землям многодетных должны не только протянуть дороги и электросети, но и обеспечить водоснабжение, тепло- и газоснабжение и даже водоотведение. Однако ответчики это решение оспорили, и когда оно будет исполнено и будет ли исполнено вообще — пока вопрос.

Согласно букве судебного решения, к землям многодетных должны не только протянуть дороги и электросети, но и обеспечить водоснабжение, тепло- и газоснабжение и даже водоотведение. Фото: kazanfirst.ru

«А в итоге столб один»

— Наши дети растут, им надо где-то жить, ходить в школу, а вопрос с жильем на своей семье не решается, и насколько я знаю, эта проблема общая для всех многодетных, получивших участки в соседних с Казанью районах, — говорит Шайдуллин. — Нам даже не отвечали на наши письма вначале. Ответы стали приходить после того, как мы обратились на «Прямую линию» к президенту Путину. Только вот эти ответы сводятся к тому, что все наши письма перенаправляются по подведомственности в исполком Высокогорского района, где нам отвечают, что денег нет и надо обращаться в Казгорисполком. Пишем туда — нас посылают опять в район... Такой вот круговорот «воды», то есть бумаг, наблюдается без всякого результата. Мы уже запустили флешмоб в соцсетях на эту тему.

Отчаявшиеся многодетные уже всерьез задаются вопросом — не пора ли выходить с плакатами на улицу, как это уже делали начиная с 2013 года активисты казанского общественного движения «Семейный городок», требовавшие, в частности, решить вопрос с коммуникациями на выделенной им земле в Каймарах.

— Наши усилия тогда привели к результатам, — подтвердил «Реальному времени» экс-председатель общественной организации «Семейный городок» Денис Чесноков. — Нам провели электричество, сделали дорогу — пусть и грунтовую, но это дало возможность хотя бы начать осваивать землю.

Однако, как сообщает на страничке «Семейного городка» в соцсети Анжела Тетерина, семья которой так и не смогла осилить полученный в Каймарах участок, и там перспективы не радужные. «Я сама лично писала запрос в Министерство строительства РТ о сроках обустройства дорог, электричества, газа и воды на наших участках, — пишет Тетерина. — Получила ответ, что в 2016 году будут газ, свет и вода! А также дороги, а еще школа новая, правда, в Чернышевке, но тоже рядом... Но! Узнав, что только столбы электрические и будут стоять, а воды нет и не будет, газ провести только будет около 500 тысяч, скважину бурить на питьевую воду с обустройством тоже примерно 300—400 тыс., а школа и к 2019 году еще не была построена, мы уехали подальше. Обещали много чего, и на этом фоне мы поверили и строили планы! А в итоге столб один!»

Землю выделяют — очередь растет

В очередь за земельными участками с 2011 года ежемесячно, по данным Казгорисполкома, встают от 100 до 140 многодетных семей. К концу 2020 года количество многодетных, имеющих право на бесплатную землю, достигло 14 687 семей, 1 044 из них встали на очередь в 2020-м.

За время действия программы землю получили 6,8 тыс. многодетных казанцев — в общей сложности им передали 42,5 га в прилегающих к столице республики районах. Вблизи деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе поставили на учет 1 388 таких участков, из них многодетные уже выбрали 1 107 наделов, вблизи жилого массива Кульсеитово из сформированных 393 земельных участков 388 также уже «застолбили», рядом с поселком Константиновка из 137 наделов занято 120.

До апреля 2021 года исполком Казани планирует распределить 347 участков в Дачном сельском поселении Высокогорского района, на территории юго-западнее Кульсеитово и Константиновки. Продолжается межевание в поселке Сокуры Лаишевского района, там в общей сложности должны получить землю 847 семей. Началось межевание еще 500 участков площадью 93,7 га в поселках Кульсеитово и Каймары в Высокогорском районе.

А на федеральной площадке в 963,6 га в Высокогорском районе планируется дополнительно сформировать более 3,9 тыс. участков для многодетных.

Источник: kzn.ru

Дефицит земли и отсутствие финансирования

По данным Казгорисполкома, земельные участки для многодетных семей в Казани выдаются с 2011 года.



