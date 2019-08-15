Wildberries вложит 5 млрд рублей в создание логоцентра в Татарстане

Российский онлайн-ретейлер Wildberries планирует инвестировать около 5 млрд рублей в строительство логистического центра в Татарстане.

Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и основатель, генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.

Документ предусматривает строительство на территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск» распределительного центра площадью около 100 тыс. кв. м. Это позволит создать в регионе около 5 тыс. рабочих мест.

Ввести центр в эксплуатацию планируется во второй половине 2020 года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее основатели Wildberries посетили Набережные Челны.