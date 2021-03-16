Казань со второй попытки примет юбилейный, XV Российский венчурный форум

Фото: Олег Тихонов

Казань соберет свыше 200 инвесторов



С 7 по 8 апреля в «Казань Экспо» пройдет 15-й, юбилейный Российский венчурный форум, главная тема которого «Россия и мир в контексте трансформации технологической повестки». Ожидается около 3 тысяч участников и порядка 200 зарубежных и российских инвесторов. Сам форум пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн.



Как рассказал глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, этот крупный форум должен был пройти в татарстанской столице еще в прошлом году, но из-за локдауна его отменили. Организаторами выступают ИВФ РТ, Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и группа компаний «Пульсар Венчур Кэпитал».

Как рассказал глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, форум должен был пройти в татарстанской столице еще в прошлом году, но из-за локдауна его отменили. Фото: ivf.tatarstan.ru

В рамках двухдневной программы спикерами на площадках форума выступят российские и зарубежные бизнесмены, инвесторы, аналитики, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман, основатель и управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и другие.

Победителям конкурса стартапов — многомиллионные гранты

В рамках форума состоится презентация стартапов, которые прошли предварительный конкурсный отбор. В этом году заявки на конкурс перспективных технологических проектов подали около 350 компаний. Судейская коллегия уже отобрала 50 из них — это участники, которые уже прошли предварительные экспертизы, готовы к продажам на глобальных рынках и привлечению инвестиций. Данные разработки будут презентованы инвесторам — участникам форума.

Конкурсные стартапы разделят на две программы. «Идея 1000» — здесь выберут шесть лучших, которых ждет грант в 3 млн рублей. В этом году на конкурс поступило порядка 140 заявок от разработчиков из России, Германии, Индонезии, Чехии и Казахстана. Еще около 10 проектов будут отобраны для участия по программе международной акселерации, здесь грант гораздо выше — 5 млн рублей. Помимо этого, победители получат возможность привлечь до 1 млн евро от глобальных партнеров акселератора. Заявки на эту часть конкурса подали разработчики из 14 стран.

В этом году заявки на конкурс перспективных технологических проектов подали около 350 компаний. Фото: Максим Платонов

Половина конкурсных заявок — из Татарстана

— Десять лет назад, когда мы начинали программы «50 инновационных идей», мы даже мечтать не могли, что за счет заявок на конкурсы у нас появится целый рынок стартапов, — отметил Айдельдинов, — Рынок республики претерпел кардинальную трансформацию, из 300—400 проектов, которые мы собираем ежегодно, половина заявок поступает из Татарстана. Рынок стартапов — мы сегодня смело можем сказать, он существует, есть, он крепнет и растет.

При отборе заявок приоритет отдается разработкам в сфере IT и биотехнологиям, а также новым материалам в отрасли медицины и фармацевтики — это «огромный пласт для развития», поясняют эксперты. За 15 лет из 20 тысяч поданных на конкурс заявок 400 превратились в успешные компании.



Ангелина Панченко