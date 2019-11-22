«ТрансТехСервис» открыл Мегамолл автомобилей с пробегом

В четырех павильонах Мегамолла общей площадью в 7,6 гектара одновременно могут быть выставлены на продажу 2000 автомобилей

Фото: Ринат Назметдинов

20 ноября состоялся масштабный праздник, посвященный открытию грандиозного Мегамолла подержанных автомобилей. На трассе М-7 под Казанью расположился объект, уникальный не только в масштабах Татарстана. Символический запуск работы Мегамолла произвели президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета директоров компании «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Мегамолл ТТС в фактах и цифрах



Центр продажи автомобилей с пробегом раскинулся на площади в 7,6 гектара. Здесь расположены семь павильонов (четыре из них уже начали работать, три достраиваются). Площадь шоурумов составит 43,4 тысячи квадратных метров. Сервисная зона, где автомобили будут готовить к продаже, займет 4,4 тысячи квадратных метров. В шоурумах одновременно могут расположиться до 2000 автомобилей с пробегом. В год здесь планируется продавать 24 000 машин.

Автомобили с пробегом в Мегамолле выставлены по зонам, разделенным по ценовой категории. Это повысит удобство покупателей и избавит их от необходимости проходить километры Мегамолла в поисках «своего» автомобиля. В первом ценовом сегменте будут продаваться машины стоимостью до 500 тысяч рублей, во втором — от 500 до 850 тысяч рублей, в третьем — от 850 тысяч до 1,2 млн рублей, и в четвертом — автомобили стоимостью от 1,2 млн рублей.

Для технического контроля в сервисной зоне установлены 30 постов технического контроля, на которых каждый автомобиль проверяется по 80 параметрам. Здесь же расположена фотозона, в которой создаются фотографии для размещения объявлений о продаже.

Обустроено 60 мест для комфортного пребывания покупателей, есть детская площадка с игровыми приставками, работает кафе для клиентов Мегамолла. В клиентской зоне предоставляется весь спектр услуг, которые могут понадобиться покупателю при покупке автомобиля. Есть удобная диджитал-зона, где можно посмотреть ассортимент автомобилей, прочитать их краткие описания и технические характеристики.

Здесь постоянно будут находиться кредитные менеджеры шести банков-партнеров ТТС, агенты более чем 10 страховых компаний, а сотрудники «ТрансТехСервис» помогут оформить первичный пакет документов для постановки купленного автомобиля на учет.

В строительство и открытие Мегамолла в общей сложности вложен 1 миллиард рублей.

Рустам Минниханов: «Те планы, которыми поделилось со мной руководство ТТС, говорят о том, что это только начало!»

Президент Татарстана начал церемонию открытия, по своей традиции поздоровавшись с собравшимися по-татарски и по-русски. В своей речи он отметил, что открытие такого крупного центра продажи подержанных автомобилей — это не только рабочие места и налоги, которые так нужны республике.

— В целом для клиента это гарантия того, что он купит нормальный автомобиль за нормальную цену, и у него не будет никаких проблем. Мы все прекрасно знаем, сколько может возникнуть конфликтных ситуаций при покупке машины. Но культура обслуживания и гарантии, которые здесь предоставляются, — это совершенно новый уровень, в нашей стране таких масштабов еще не было. Хотелось бы поблагодарить компанию «ТрансТехСервис» и поздравить ее с реализацией большого проекта. Это серьезные инвестиции. Тот уровень и те планы, которыми вы со мной поделились, говорят о том, что это только начало. В добрый путь!

