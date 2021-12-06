Главное о коронавирусе на 6 декабря: привитые мусульмане смогут посетить хадж, прогнозы конца пандемии
Татарстанцы смогут посетить хадж
- С сегодняшнего дня по требованию Роспотребнадзора в Татарстане должны быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат занятости все не привитые от коронавируса сотрудники предприятий и организаций.
Такую меру предусматривает постановление №7 главного санитарного врача по РТ Марины Патяшиной от 11 октября 2021 года «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан».
- Власти Саудовской Аравии разрешили россиянам, вакцинированным двумя дозами вакцины от коронавируса «Спутник V» , посетить хадж и малый хадж. Разрешение действует с 1 января на короткие поездки, включающие обряды хаджа или умры. Разрешение вступило в силу после посещения КСА президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На встрече с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом он обратился с просьбой разрешить мусульманам России пройти умру и хадж при наличии прививки от COVID-19.
- За выходные в Татарстане от коронавируса умерли 16 человек. Девять смертей подтвердились в субботу, еще семь летальных случаев зафиксированы в воскресенье.
Почти 20% врачей призывают ужесточить законопроекты о QR-кодах
- В России около 17% опрошенных врачей выступают ужесточение законопроектов о QR-кодах. Еще 24,6% респондентов-медиков устраивают законопроекты о QR-кодах в текущем виде. Против нововведений 36,5% опрошенных врачей.
- Около 200 миллионов человек в мире получили прививки российскими вакцинами от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, чтобы одержать победу над инфекцией, необходимо объединить усилия на мировом уровне. Если проблемы будут наблюдаться хотя бы в одном регионе мира, новые варианты коронавируса будут возвращаться снова.
- Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что без скорейшего введения системы QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу, на федеральном уровне победить пандемию не удастся. Он призвал быстрее ввести QR-коды во всей стране.
- главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что пандемия в России может завершиться уже в следующем году. Однако для этого необходимо «нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться».
- У девяти граждан России, вернувшихся из ЮАР, подтвердился коронавирус. Всех граждан госпитализировали, они находятся под медицинским наблюдением. В настоящее время устанавливается штамм. 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.
- Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что сейчас в России не планируется выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител. «Это точно не будет принято, вопрос о выдаче сертификатов безопасности с QR-кодами по количеству антител не стоит», — сказал Хубезов.
- Власти Башкирии не исключают возможности продления зимних школьных каникул на недельный период в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников. Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что каникулы при высоких показателях заболеваемости продлят максимум на неделю: «Мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект».
- В России коэффициент распространения коронавируса по-прежнему остается на уровне 0,99. Этот показатель держится уже в течение трех недель.
Коэффициент распространения COVID-19 не превышает единицу в Воронежской, Свердловской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Подмосковье. Приравнялся к единице в Ростовской области и Пермском крае, а превысил — в Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге.
- Врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил о симптомах COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую. В первую очередь, это одышка, проявление нехватки воздуха.
- Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из Томского НИМЦ доказали, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях легких послекоронавируса могут использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона. Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal.
- Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что у штамма коронавируса «омикрон» может быть так много мутаций из-за того, что этот вариант сформировался среди миллионов людей, зараженных ВИЧ.
- Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что около 20% жителей некоторых городов России купили QR-коды. Проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев».
- Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что нельзя принуждать родителей при вакцинации детей. Право родителей на принятие решения в вопросе вакцинации детей не должно быть ограничено, заявила она.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал использовать увлажняющие или интраназальные капли, если не хочется надевать на новогодний корпоратив маску. Капли можно закапать перед мероприятием, а по возвращении домой промыть нос физиологическими и солевыми растворами и снова закапать в нос.
Пандемия продлится еще пять лет
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 265 869 677 человек, 5 255 971 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 085 361). На второй строчке — Индия ( 34 641 561), на третьей — Бразилия (22 143 091), на четвертой — Великобритания (10 523 316), на пятой — Россия (9 630 296, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (788 363). За ними следуют Бразилия (615 636), Индия (473 537), Мексика (295 203), Россия (275 824).
- В Британии ученые SAGE сообщили, что COVID-пандемия продлится еще не менее пяти лет. Эти сроки могут увеличиться из-за неэффективности принимаемых мер. Коллективный иммунитет придется поддерживать в течение 10-ти лет: постоянно прививаться, проходить тестирование и в случае заражения самоизолироваться.
- Пока в мире не зарегистрирован ни один случай смерти от штамма коронавируса «омикрон», завил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, для определения заразности «омикрона» потребуется еще несколько недель.
Председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи назвала отличительный симптом омикрон-штамма коронавируса, это может быть першение в горле. Обычно этот симптом не характерен для COVID-19. Другие симптомы нового штамма не подверглись изменениям.
В Бразилии двух младенцев по ошибке привили от COVID-19. Двухмесячной девочке и четырехмесячному мальчику вместо плановой прививки против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B по ошибке ввели вакцину от коронавируса. Впоследствии у малышей поднялась высокая температура, начались боли и рвота, они были госпитализированы.
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса подтвержден в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР. По данным Минздрава, у путешественника, который был полностью привит от коронавируса, нет симптомов болезни, однако тест оказался положительным.
В Бельгии в зоопарке Антверпена у двух бегемотов обнаружили COVID-19. Животные отправлены на карантин, из симптомов у них наблюдается насморк.
В центре Тбилиси прошел марш противников «зеленых паспортов», введенных в Грузии с 1 декабря в рамках борьбы с распространением COVID-19. Собравшиеся считают введение новой системы дискриминацией и принуждением к вакцинации.
Ограничения ужесточили в Швейцарии. Теперь COVID-сертификат потребуется для посещения частных встреч численностью более 11 человек и мероприятий на открытом воздухе с участием больше 300 человек. Срок действия ПЦР-тестов сокращается с 72 до 48 часов, а экспресс-тестов — с 48 до 24 часов.
На территории все Италии вводятся супер-ковид-сертификаты. «Суперпропуск», основывается на справке о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса, в таких общественных местах, как рестораны, кино, театры, ночные клубы, общественный транспорт.
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