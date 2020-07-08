Иван Гущин: «Работа с Поповым очень усложнилась»

В конфликт реставратора мечети и Комитета по охране объектов культурного наследия вмешается МВД?

Фото: Ринат Назметдинов

Вологодский реставратор Александр Попов утверждает, что 1 июля написал заявление в МВД о неправомерном вывозе из его реставрационного центра Михаило-Архангельской церкви — татарстанского памятника, который находился у него на восстановлении с начала 2019 года. Специалисты комитета ОКН и епархии, по словам мастера, отказались подписывать ему акт выполненных работ и проходить процедуру авторского технического контроля, а потому он не поставил свою подпись под актом приема-передачи церкви. Из-за этого Попов полагает вывоз объекта незаконным. Однако глава комитета Иван Гущин настаивает: договор с Поповым по церкви уже был расторгнут заказчиком, то есть РПЦ, следовательно, вывоз объекта сотрудниками комитета ОКН абсолютно правомерен. Подробности конфликта изучало «Реальное время».

Что происходило 1,5 месяца после «примирительного» указа Рустама Минниханова 19 мая

С момента переговоров вологодского реставратора Александра Попова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым о восстановлении двух памятников деревянного зодчества — мечети XIIX века из татарстанского села Большая Елга и Михаило-Архангельской церкви — прошло ровно 1,5 месяца. Тогда, 19 мая, в присутствии главы комитета ОКН Ивана Гущина как куратора работ Рустам Минниханов решил затянувшийся на четыре месяца конфликт и дал указания: увеличить смету на восстановление мечети на 38 млн рублей, как и требовал реставратор, доведя общую стоимость реставрации мусульманской святыни до 49 млн рублей, и «забрать» у мастера Михаило-Архангельскую церковь, расторгнуть с ним договор на ее восстановление и передать на дальнейшие работы татарстанским мастерам.

Как рассказывал «Реальному времени» через несколько дней после встречи сам Александр Попов, переговоры с главой Татарстана прошли отлично: президент выслушал мастера и принял решение, которое позволит ему качественно завершить работы на мечети и не «распыляться» сразу же на два объекта, передав реставрацию церкви коллегам. Об успешном проведении встречи заявлял на официальном сайте комитета ОКН и его глава Иван Гущин. Вскоре ожидалось разрешение спорного и явно затянувшегося конфликта вокруг татарстанских памятников.

19 мая, в присутствии главы комитета ОКН Ивана Гущина как куратора работ Рустам Минниханов решил затянувшийся на четыре месяца конфликт. Фото tatarstan.ru

Однако спустя 1,5 месяца после встречи «воз и ныне там»: реставрация мечети, остановившаяся полгода назад по причине финансового спора, так и не началась, еще больше накалился конфликт Ивана Гущина и Александра Попова по вопросу церкви. Как выяснило «Реальное время», 1 июля реставратор подал обращение в отдел МВД по Кирилловскому району (Вологодская область, место нахождения реставрационного центра Попова ООО «РЦ-АПО») о неправомерном вывозе церкви с территории базы 29 июля (копия обращения и талона-уведомления о его принятии ОМВД за подписью оперативного дежурного есть в распоряжении редакции).

Александр Попов: «Это похоже на аферу, абсолютная беззаконность. Я обратился в полицию»

Подробности новой ветви развития ситуации нам рассказал Александр Попов. По словам реставратора, после месячной паузы и полной тишины со стороны комитета ОКН (игнорирования звонков и писем, о котором «Реальное время» писало ранее) с середины июня «ситуация развивается с головокружительной скоростью». Мастер заявляет, что на базу приехали представители комитета ОКН и РПЦ (заказчика работ) и вывезли церковь, попросив его как подрядчика подписать акт приема-передачи церкви обратно РПЦ, от чего Попов отказался. Причиной отказа официальной передачи объекта обратно Татарстану стал отказ их в свою очередь подписывать Попову акты уже выполненных на нем работ, а также непредоставление информации о новом подрядчике, препятствование процедуре авторского технического контроля с его стороны, скрытие нового подрядчика.

«В моей карьере такое в первый раз, я просто не знал, что делать и к кому обращаться за помощью», — говорит реставратор. Фото cultinfo.ru

— 17 июня приехал Иван Николаевич Гущин, осмотрел церковь и сказал: «Мы ее забираем». Приехал с какими-то людьми, я так понял, теми, кто будет дальше по ней работать. Я спрашиваю: «Что за фирма продолжит работы по реставрации?». Он: «Рога и копыта»… А машины стоят с костромскими номерами. Уехали. Буквально 23 числа прислали мне письмо, что будут принимать работы. Тем же днем пришло уведомление о расторжении договора из Казанской епархии РПЦ, где они требовали отдать конструкции церкви и маркировочные чертежи, а также аванс. И 25 июня приехала фура. Собирали они бедную церковь пять дней, 29 только к ночи закончили, — рассказал нам мастер.

