Минниханов: «Нам предстоит провакцинировать от коронавируса до полутора миллионов человек»

Татарстанская тест-система — универсальный «солдат»



О достижениях Татарстана в борьбе с пандемией COVID-19, объективных причинах роста смертности в республике и падении показателей выявляемости онкологических заболеваний говорили сегодня на итоговой коллегии республиканского Минздрава, прошедшей с участием Рустама Минниханова.

Перед началом заседания президенту Татарстана представили научные разработки научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Руководитель центра, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов продемонстрировал Рустаму Минниханову экспресс-тест для определения антител класса IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в сыворотке и плазме человека и набор реагентов для выявления титра IgG антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа. Он пояснил, что эти разработки позволяют качественно и оперативно провести дополнительные медицинские анализы для оценки потенциальных рисков и побочных эффектов при вакцинации, а также эффективности самой вакцинации, отслеживая уровень антител (титр антител) в крови.

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— Вакцинация под контролем уже доступна в нашем центре, — сообщил Ризванов «Реальному времени». — Мы уже сделали тысячу классических тестов — на основе ИФА, например, у более чем 500 пациентов мы определили титр антител для того, чтобы их плазму можно было использовать для лечения тяжелобольных. Но мы это не можем продавать, так как у нас пока нет регистрационного удостоверения. Мы это используем в формате научно-исследовательской работы. [На это] получено разрешение научно-этического комитета республики. Наши компетенции в области COVID-19 мы готовы использовать и в других отраслях народного хозяйства.

По словам руководителя центра, на основе имеющихся разработок татарстанские специалисты смогут в кратчайшие сроки разрабатывать новые тест-системы для других целей, например, планируется их использовать для тестирования пациентов на наличие геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки).

Основным инвестором деятельности центра является Группа компаний ТАИФ. Фото: Ринат Назметдинов

Что касается регистрации и внедрения тест-систем в серийное производство, то, по словам собеседника «Реального времени», это потребует дополнительного финансирования:

— Миллион на регистрацию и пару миллионов на запуск серийного производства. Проблема в том, что рынок сейчас насыщен, и поэтому нам без поддержки государства будет довольно сложно в это входить. С другой стороны, сейчас рыночная экономика. Возможно, мы в эту пандемию просто не успели. Но мы смогли накопить компетенцию и в следующий раз будем на волне.

Основным инвестором деятельности центра является Группа компаний ТАИФ, и в 2020 году объем направленных ГК ТАИФ на эти цели средств составил около 0,5% от годового бюджета Татарстана.

По словам руководителя центра, на основе имеющихся разработок татарстанские специалисты смогут в кратчайшие сроки разрабатывать новые тест-системы для других целей. Фото: Ринат Назметдинов

«Спасибо за поддержку»



— Совместная и комплексная работа позволила удержать ситуацию в республике без ухудшения эпидемиологической обстановки, — подчеркнул министр здравоохранения Марат Садыков в начале итогового доклада. — Была полностью переформатирована вся система оказания медицинской помощи. Не скрою, в первую неделю у нас были проблемы с обеспеченностью средствами индивидуальной защиты, масками и так далее. Все это вызывало недовольство как жителей республики, так и медицинского персонала.

Переломить ситуацию помогли, по его словам, представители бизнеса — Садыков поблагодарил за поддержку ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, , «Нэфис Косметикс», «Азбуку сыра», «Яндекс.Такси» и других.

Марат Садыков также сообщил о стимулирующих и страховых выплатах медикам — в 2020 году они составили соответственно 3,9 млрд рублей и 104 млрд (их получили 1460 работников). Средняя заработная плата в отрасли, по его словам, выросла на 14%. А на закупку препаратов для амбулаторного лечения коронавирусных пациентов из бюджета России было выделено более 220 млн рублей:

— Только в январе этого года бесплатные лекарства доставлены волонтерами 7,5 тысячи больных, — добавил Садыков.