— В настоящее время общее количество многодетных семей, включенных в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, составляет 15 048 семей. Право на получение бесплатного земельного участка на сегодня реализовали 6 798 семей. Необходимо обеспечить земельными участками 8 250 семей. Дефицит составляет 7 403 участка (ориентировочно 1 184 гектара), — сообщили «Реальному времени» в исполкоме.

В исполкоме подчеркнули: в столице республики земельный ресурс для индивидуального жилищного строительства ограничен и «вопрос выделения бесплатных участков многодетным семьям решается путем постоянной работы с федеральными, региональными органами власти, а также с коммерческими организациями», а дефицит земли в Казани покрывается за счет территорий в близлежащих районах Татарстана. Сегодня многодетным семьям Казани предлагают участки на территориях Высокогорского и Лаишевского районов, а также в городских поселках Константиновка и Большие Дербышки.

— К сожалению, вопрос создания коммунальной инфраструктуры на выделенных участках по-прежнему остается острым, — подтвердили в исполкоме. — Это тот случай, когда полномочия муниципалитетов не обеспечены источниками финансирования. При этом строительство подъездных дорог, прокладка газопровода или канализации, обеспечение электричеством — сложный вопрос для республиканского бюджета, не говоря уже о муниципальном. Несмотря на это, исполнительный комитет города непрерывно ведет работу по решению вопросов обеспечения территорий инженерной инфраструктурой.

По проекту все есть, а срока реализации проекта нет

В Казгорисполкоме, который суд счел, напомним, необходимым освободить от ответственности за бездействие по обязательствам перед многодетными, «Реальному времени сообщили, что еще в 2017 году решением Совета Дачного сельского поселения Высокогорского района РТ утвержден проект планировки и межевания территории вблизи деревни Яшь Кеч.

— Проектом предусмотрено строительство водопроводной сети, хозяйственно-бытовой канализации, сетей электро-, газоснабжения, — сообщают в исполкоме Казани. — Ввиду значительной удаленности объектов проекта планировки от источников и магистральных сетей энергоснабжения на строительство подводящих сетей необходимы значительные финансовые средства. На первом этапе освоения данной территории ППТ предусматриваются комплексы мероприятий по строительству локальных систем обеспечения (бурение водозаборных скважин, устройство водонепроницаемых септиков), в дальнейшем — строительство подводящих инженерных коммуникаций с подключением к централизованным городским сетям.

В исполкоме указали на то, что в соответствии с федеральным законом №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения водоотведения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения является вопросом местного значения и отнесена к полномочиям органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Со ссылкой на информацию, полученную от ОАО «Сетевая компания», Казгорисполком сообщил, что «технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей осуществляется на основании заявок от собственников земельных участков и заключенных договоров на осуществление технологического присоединения в срок от 4 до 6 месяцев, в зависимости от необходимого объема работ по строительству объектов электросетевого хозяйства».

Организация в границах поселения водоотведения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения является вопросом местного значения и отнесена к полномочиям органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. Фото: multilisting.su

С газом дела обстоят хуже: вопрос о прокладке газопровода к участкам многодетных казанцев «возможно будет рассмотреть только после реализации проекта «Реконструкция газопровода «Миннибаево — Казань» на участке 220—285 км» по инвестиционному проекту ПАО «Газпром», со строительством газораспределительных пунктов и сетей газораспределения».

— Отметим, что сроки реализации ППТ будут установлены только после определения заказчика, исполнителя и источника финансирования работ, а также после разработки и утверждения проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети, — подчеркнули в исполкоме города. — В настоящее время в соответствии с поручением президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова рассматривается вопрос обеспечения земельных участков для многодетных семей Казани инженерной инфраструктурой путем включения потребностей муниципальных образований в федеральные и республиканские программы, а также инвестиционные программы сетевых организаций.

«Вопрос создания коммунальной инфраструктуры остается острым»

«Реальное время» обратилось с запросом относительно ситуации с обеспечением земель многодетных коммуникациями и инфраструктурой и позиции правительства республики в пресс-службу президента Татарстана.