Водитель фуры, в которую грузили церковь, оказался знаком Попову, они разговорились. «Спрашиваю: «Куда везете?». Сказал, в Лаишево. По словам реставратора, 1 июля в центр приехали две сотрудницы комитета ОКН Наиля Хафизова (начальник отдела по сохранению объектов культурного наследия комитета ОКН) и Альбина Хайрулина, а также представитель РПЦ Алексей Воробьев, и попросили его подписать акты приема-передачи объекта.

— Насколько мне известно, ни РПЦ, ни ООО «Рога и копыта», ни на какие действия с церковью прав не имеют, в собственность Епархии она не передана. То есть, мне предлагают отдать памятник совершенно посторонним людям. А ответственность при этом останется на мне.<...> Я отвечаю: «Вы что? Как я могу это подписывать, вы мне никаких документов не предоставили, процедура не соблюдена!». Они хотели просто забрать объект, не подписав ни соглашение о расторжении договора, ни акты выполненных работ, не предоставив мне как автору проекта информацию о фирме, которая продолжит реставрацию, договор с ней, не пройдя с новым исполнителем процедуру выдачи разрешения (для которой необходимы договоры на авторский надзор и научное руководство с ООО «РЦ-АПО», как с автором проекта), — объяснил Попов «Реальному времени». — Все это положено по закону, но они хотели просто забрать церковь с маркировочными чертежами и все. Я отказал в подписи акта, они уехали.

— Я так понял, это какая-то авантюра, в моей карьере такое в первый раз, я просто не знал, что делать и к кому обращаться за помощью, ведь я ответственен за этот объект, — продолжил рассказ мастер. — Случись что, например, фура не доедет, утопят церковь, сгорит она, отвечать за нее буду я! Они забрали у меня памятник, будут говорить, что я не справился с работой, пойдут в арбитражный суд и попытаются отсудить у меня еще и деньги. Слишком это похоже на аферу, абсолютная беззаконница. Я не знаю даже, куда они ее увезли. Я обратился в полицию. 2 июля ко мне пришли следователи, все зафиксировали. Видимо и Гущину начали звонить из полиции, и его юрист Наталья Прохорова стала звонить мне. Я повторил им все то же, что сказал изначально.

Церковь в Архангельских Клярях в процессе разбора на реставрацию. 1 июля 2019 года. Фото Людмилы Лебедевой (temples.ru)

Часть материалов и элементов церкви Попов оставил в пришкольном музее села Большие Кармалы, в краях, где и стояла церковь. Это были те элементы, которые могут быть экспонатами музея, и по которым можно изготовить новые в будущем. Специалисты РПЦ и комитета ОКН, по словам реставратора, и туда приезжали, но и там им ничего не отдали ровно по той же причине — нет никаких документов для передачи. «Куда они повезли памятник, что с ним будет дальше, до какого состояния доведет церковь эта «Рога и копыта» — непонятно. Это просто попытка уничтожения ценного памятника», добавляет Попов.

«Договор по мечети не подписан: ДУМ посылает к Гущину, Гущин к юристу, и так по кругу. Это какой-то мрак»

Пользуясь случаем, корреспонденты «Реального времени» еще раз расспросили Александра Попова о продвижении дела по второму указанию Рустама Минниханова — переподписании просроченного договора на реставрацию мечети села Большая Елга.

— Договор по реставрации мечети все еще не подписан. Рустам Нургалиевич дал указание 19 мая, когда все мы говорили. Но с тех пор абсолютно никаких подвижек не произошло и не предвидеться. Все так же, как и месяц назад: ДУМ посылает меня к Гущину, а Гущин к юристу своему, и так по кругу, они просто переводят стрелки друг на друга. Петька на Ваську, Васька на Петьку, это какой-то мрак. Все мы понимаем, что ДУМ в данном случае просто номинальный заказчик, и все решения по договору исходят от Ивана Гущина, а он ясно дает понять, что специально затягивает дело, — считает мастер.

Мечеть, работы, по восстановлению которой были приостановлены полгода назад, продолжает простаивать. Без подписания нового договора Центр реставрации Попова не имеет права продолжить работы на памятнике.

— Я не понимаю, в чем дело. Мы так хорошо поговорили с Рустамом Нургалиевичем, он все понял, дал указания Гущину подписать со мной договор на мечеть, выделить финансирование, но уже 1,5 месяца его указания игнорируются, — подчеркивает Александр Попов. — Я просто не знаю, к кому еще мне идти за помощью, еще немного и мы потеряем мечеть.

Мечеть села Большая Елга. Фото okn.tatarstan.ru

Иван Гущин: «Работа с Поповым очень усложнилась. Действительно, церковь мы вывезли, епархия договор расторгла»

Чтобы прояснить позицию комитета ОКН, по сути, выполняющего посреднические функции между заказчиком работ, РПЦ, и реставрационным центром, и все это время активно освещающим ситуацию, «Реальное время» связалось с Иваном Гущиным.

— Работа с Поповым очень усложнилась, — подчеркнул глава комитета ОКН в ходе разговора. — Действительно, во-первых, церковь мы вывезли, и епархия договор расторгла, соответствующее уведомление епархия Попову отправляла. И сейчас церковь находится в Татарстане. Решается вопрос заключения договора подряда с другой организацией. То, что он направил заявление в полицию, это его право.