Марат Садыков также сообщил о стимулирующих и страховых выплатах медикам — в 2020 году они составили соответственно 3,9 млрд рублей и 104 млрд (их получили 1460 работников). Фото: Ринат Назметдинов

Смерть на периферии

Подробно Марат Садыков остановился на проблеме роста смертности в республике:

— Перераспределение сил и средств, мобилизация кадров в сторону инфекционной службы не могли не сказаться на демографической ситуации... Как следствие, снизились показатели рождаемости (в 2019 году — 11 на 1 тысячу населения, в 2020-м — 10,6) и ожидаемой продолжительности жизни (в 2019-м — 74 года, в 2020-м — 72,6).

По его словам, наибольший прирост в структуре смертности обеспечили три группы населения — на 13,3% она выросла среди трудоспособного населения, на 24,8% — среди пенсионеров до 70 лет, на 28,2% — среди тех, кому за 70. Среди причин смертности на первом и втором местах по-прежнему болезни системы кровообращения и онкология, а вот на третье вышли болезни органов дыхания, которые вообще раньше не входили в пятерку самых «смертоносных».

Выросла также смертность от желудочно-кишечных, неврологических и эндокринологических заболеваний. Непосредственно от пневмонии в 2019-м умерли 1% от общего числа, в 2020-м — 3,9%.

А еще провалом закончились планы по снижению смертности от острого нарушения мозгового кровообращения — заданных показателей в 2020 году достичь не удалось.

Одной из причин роста показателей смертности Минздрав республики считает увеличение среди населения доли лиц старшего возраста, в частности — 26-процентное увеличение за последние 20 лет количества жителей старше трудоспособного возраста, а старше 80 лет — на 34%.

В топ-7 районов с максимальным ростом количества умерших трудоспособного возраста вошли периферийные районы республики — Атнинский, Алькеевский, Кайбицкий, Арский, Кукморский, Тетюшский, Азнакаевский.

— Объяснить рост смертности лиц старшего возраста можно, но объяснить рост смертности трудоспособного населения сложно, — заметил Садыков и поручил своему первому заму Альмиру Абашеву и кураторам районов «проанализировать ситуацию и внести предложения».

Показатели смертности на дому, которые, по словам министра, отражают уровень доступности стационарной помощи и говорят о недостаточной работе первичного звена, также выросли.

Садыков сообщил, что совместными проверками республиканского и российского Минздрава, а также Росздравнадзора был выявлен ряд проблем, которые «существенно влияют на показатели смертности». Фото: Ринат Назметдинов

— Такая высокая смертность, как в Азнакаевском, Ютазинском, Муслюмовском, Арском, Тетюшском районах, просто недопустима! Главным врачам больниц предстоят объяснения мне лично, — возмутился Марат Садыков.

Он сообщил, что совместными проверками республиканского и российского Минздрава, а также Росздравнадзора был выявлен ряд проблем, которые «существенно влияют на показатели смертности». Среди них, как следует из продемонстрированных на коллегии слайдов, недостаточная аналитическая работа и упущения патологоанатомов при кодировании причин смертности. Министерство разработало комплексный план по снижению смертности в Татарстане. Приоритет в нем отдается первичной и вторичной профилактике заболеваний.

Онкология от «короны» не пострадала

Удивительно, но факт: перепрофилирование практически всего первичного звена медицинского комплекса на борьбу с пандемией коронавируса и отмена диспансеризации практически не отразились на результативности диагностики, лечения и профилактики раковых заболеваний.

— Уровень смертности, по сравнению с 2019 годом, снизился, и особенно отрадно констатировать снижение смертности от злокачественных новообразований среди населения трудоспособного возраста на 5,8% по сравнению с 2019 годом, — заявил в своем выступлении главврач Республиканского онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов. — По остальным важнейшим показателям проекта целевые уровни также достигнуты: в частности, доля заболеваний, выявленных на ранних стадиях, составила 61,1%, одногодичная летальность больных, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 6,4% и достигла целевого уровня в 23,3%, а значение удельного веса больных с новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, составила 58,9%, что выше значения целевого уровня на 2020 год.

