КАМАЗ усилят чистым водородом: Рустам Минниханов одобрил проекты гибридных аккумуляторов

Разработчики из «Объединенной судостроительной корпорации» готовы локализовать электробусы из Татарстана, полностью вытеснив из них зарубежную начинку

Дочерняя структура «Объединенной судостроительной корпорации» разработала большие гибридные аккумуляторы на водороде, которые способны вытеснить импортные батареи на «бегающих» по Москве электробусах КАМАЗа. На заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рустам Минниханов оценил тесла-технологии московского АО «СКТБЭ», увидев в них реальный способ для коммерциализации летучего татарстанского водорода. Корреспондент «Реального времени» стала свидетелем того, как президент Татарстана разрешил повсеместно использовать временные конструкции для футбольных манежей и проверил, как работает господдержка татарстанского Гарантийного фонда.

Как судостроители подсаживаются к электромобилям КАМАЗа

Разработчики «Объединенной судостроительной корпорации» удачно соединили две «зеленые» технологии в гибридном аккумуляторе, который выглядит как превосходная замена зарубежной интеллектуальной начинке в электробусах КАМАЗа. Эти безграничные по законам физики возможности в ноу-хау от российских судостроителей вчера презентовал на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» один из его авторов, заместитель генерального директора АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом» (входит в ОСК) Юрий Яненко.

Главная особенность заключается в том, что сверхвысокая мощность — до 100 МВт — для традиционного аккумулятора необычна и достигается исключительно за счет присоединения к нему большой энергетической ступени — водородного накопителя. Именно он несет в себе мощный дополнительный запас энергии, которую можно расходовать в автономном режиме работы любого сооружения.

— На самом деле, это уникальный вид топлива, его по энергоемкости превосходит только ядерное топливо, — так красноречиво обрисовал он силу водорода как энергетического топлива.

При этом он отметил, что водород является источником экологически чистой энергии, ведь при его сжигании образуются не вредные выбросы, как от углеводородов, а просто чистая вода.

Юрий Яненко пояснил, что еще со времен бывшего СССР закрытое оборонное предприятие являлось одним из крупных производителей водорода в стране, поэтому технические разработки с применением реактивных свойств водорода ведутся ими не одно десятилетие

Кого сегодня удивишь «водородным» поездом?

Почему вдруг судостроители обкатывают водородные технологии? Юрий Яненко пояснил, что еще со времен бывшего СССР закрытое оборонное предприятие являлось одним из крупных производителей водорода в стране, поэтому технические разработки с применением реактивных свойств водорода ведутся ими не одно десятилетие.

— На протяжении многих лет мы использовали их для решения специальных задач, для покорения морских глубин и для космических высот, — рассказал он. — Но сегодня они стали доступны для широкого применения. Сегодня уже никого не удивишь ни электробусом, ни водородным поездом, — добавил он, заметив, что энергия водорода преимущественно получает применение на удаленных объектах энергетической инфраструктуры, где важно иметь запас. При этом они доступны по цене, поскольку аккумуляторы покупаются на открытом рынке, а водород производится.

Анатомически аккумулятор большой мощности выглядит следующим образом.

— Этот аккумулятор имеет не только большую мощность, но и большую энергетическую емкость. Самый большой модуль имеет 100 МВт*ч, — подчеркнул Юрий Яненко. — В силовую электронику входит целая линейка устройств, которые обеспечивают высокую скорость переключения, не менее 30 килогерц, есть собственные преобразователи мощности. Но внедрение системы автоматического управления — это сложная задача. Чтобы собирать ячейки в одну большую связку, нужно обрабатывать большой объем информации.

Как продать водород?

Для татарстанского ТЭКа в этих проектах гибридных технологий есть очевидный интерес. Дело в том, что водород как вторичный продукт нефтепереработки производится всеми крупнейшими вертикально-интегрированными холдингами: «ТАНЕКО», входящим в «Татнефть» и в ТАИФ-НК, и «Нижнекамскнефтехимом», входящим в ГК «ТАИФ», но пока не находят ему широкого коммерческого применения.

«Если бы мы могли найти ему практическое применение — вот в чем вопрос. Но это интересная и перспективная тема», — откликнулся Рустам Минниханов

— Мы предлагаем продавать водород как конечный продукт, тогда вы сможете поставлять энергию в любую точку гораздо дешевле, чем по проводам, — обратился Юрий Яненко к генералам татарстанской нефтехимии.