Вячеслав Зубарев поблагодарил президента за теплые слова и за тот инвестиционный климат, который создан сегодня в республике и который позволяет смело смотреть в будущее, реализовывая такие крупные проекты. Он тоже акцентировал внимание на том, что первоочередная задача проекта — обеспечить максимальное удобство для покупателя:

— Что нужно клиенту? Во-первых, экономия времени. Здесь огромный выбор автомобилей, мы применили самые современные технологии работы с клиентом, чтобы сократить время на процесс выбора и покупки. Во-вторых, нужна безопасность — как физическая, так и юридическая. Клиент должен быть защищен, и мы берем на себя его риски. В-третьих, необходим комфорт: он здесь повышенный. Мы и в дальнейшем будем изучать потребности клиента и постараемся сделать так, чтобы жители республики и близлежащих регионов чувствовали здесь себя комфортно, в безопасности и могли удовлетворить все свои потребности по покупке либо продаже автомобиля.

После того, как прозвучали приветственные речи, Рустам Минниханов и Вячеслав Зубарев нажали кнопку запуска Мегамолла по продаже подержанных автомобилей.

Яркий праздник в Мегамолле «ТрансТехСервис»

На открытии Мегамолла было множество гостей: представители бизнеса республики, партнеры и клиенты «ТрансТехСервис», пресса и бизнес-блогеры. В клиентской зоне гостей встречали изысканным фуршетом. До церемонии торжественного открытия Мегамолла они могли осмотреть уникальную выставку ретроавтомобилей, поучаствовать в создании картины маслом, сделать снимки в фотозонах и насладиться ароматным свежесваренным кофе.

Праздник продолжился зажигательным танцевальным попурри и различными активностями для гостей. Им предложено было поучаствовать в конкурсах с призами и в главном развлечении вечера — квесте. Для всех желающих была устроена экскурсия по Мегамоллу.

Партнерами проведения праздника стали: АВТО.РУ, МС Банк и АльфаСтрахование.

Вячеслав Зубарев: «Главное для клиента — не цифры, а то, что он здесь получит»

На пресс-конференции, проведенной для журналистов, председатель Совета директоров «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев рассказал, что за 27 лет своего существования компания провела более сотни открытий салонов, но такого рода объект открывается впервые. По его словам, это действительно Мегамолл, без всяких натяжек. Он снова подчеркнул, что главное в том, как организован новый центр продажи подержанных автомобилей — максимальное удобство и защита клиента.

«Самое главное для клиента — не цифры и не то, сколько мы сюда вложили. Главное — что он здесь получит. Первое: возможность спокойно посмотреть на автомобиль. Его можно оценить и здесь физически, и предварительно — на сайте или в диджитал-зоне нашего Мегамолла. Мы обеспечиваем прозрачность — подробное описание достоинств и недостатков автомобиля.

Даем юридическую защиту: все юридические риски покупателя мы берем на себя. Каждый автомобиль проверяется по 80 техническим параметрам. Мы полностью ревизируем ходовую часть и не допускаем неисправностей, которые могли бы влиять на безопасность езды. Никаких компромиссов здесь быть не может. Наша цель — сделать процесс абсолютно прозрачным. Наши преимущества — честность, прозрачность, комфорт, удобство и быстрота».

На вопрос о том, как будет осуществляться защита клиента от юридических рисков, Вячеслав Зубарев ответил, что специально созданный отдел «ТрансТехСервис» уже наладил работу по проверке юридической чистоты автомобилей:

«Работа непростая, потому что жулики тоже не стоят на месте и совершенствуют свои методы и инструменты. Если же после продажи всплывают какие-то проблемы, то клиент получает от нас либо деньги, либо другой автомобиль».

На вопрос о том, останутся ли автомобили с пробегом в тех салонах города, где они продавались до сих пор, глава ТТС ответил, что большую часть таких машин компания переносит в Мегамолл. Но не все: автомобили люксовых марок с небольшим пробегом, которые продаются прямо из автосалонов конкретных брендов, пока останутся там. Но если пробег достигает определенного уровня, то машина будет выставлена уже в Мегамолле.

«Мы ждем клиентов и уверены в том, что сможем поднять стандарты качества продажи автомобилей с пробегом на совершенно новый уровень», — завершил свое выступление Вячеслав Зубарев.