В ответ в пресс-службе подробно описали основания, по которым многодетным выделяют землю и порядок ее передачи многодетным и указали, что «нормами Федерального закона от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» предусмотрено, что земельные участки, предоставляемые гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства должны быть обеспечены объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории», а «Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принятым в соответствии с ним Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», определено, что организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения является вопросом местного значения и отнесена к полномочиям органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований».

— Положениями ч. 2 ст.18 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ установлено, что финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ), — уточнили в пресс-службе. — Мероприятия по обеспечению многодетных семей города Казани земельными участками осуществляются с 2011 года.

В настоящее время, по данным кабмина, общее количество многодетных семей, включенных в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, составляет 15 048 семей. Право на получение бесплатного земельного участка на сегодня реализовали 6 798 семей. Необходимо обеспечить земельными участками 8 250 семей. Дефицит составляет 7 403 участка (ориентировочно 1 184 гектара).

Строительство подъездных дорог, прокладка газопровода или канализации, обеспечение электричеством — сложный вопрос для республиканского бюджета, не говоря уже о муниципальном. Фото: sntat.ru

— В муниципальном образовании г. Казани земельный ресурс для индивидуального жилищного строительства ограничен, — сообщили в кабмине. — Поэтому вопрос выделения бесплатных участков многодетным семьям решается путем постоянной работы с федеральными, региональными органами власти, а также с коммерческими организациями. Благодаря этой работе дефицит участков покрывается за счет территорий в близлежащих районах РТ. Сегодня многодетным семьям г. Казани предлагаются участки на территориях Высокогорского и Лаишевского районов, а также в городских поселках Константиновка и Большие Дербышки. К сожалению, вопрос создания коммунальной инфраструктуры на выделенных участках по-прежнему остается острым. Это тот случай, когда полномочия муниципалитетов не обеспечены источниками финансирования. При этом строительство подъездных дорог, прокладка газопровода или канализации, обеспечение электричеством — сложный вопрос для республиканского бюджета, не говоря уже о муниципальном. Несмотря на это, Исполнительным комитетом г. Казани непрерывно ведется работа по решению вопросов обеспечения территорий инженерной инфраструктурой.

На вопрос, что конкретно и где именно сделано для многодетных республики в плане обеспечения инфраструктурой их земельных наделов, «Реальное время» получило следующий ответ:

— В 2015 году по заказу республиканского ГКУ «Главтатдортранс» щебеночно-песчаной смесью выполнено устройство подъездных дорог восточнее поселка Каймары Высокогорского района РТ на площади 62 530 кв. м. В рамках инвестиционной программы на 2015—2019 годы ОАО «Сетевая компания» выполнены работы по электроснабжению территорий, расположенных восточнее поселка Каймары Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и севернее поселка Сокуры Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. Согласно информации ООО «Газпром трансгаз Казань» по территориям, расположенным в Высокогорском районе РТ имеется техническая возможность газоснабжения природным газом. Однако обеспечение сетями газоснабжения непосредственно участков многодетных семей возможно будет рассмотреть только после реализации 2-го этапа инвестиционного проекта ПАО «Газпром»: «Реконструкция газопровода «Миннибаево — Казань» на участке 220—285 км» с реконструкцией ГРС и строительством сетей газораспределения. Газоснабжение участков вблизи поселка Сокуры будет проведено с учетом реализации проекта «Реконструкция газопровода Минибаево — Казань на участке 220—285 км» со строительством газораспределительной станции «Сокуры» и сетей газораспределения по инвестиционному проекту ПАО «Газпром».

Об участках, выделенных многодетным семьям вблизи деревни Яшь Кеч, в кабмине сообщили:



— Решением Совета Дачного сельского поселения Высокогорского района РТ от 27.04.2017 №45 утвержден проект планировки и межевания территории (ППМТ), которым предусмотрено строительство водопроводной сети, хозяйственно-бытовой канализации, сетей электро-, газоснабжения. Ввиду значительной удаленности объектов Проекта планировки от источников и магистральных сетей энергоснабжения на строительство подводящих сетей необходимы значительные финансовые средства. На первом этапе освоения данной территории ППТ предусматриваются комплексы мероприятий по строительству локальных систем обеспечения (бурение водозаборных скважин, устройство водонепроницаемых септиков), в дальнейшем — строительство подводящих инженерных коммуникаций с подключением к централизованным городским сетям.