— Да, он (водород как экологически чистое топливо, — прим. ред.) присутствует. Но если бы мы могли найти ему практическое применение — вот в чем вопрос. Но это интересная и перспективная тема, — откликнулся Рустам Минниханов.

Правда, мировые тренды в развитии экологически чистого транспорта еще не повернулись лицом к водородной энергетике.

— Мир стоит на распутье — будут ли на батареях электромобили или на топливных элементах, — открыл дискуссию президент. — Если надо будет утилизировать несколько миллионов батарей, то экологическая ситуация станет хуже, чем с проблемой вредных выбросов. Но если научимся работать с водородом, то получим эффективные топливные элементы.

Тут президент поинтересовался: во сколько обходится водородное топливо. Оказалось, что баллон весом в 1 тонну дает 2 МВт энергии для движения, но в сравнении с татарстанским водородом он оказывается в два раза дороже.

— У них получается на единицу расхода 5 ГВт, у нас — 1,5 Гвт в пересчете на мощность, — подсказал глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

Это неудивительно, пояснил позже глава АО «СКТБЭ» Александр Яцук, поскольку водород получают в Татарстане в промышленном масштабе из нефти, а судостроители — из воды и электричества.

В итоге президент поручил создать рабочую группу для разработки не только топливных элементов, но и для создания надежной системы энергобезопасности: «У нас есть производства, где мы должны обеспечить непрерывность в микросекунды».

«У них получается на единицу расхода 5 ГВт, у нас — 1,5 Гвт в пересчете на мощность», — подсказал глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин

Президент — «Новотенту»: 160 млн — это дороговато

После заоблачной проблематики водородной энергетики перешли к утилитарной теме — как быстро и недорого соорудить временные конструкции для спортивных занятий. Минстрой республики намерен возвести четыре футбольных манежа. Свои предложения презентовала компания «Новотент», которая уже являлась поставщиком временных укрытий на Универсиаде-2013, чемпионате мира по футболу-2018 и недавнем Workskills.

Гендиректор компании Андрей Легошин расписал возможности предельно конкретно: максимум за 10 дней манежи появятся там, где надо. Правда, президента смутила цена: 160 млн рублей — дороговато для временного сооружения, посчитал он.

— Зато гарантия — 25 лет, — убеждал Легошин. В итоге договорились вернуться к теме позже.

«Потолок» Гарантийного фонда вырос до 6 млрд

Директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев отчитался о работе единого центра кредитования малого и среднего бизнеса. По его словам, раньше быстрой выдаче кредитов препятствовали три барьера: под каждое обращение бизнесмена создавался индивидуальный заявочный пакет, саму заявку долго рассматривали, да и предприниматели плохо знали возможности. С появлением единого центра заявочные процедуры стандартизировали: появился формат заявки, время сократилось. Параллельно фонд провел широкую информационную кампанию.

В качестве примера Темиргалиев привел выдачу кредита сельхозпредприятию «Акиреево» из Алькеевского района, которое получило 10 млн рублей под 5% годовых. Срок от заявки до выдачи составил 19 дней. Партнерами фонда являются «Ак Барс» Банк, ВТБ, МСП-банк и банк «Открытие». В прошлом году гарантийную поддержку фонда в 5 млрд рублей получили 1 200 предпринимателей, которые привлекли кредитов на 19 млрд рублей. Малый и средний бизнес под поручительство Гарантийного фонда РТ получил 2,5 млрд рублей кредитов.

Тимур Темиргалиев отчитался о работе единого центра кредитования малого и среднего бизнеса

Тимур Темиргалиев также порадовал тем, что Гарантийный фонд увеличил лимит кредитования субъектов МСБ под гарантии фонда до 6 млрд рублей. По его словам, расширение коридора гарантийной поддержки фонда стало возможным вследствие увеличения уставного капитала до 1,25 млрд рублей. Капитализация фонда дала возможность участвовать в синдицированном кредитовании МСБ с участием МСП-банка и покрывать гарантиями 70% стоимости кредита заемщика.



— Максимальная сумма кредита, выдаваемая одному заемщику под гарантии фонда, составляет 50 млн рублей, — рассказал Тимур Темиргалеев. — Но с участием МСП-банка заемщик может нарастить сумму кредита до 1 млрд рублей.

По словам Рустама Минниханова, Гарантийный фонд — это хороший инструмент и хорошая поддержка для бизнеса. И эта поддержка должна быть доступной. «Надо отработать с банками, чтобы сроки рассмотрения заявок были уплотнены», — отметил президент.