От дальнейших комментариев по телефону Иван Гущин воздержался, попросив выслать официальный запрос. Позже в ОКН пояснили, что сейчас ожидают позицию правоохранительных органов Вологодской области и, исходя из этого, сформируют свою позицию.

Запрос «Реальное время» также направило в адрес помощника президента РТ Олеси Балтусовой, которая также присутствовала на встрече Попова с Рустамом Миннихановым 19 мая. Однако она оказалась не знакома с новыми обстоятельствами дела. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова комментировать возможные действия Кремля не стала, отметив, что в комитете ОКН ведется работа по подготовке ответа на запрос.

«Тут не совсем правильно нам комментировать, — пояснила Лилия Галимова. — Президент поставил задачу вести работу. Дальше — уже уровень ответственности комитета. Ситуация действительно не простая, и президент об этом, конечно, проинформирован».

«Реальное время» готово выслушать все стороны конфликта. Как только редакцией будет получен ответ на запрос из Комитета ОКН, он будет опубликован.

Олеся Балтусова также присутствовала на встрече Попова с Рустамом Миннихановым 19 мая. Однако она оказалась не знакома с новыми обстоятельствами дела. Фото tatarstan.ru

История в фактах и цифрах: как реставрация церкви и мечети началась в 2019-м, и почему «встала» полгода назад

Проект реставрации памятника деревянного зодчества 1879 года постройки, мечети села Большая Елга Рыбно-Слободского района РТ, был заказан Министерством культуры Татарстана у прославленного вологодского мастера Александра Попова из города Кириллов (ООО «Реставрационный центр — архитектура, производство, обучение» или ООО «РЦ — АПО») еще в 2017 году. С 2018-го его курирует «правопреемник» Минкульта по части реставрационных работ — Комитет по охране объектов культурного наследия по РТ во главе с Иваном Гущиным.

Реставрация мечети началась в начале 2019 года. Договор был оценен в 20 млн рублей, заказчиком выступало Духовное управление мусульман РТ (ДУМ), необходимая сумма состояла в основном из средств пожертвований. В январе 2019 года специалисты Реставрационного центра приступили к воплощению согласованного проекта — разобрали и вывезли здание мечети в свою мастерскую по частям. Демонтаж и «эвакуация» прошли без последствий, в течение года 10 кузнецов, плотников и столяров работали над восстановлением постройки.



Почти одновременно с первым объектом Александр Попов взялся за восстановление еще одного татарстанского памятника — Михаило-Архангельской церкви 1757 года постройки из села Архангельские Кляри Камско-Устьинского района РТ. Договор на восстановление церкви был оценен в 15 млн рублей, заказчиком выступила РО «Казанская Епархия Русской Православной церкви (Московский Патриархат)». Источники финансирования проекта в РПЦ не разглашали.

18 января 2020 года, глава Комитета ОКН Иван Гущин приезжал в Вологду проконтролировать ход работ и анонсировал сдачу мечети еще до конца года и продолжение работ по восстановлению церкви.

18 января 2020 года, глава Комитета ОКН Иван Гущин приезжал в Вологду проконтролировать ход работ. Фото facebook.com

Однако меньше, чем через месяц, уже 3 февраля в Сети появилось открытое письмо реставратора Александра Попова, в котором он сообщил о приостановке работ по реставрации — и по мечети и по церкви. В качестве причины он называл недостаточное финансирование со стороны республики. К тому моменту по договору о восстановлении мечети в центр было переведено 11 млн рублей, по церкви — 6 млн рублей. По словам реставратора, на такое радикальное решение его вынудило невнимание комитета ОКН и лично Ивана Гущина к проблеме — мастер не раз говорил о том, что суммы смет «нереальные» и уложиться в них он не сможет, «только на одну мечеть необходимо порядка 49 млн рублей», однако от него «отмахивались».



У комитета ОКН было другое видение: Иван Гущин заявлял «Реальному времени» о том, что Попов не только сорвал сроки реставрации, указанные в договоре, но еще и хочет поднять общую стоимость работ по мечети в два раза, что лично для него стало «неожиданностью». После «шума», поднятого в СМИ, 6 февраля, прошла первая встреча Ивана Гущина и Александра Попова, однако стороны ни к чему не пришли. Переговоры длились 3,5 месяца, пока «точку» в вопросе не поставил Рустам Минниханов, лично переговорив с реставратором 19 мая по Zoom, в присутствии Ивана Гущина и своего помощника Олеси Балтусовой.

На данный момент, по официальной информации, озвученной сторонами конфликта, работы по восстановлению мечети все еще не возобновлены. Вывезенные из Центра элементы церкви находятся в ведении РПЦ и комитета ОКН, при этом акт приема-передачи объекта Поповым подписан не был. Договор же подряда на восстановление церкви был расторгнут. «Реальное время» продолжит следить за развитием ситуации.