«Особенно отрадно констатировать снижение смертности от злокачественных новообразований среди населения трудоспособного возраста на 5,8% по сравнению с 2019 годом», — заявил в своем выступлении Ильгиз Хидиятов. Фото: Ринат Назметдинов

Число пролеченных в онкодиспансере больных, по сравнению с 2019 годом, выросло на 5900 случаев, количество сеансов химиотерапии — на 20%, а смертность населения трудоспособного возраста от онкозаболеваний сократилась на 5,8%. Доля онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях (I и II), также выросла — на 0,8%, то есть в точности соответствует запланированной на 2020-й — 61,1%. Ильгиз Хидиятов объяснил успехи мощными финансовыми вливаниями.

Долги по диспансеризации и задачи вакцинации

Рустам Минниханов начал традиционное выступление на коллегии с выражения благодарности медикам и всем ведомствам, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Бюджет системы [здравоохранения республики] составляет свыше 89 миллиардов рублей, на борьбу с инфекцией было выделено дополнительно 2,6 миллиарда, — напомнил он, однако отметил и негативные факторы: — 2019 год был для нас самым показательным по смертности... Снижение объема плановой медицинской помощи, приостановление диспансеризации населения негативно повлияли на здоровье населения. Мы вновь вернулись к результатам 2003 года. Мы не были готовы к новым вызовам.

Президент Татарстана отметил, что по итогам года в рамках национального проекта «Здоровье» республике не удалось достичь ряда плановых показателей, в том числе по снижению смертности. И попросил проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры, призвал правильно использовать коечный фонд и кадры.

Главной задачей Рустам Минниханов сейчас видит проведение начавшейся масштабной вакцинации против коронавируса:

— До полутора миллионов человек привить — это непростая задача. Сейчас мы 10 тысяч человек провакцинировали, а тут полтора миллиона!

А в качестве плюса, который поможет с этой задачей справиться, он назвал «четкую слаженную работу системы здравоохранения».

Главной задачей Рустам Минниханов сейчас видит проведение начавшейся масштабной вакцинации против коронавируса. Фото: Ринат Назметдинов

И самое главное, напомнил он, чтобы пациенты после укола не расслабились: надо говорить людям, что «заработает» прививка только через два месяца, что антитела могут спустя какое-то время пропасть.

— В текущем году Министерству здравоохранения нужно усилить работу по увеличению доступности медицины и охвату населения профилактическими мероприятиями, — напомнил про сформировавшийся в период самоизоляции «должок» президент, — обеспечить своевременное прохождение диспансеризации... В прошлом году при плане диспансеризации 677 тысяч человек и профилактического осмотра 173 тысячи человек мы провели только половину... В текущем году необходимо все организовать и достичь установленных показателей. План — 715 тысяч, по профосмотрам надо обратить внимание на жителей удаленных сел и деревень.

В связи с этим Рустам Минниханов предложил расширить работу на селе передвижных медицинских комплексов, а также задействовать их при проведении вакцинации, сопровождать которую должна, по его мнению, активная разъяснительная работа, в том числе через СМИ:

— Рассказывать, показывать, убеждать! Это огромные затраты всех, в том числе и трудовых ресурсов, но этот путь мы должны пройти.

Кроме того, напомнил Рустам Минниханов, Минздраву республики надо продолжить работу по обеспечению отрасли кадрами, ликвидации кадрового дефицита в первичном звене.

— Это касается в первую очередь Лениногорского, Аксубаевского, Спасского и Заинского районов! Здесь и главы, и служба здравоохранения должны быть нацелены на привлечение не только молодых, но и опытных кадров. Желающих переехать в Республику Татарстан очень много — надо решить жилищные вопросы!

Инна Серова