Там подчеркнули, что «сроки реализации ППТ будут установлены только после определения заказчика, исполнителя и источника финансирования работ, а также после разработки и утверждения проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети».

— В настоящее время рассматривается вопрос обеспечения земельных участков для многодетных семей Казани инженерной инфраструктурой путем включения потребностей муниципальных образований в федеральные и республиканские программы, а также инвестиционные программы сетевых организаций, — дали понять в пресс-службе кабмина, что надежда у многодетных на бюджетное финансирование приведения их земель в пригодное для освоения состояние еще остается.

Своих бы обеспечить!

А руководитель исполкома Высокогорского района Дамир Шайдуллин, который ранее уже высказывал мнение, что вопрос с обеспечением инфраструктурой земель многодетных казанцев должны решать власти Казани, подтвердил «Реальному времени» свою позицию:

— У нас в Высокогорском районе есть свои многодетные семьи, земли которых мы стараемся и пытаемся обеспечить инженерной инфраструктурой, и то у нас нет средств на это. А обеспечить такие огромные массивы, которые на территории нашего района предоставляет своим многодетным город Казань, просто не представляется возможным. Этот вопрос, я думаю, может решиться только на уровне республики.

По словам Шайдуллина, многодетные района получили уже более 500 участков в Шапшах:



— Коммуникаций на этих землях нет нигде. Но есть участки, которые расположены в чистом поле, есть и такие, где поблизости уже имеется определенная инженерная инфраструктура, к их границам подходят дороги. Во втором случае у многодетных проблем не возникает, а участки без инфраструктуры мы стараемся ею обеспечить, например, включить в программу «Газпрома» и газифицировать.

«Рядом с коммерческим жильем жизнь станет привлекательнее»

Дамир Шайдуллин также неоднократно говорил, что в Высокогорском районе в решении проблемы обеспечения инфраструктурой земель, выделенных многодетным, может помочь реализация концепции развития земельных активов крупнейшего собственника земли в окрестностях Казани — ASG.

Как пояснили в инвестиционной группе компаний ASG, которая в 2012 году передала республике более 350 га земли в Высокогорском районе для обеспечения участками многодетных Казани, в собственности компании есть участки в поселке Каймары. В рамках реализации проектов на участках в собственности компании под ИЖС создается необходимая инженерная инфраструктура за счет собственных средств компании, с учетом возможности компенсации данных затрат в процессе реализации участков. Следующим этапом развития данной территории, говорят в ASG, планируется малоэтажная застройка, с сопутствующей инфраструктурой, объектами обслуживания населения, рабочими местами. И вот за счет этого прилегающие территории также должны стать более привлекательными для жизни.

Дорога, дорога, ты значишь так много

Планы по обустройству земель Казанской агломерации, в том числе и земель многодетных Казани, в конце декабря 2020 года обсуждались на совещании по обсуждению концепции развития земельных активов ASG у первого заместителя премьер-министра республики Рустама Нигматуллина.

И там, кроме болезненной темы отсутствия инфраструктуры на землях, которые выделяют далеко не самым обеспеченным и имеющим возможность вкладывать сотни тысяч рублей в строительство сетей и дорог представителям общества, была поднята еще одна болезненная тема — дорог.

Помощник президента Татарстана Рустэм Мерзакреев напомнил, что огромное количество земель вокруг столицы республики застраивается хаотично, а их жители, не имея на местах работы (добавим — и школ, и детсадов), едут в Казань и застревают в транспортных пробках. С точки зрения Мерзакреева, этот путь развития — тупиковый, он провоцирует в Казани дорожный коллапс.

И если смотреть на ситуацию объективно, то как только под инфраструктуру для наделов многодетных найдутся деньги, и на этих наделах вырастут дома, люди, живущие в них, столкнутся с новой проблемой. У них будут дороги, по которым они смогут доехать до Казани, но если отношение к застройке Казани и Казанской агломерации не изменится, у них не будет возможности в Казань въехать. Причем, как показал опыт обсуждения генплана Казани, решить эту проблему будет едва ли не труднее, чем найти средства для строительства дорог и инженерных сетей в чистом поле.

